РФ не вистачило сил, щоб витиснути нас із Курщини. 4 тисячі КНДРівців вже ліквідовано, - Зеленський

РФ не може витиснути українських військових із Курщини.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми досі перебуваємо у Курському регіоні, і наші військові там. Сил РФ не вистачило, щоб нас витиснути. Сьогодні там понад 60 тисяч російських військових (на цьому напрямку), окрім того було 12 тисяч північних корейців, 4 тисячі з яких загинуло. Це була стратегія Путіна втягнути ще одну країну...", - зазначив Зеленський.

Він також вважає, що Іран вже втягнуто у війну, після того, як РФ почала завдавати ударів по Україні зброєю іранського виробництва.

"Я дуже вдячний ЗСУ за те, що вони на Курському напрямку відтягнули на себе удар зі Сходу. Росія хотіла захопити Харків", - наголосив Зеленський, додавши, що ворог також планував окупувати Суми.