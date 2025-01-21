Усі фінансові потреби України на 2025 рік закриті ЄС та G7

Завдяки макрофінансовим механізмам Європейського Союзу та G7 фінансові потреби України у 2025 році повністю закриті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомили віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс та міністр фінансів Польщі, яка зараз головує у Євросоюзі, Анджей Доманський під час пресконференції у Брюсселі після засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів.

Так, європейські посадовці наголосили, що завдяки допомозі з боку Євросоюзу та "Групи семи" Україна повністю забезпечена фінансово у 2025 році.

"Підтримка з боку міжнародних партнерів України залишається життєво важливою для того, щоб Україна могла протистояти агресії, що триває, підтримувати макроекономічну стабільність та продовжувати зусилля з відновлення.

Також зазначається, що завдяки партнерам з ЄС та G7 фінансові потреби України на 2025 рік покриваються за рахунок ініціативи єврокредитів (ініціатива G7 з надання Україні до 50 млрд доларів під гарантії надзвичайних доходів з російських заморожених активів. – Ред.), а також нашого механізму Ukraine Facility", – розповів Домбровскіс.

Своєю чергою Доманський додав, що окрім того, що фінансові потреби України на 2025 рік покриті, також покрита частина фінансових потреб на 2026 рік.

Він зауважив, що цей результат не залежить від рішень, які може ухвалити нова адміністрація США.

"Той факт, що Україна фінансово забезпечена на цей рік, означає, що це не залежить від будь-якого рішення, яке можуть ухвалити США", – наголосив Доманський.

Крім того, польський міністр зауважив, що Євросоюз "уважно стежитисе за розвитком ситуації і буде готовий надати будь-яку подальшу допомогу, якщо це буде потрібно".

