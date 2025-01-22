УКР
Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

21 січня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Повітряних Сил.

Рух ударних БпЛА

  • Ворожий ударний БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний.

Оновлення щодо руху ударних БпЛА

  • БпЛА в центрі Сумщини, курс - південно-західний;
  • нові БпЛА на сході та півдні Харківщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний;
  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

Оновлення станом на 21:24

  • БпЛА в на півночі Сумщини, курс - південно-західний;
  • нові БпЛА на сході та південному заході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі та південному заході (нові) Дніпропетровщини, курс - західний/північно-східний;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на південному сході Полтавщини, курс - західний/південно-західний.
  • Херсонська, Миколаївська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку;
  • Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з північного сходу;
  • Ворожий ударний БпЛА у напрямку Сум з півночі.

Оновлення станом на 22:16

  • БпЛА в центрі та на південному сході Сумщини, курс - західний;
  • нові БпЛА на сході та південному заході Харківщини, курс - східний/південно-західний;
  • БпЛА в центрі Дніпропетровщини, курс - південний/північно-західний;
  • БпЛА на півночі та сході і центрі Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА в центрі та на півночі Полтавщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА в центральній частині Миколаївщини, курс - південно-західний/північно-західний;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курс на Миколаївщину та Білгород-Дністровський р-н Одещини.
  • Черкаська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА;
  • Ворожий ударний БпЛА у напрямку Харкова з північного сходу.

Оновлення станом на 23:17

  • БпЛА на півдні Сумщини, курс - західний;
  • нові БпЛА на сході та в центральній частині Харківщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на заході та південному сході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА в центрі Полтавщини, курс - північно-східний;
  • БпЛА на заході Кіровоградщини, курс - південний;
  • БпЛА на півночі та південному сході Київщини, курс -західний/південний;
  • БпЛА на півночі Донеччини, курс - західний/східний;
  • БпЛА на Одещині, курс - східний (орієнтовно на м.Чорноморськ).

Оновлення станом на 00:07

  • БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - західний;
  • БпЛА на південному заході Полтавщини, курс - північно-східний;
  • БпЛА на півночі Черкащини, курс - південний;
  • БпЛА на півдні Київщини, курс -північно-східний;
  • БпЛА на північному сході Житомирщини, курс - південно-західний.

Оновлення станом на 01:49

  • БпЛА на південному заході Чернігівщини, курс -північно-західний;
  • БпЛА на заході Черкащини, курс - південний;
  • БпЛА на сході Миколаївщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на межі ТОТ Херсонщини, курс - південно-східний.

РФ атакувала Україну 4 "Іскандерами" та 131 "Шахедом": знищено 72 дрони, ще 59 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Повітряні сили (2965) повітряна тривога (964) Шахед (1413) війна в Україні (5863)
Чому по намкришу тиша?
Ze планує тікати туди, на свою віллу?
21.01.2025 23:37 Відповісти
Хочу щоб абломкі прилетіли на Рязанський НПЗ. Злітку вже не прилитало туди, пора вже.
21.01.2025 21:45 Відповісти
а де ексКомандувач ВПС? Посол...?
21.01.2025 22:27 Відповісти
Главком - "18:14 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. https://glavcom.ua/tags/povitrjani-sili-zsu.html Повітряні сили ЗСУ https://t.me/kpszsu/27305 попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння." Цензор - "Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили" - кому вірити?
21.01.2025 18:47 Відповісти
А одночасно ракетами та дронами не може бути?
показати весь коментар
А написати, що одночасно, не можна?
показати весь коментар
Інфа прийшла у різний час... З початку про балістику потім про дрони.
показати весь коментар
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

Ударні і не дуже БпЛА заходять в повітряний простір країни 4-ма напрямками:

1. З півночі Сумщини і далі на Чернігівщину (Сосниця, Мена).

2. З Сумщини на Полтавщину повз Гадяч в напрямку Миргорода.

3. Зі сходу через Харківщину (Балаклія, Первомайський, Красноград) західним курсом на Полтавщину.

4. Через Донеччину повз Лозову і далі на Дніпропетровщину. Перший курсом на Дніпро/ Камʼянське.
21.01.2025 20:42 Відповісти
Хочу щоб абломкі прилетіли на Рязанський НПЗ. Злітку вже не прилитало туди, пора вже.
21.01.2025 21:45 Відповісти
А я хочу, щоб на пару ГЕС та трансформаторних якіхось станцій прилетіло..щоб змило й заморозило!
показати весь коментар
ГЕС не можно. Тут після кожного удару по кацапським ДРЕС на заході виття до неба піднімалось.
А зараз якщо десь абломкі і впадуть на якусь ПС, то ми ніде це не афішуємо, а кацапи теж мовчать.
показати весь коментар
а де ексКомандувач ВПС? Посол...?
показати весь коментар
росіяни мля ...як це мило...а чому не рашисти?
показати весь коментар
в Миколаєві щойно два вибуха
показати весь коментар
ще два...блд...
показати весь коментар
Чому по намкришу тиша?
Ze планує тікати туди, на свою віллу?
показати весь коментар
може щось в наступні дні і запустять, бо тільки добу тому десь у районі Перекопу розхерачили "Небо-СВУ", і тепер дорога туди вже без їхніх "очей". А може і не запустять, якщо не буде розвіданих достойних цілей.
показати весь коментар
Нищіть їх лазером? Чи знову не передали батарейки з військовою допомогою, трампісти сволота?
показати весь коментар
