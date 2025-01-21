Україна розраховує залучити 30,6 млрд євро бюджетної підтримки від ЄС у 2025 році, - Мінфін

Європейський Союз є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року, і у 2025 році ЄС передбачає для України 30,6 млрд євро бюджетної підтримки.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час виступу на засіданні Ради ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN), передає Цензор.НЕТ.

Так, у 2025 році Європейський Союз передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України:

18,1 млрд євро – кошти, що є частиною ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів РФ;

12,5 млрд євро – фінансова допомога у межах Інструменту Ukraine Facility.

Зазначається, що залучені кошти буде спрямовано на забезпечення потреб держбюджету у 2025 та 2026 роках.

Марченко подякував європейським колегам за підтримку, яка допомагає втримувати макрофінансову стабільність України:

"У 2024 році бюджетна допомога ЄС становить понад 40% усіх зовнішніх надходжень – 16,1 млрд євро. Важливо, що ця допомога включає 3 млрд євро у вигляді грантів. Решта суми складається з пільгових кредитів. Європейський Союз продовжує системну підтримку України, зокрема, й у наданні військової та гуманітарної допомоги, а також у впровадженні жорсткої санкційної політики проти Росії. Вдячний за розуміння потреб України та розширення нашої співпраці", - зазначив він.

Також український міністр подякував ЄС за підтримку рішення G7 спрямувати Україні 50 млрд доларів США за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів: "Це рішення є справедливим, змушуючи саме країну-агресора нести фінансову відповідальність за злочини проти України. Наш наступний пріоритет — це повна конфіскація заморожених російських суверенних активів. Агресор має заплатити за свої вчинки".

Крім того, Марченко закликав партнерів посилити санкції проти Росії, щоб позбавити її ресурсів для фінансування війни проти України.

У Мінфіні нагадали, що загалом з лютого 2022 року було залучено 45 млрд євро на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.