УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10216 відвідувачів онлайн
Новини
1 965 15

РФ не вистачило сил, щоб витиснути нас із Курщини. 4 тисячі КНДРівців вже ліквідовано, - Зеленський

ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

РФ не може витиснути українських військових із Курщини

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми досі перебуваємо у Курському регіоні, і наші військові там. Сил РФ не вистачило, щоб нас витиснути. Сьогодні там понад 60 тисяч російських військових (на цьому напрямку), окрім того було 12 тисяч північних корейців, 4 тисячі з яких загинуло. Це була стратегія Путіна втягнути ще одну країну...", - зазначив Зеленський

Він також вважає, що Іран вже втягнуто у війну, після того, як РФ почала завдавати ударів по Україні зброєю іранського виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДРівці страчували українських військових, які здавалися в полон, - Wall Street Journal

"Я дуже вдячний ЗСУ за те, що вони на Курському напрямку відтягнули на себе удар зі Сходу. Росія хотіла захопити Харків", - наголосив Зеленський, додавши, що ворог також планував окупувати Суми.

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) КНДР (1302) Харків (5858) Курськ (1197) Харківська область (1517) Харківський район (533)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
"...РФ не може витиснути українських військових із Курщини..."
РФ скувала елітні частини ЗСУ на Курщині і, користуючись цим, може витиснути українських військових з Донеччини. Що ми отримали на Курщині - одному пустоголовому клоуну Зеленському відомо. А от що втрачаємо на Донбасі - відомо усім.
показати весь коментар
21.01.2025 16:20 Відповісти
+6
ти закоцав вже своєю курвщіною...
вдерися вже в бамбас і зупини-вибий кацапню з туда.
показати весь коментар
21.01.2025 16:20 Відповісти
+6
Наші найкращі підрозділи та ССО воюють тепер з корейцями на Курщині, а найкращі кацапи - вже заходять на Дніпропетровщину!
Краще б вже мовчало...
показати весь коментар
21.01.2025 16:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та звичайно ж... Коли на курщині воюють в переважній більшості львівяни і волиняки !...
показати весь коментар
21.01.2025 16:19 Відповісти
ти закоцав вже своєю курвщіною...
вдерися вже в бамбас і зупини-вибий кацапню з туда.
показати весь коментар
21.01.2025 16:20 Відповісти
"...РФ не може витиснути українських військових із Курщини..."
РФ скувала елітні частини ЗСУ на Курщині і, користуючись цим, може витиснути українських військових з Донеччини. Що ми отримали на Курщині - одному пустоголовому клоуну Зеленському відомо. А от що втрачаємо на Донбасі - відомо усім.
показати весь коментар
21.01.2025 16:20 Відповісти
Україна зупинила роботу єдиної шахти коксівного вугілля в Покровську через наближення військ РФ, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n3530009

Зате в Курській області путужно гинуть корейці...
показати весь коментар
21.01.2025 16:35 Відповісти
Наші найкращі підрозділи та ССО воюють тепер з корейцями на Курщині, а найкращі кацапи - вже заходять на Дніпропетровщину!
Краще б вже мовчало...
показати весь коментар
21.01.2025 16:24 Відповісти
барабан і треуголка треба?
показати весь коментар
21.01.2025 16:25 Відповісти
Ідея фікс втримати суджинщину за будь-яку ціну...
показати весь коментар
21.01.2025 16:26 Відповісти
Вже можна співати про фортецю, чи ще ні?
показати весь коментар
21.01.2025 16:36 Відповісти
можна, В.Новосілка, потім Покровськ потім Часік....
кацапам вибивати нас із суджанщини не вигідно, вони просто звужють утримувану нами ділянку щоб утюжити артою без перешкод, а поки сирок кидає туди кращі бригади та батальони кацапи захоплюють схід.
Всі це бачать, окрім ******** зебаранів, всіх все влаштовує.
показати весь коментар
21.01.2025 16:49 Відповісти
На справді, їх попередній план включав у себе
ВСЮ територію по річки Сейм до Курська!
А те, що залишилося - жалюгідний огризок, на який не зможемо поміняти жодного метра Донбасу.
показати весь коментар
21.01.2025 16:26 Відповісти
Не кажи гоп....
показати весь коментар
21.01.2025 16:40 Відповісти
довбаний відбулавлений малолетка.
"радує" шо він хоч не один - в нас теж зі вчора є енерґічний 78 парубок..
але в 47 бути ідіотом?
це не вставляє...
буба такі папін юрист в кедах!
показати весь коментар
21.01.2025 16:46 Відповісти
Що ми отримали на Курщині - питання дуже спірне. Що ми отримаємо, як що ЗСУ звідти виб"ють - зруйновані вщент Суми.
показати весь коментар
21.01.2025 16:52 Відповісти
А, що на Донбасі, чмо тупориле? Мовчиш та піаришся на авантюрі? Не було б авантюри, не було б і вузькоглазих, і ситуація на Сході була б кращою.
показати весь коментар
21.01.2025 18:58 Відповісти
 
 