РФ не вистачило сил, щоб витиснути нас із Курщини. 4 тисячі КНДРівців вже ліквідовано, - Зеленський
РФ не може витиснути українських військових із Курщини.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми досі перебуваємо у Курському регіоні, і наші військові там. Сил РФ не вистачило, щоб нас витиснути. Сьогодні там понад 60 тисяч російських військових (на цьому напрямку), окрім того було 12 тисяч північних корейців, 4 тисячі з яких загинуло. Це була стратегія Путіна втягнути ще одну країну...", - зазначив Зеленський.
Він також вважає, що Іран вже втягнуто у війну, після того, як РФ почала завдавати ударів по Україні зброєю іранського виробництва.
"Я дуже вдячний ЗСУ за те, що вони на Курському напрямку відтягнули на себе удар зі Сходу. Росія хотіла захопити Харків", - наголосив Зеленський, додавши, що ворог також планував окупувати Суми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вдерися вже в бамбас і зупини-вибий кацапню з туда.
РФ скувала елітні частини ЗСУ на Курщині і, користуючись цим, може витиснути українських військових з Донеччини. Що ми отримали на Курщині - одному пустоголовому клоуну Зеленському відомо. А от що втрачаємо на Донбасі - відомо усім.
Зате в Курській області путужно гинуть корейці...
Краще б вже мовчало...
кацапам вибивати нас із суджанщини не вигідно, вони просто звужють утримувану нами ділянку щоб утюжити артою без перешкод, а поки сирок кидає туди кращі бригади та батальони кацапи захоплюють схід.
Всі це бачать, окрім ******** зебаранів, всіх все влаштовує.
ВСЮ територію по річки Сейм до Курська!
А те, що залишилося - жалюгідний огризок, на який не зможемо поміняти жодного метра Донбасу.
"радує" шо він хоч не один - в нас теж зі вчора є енерґічний 78 парубок..
але в 47 бути ідіотом?
це не вставляє...
буба такі папін юрист в кедах!