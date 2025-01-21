УКР
Усі фінансові потреби України на 2025 рік закриті ЄС та G7

Завдяки макрофінансовим механізмам Європейського Союзу та G7 фінансові потреби України у 2025 році повністю закриті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс та міністр фінансів Польщі, яка зараз головує у Євросоюзі, Анджей Доманський під час пресконференції у Брюсселі після засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів.

Так, європейські посадовці наголосили, що завдяки допомозі з боку Євросоюзу та "Групи семи" Україна повністю забезпечена фінансово у 2025 році.

"Підтримка з боку міжнародних партнерів України залишається життєво важливою для того, щоб Україна могла протистояти агресії, що триває, підтримувати макроекономічну стабільність та продовжувати зусилля з відновлення.

Також зазначається, що завдяки партнерам з ЄС та G7 фінансові потреби України на 2025 рік покриваються за рахунок ініціативи єврокредитів (ініціатива G7 з надання Україні до 50 млрд доларів під гарантії надзвичайних доходів з російських заморожених активів. – Ред.), а також нашого механізму Ukraine Facility", – розповів Домбровскіс.

Україна розраховує залучити 30,6 млрд євро бюджетної підтримки від ЄС у 2025 році, - Мінфін

Своєю чергою Доманський додав, що окрім того, що фінансові потреби України на 2025 рік покриті, також покрита частина фінансових потреб на 2026 рік.

Він зауважив, що цей результат не залежить від рішень, які може ухвалити нова адміністрація США.

"Той факт, що Україна фінансово забезпечена на цей рік, означає, що це не залежить від будь-якого рішення, яке можуть ухвалити США", – наголосив Доманський.

Крім того, польський міністр зауважив, що Євросоюз "уважно стежитисе за розвитком ситуації і буде готовий надати будь-яку подальшу допомогу, якщо це буде потрібно".

Україна та ЄС підписали угоду про залучення до 35 мільярдів євро допомоги

Офіс дЄрмака вимагає збільшення фінпотреб - на мівіну трохи не вистачає....
21.01.2025 17:12 Відповісти
Хотілось би по конкретніше-- якшо на оборонку то одне а якшо на пенсії та премії прокурорам-калічкам та іншій гнидоті ---то накуй там ваша допомога
21.01.2025 17:13 Відповісти
1200 мільярдів гривень на пенсії прокурворам? Ти арифметику бодай в школі вчив?
21.01.2025 17:54 Відповісти
ти звідки цю суму висмоктав???
21.01.2025 17:59 Відповісти
А ви кажете - не допомагають. Допомагають, куди ми без них.
Тому і не можна всяку фігню в Інтернет викладати, типу розстрілів руснявих полонених.
Бо тоді тю-тю ця допомога.
21.01.2025 17:15 Відповісти
От ти ж кінчений вишкребок. Тобто ти в своєму висєрі допустив, що існують якісь "розстріли руснявих полонених", відоси з якими не можна викладати.

В тебе з головою все добре? Чи ти просто по життю мразота?
21.01.2025 19:23 Відповісти
Це круто. Україна провадить першу у Світі війну, під час якої немає катастрофічного падіння валюти країни-учасниці і злиднів. Все завдяки ЗСУ, які дотуються кращою частиною людства (Японія, країни ЄС, США, Великобританія, Південна Корея і т.д.). Хто б не гордився такими друзями!
21.01.2025 18:29 Відповісти
 
 