Відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів через "Резерв+" знову доступні, - Черногоренко

Відстрочки для студентів

Послуга з відстрочки від мобілізації для студентів, аспірантів і докторантів знову доступна в мобільному застосунку "Резерв+".

Про це у фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ

"Усе працює! Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів у "Резерв+"", - написала вона.

Також Черногоренко повідомила, що триває активна робота над тим, щоб інші типи відстрочок були доступні в "Резерв+".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити відстрочку в "Резерв+", - Міноборони

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відстрочки для студентів та аспірантів у застосунку "Резерв+повернуться із 22 січня 2025 року 

