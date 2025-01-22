Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)
21 січня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Повітряних Сил.
Рух ударних БпЛА
- Ворожий ударний БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний.
Оновлення щодо руху ударних БпЛА
- БпЛА в центрі Сумщини, курс - південно-західний;
- нові БпЛА на сході та півдні Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний;
- БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
Оновлення станом на 21:24
- БпЛА в на півночі Сумщини, курс - південно-західний;
- нові БпЛА на сході та південному заході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на півночі та південному заході (нові) Дніпропетровщини, курс - західний/північно-східний;
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на південному сході Полтавщини, курс - західний/південно-західний.
- Херсонська, Миколаївська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку;
- Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з північного сходу;
- Ворожий ударний БпЛА у напрямку Сум з півночі.
Оновлення станом на 22:16
- БпЛА в центрі та на південному сході Сумщини, курс - західний;
- нові БпЛА на сході та південному заході Харківщини, курс - східний/південно-західний;
- БпЛА в центрі Дніпропетровщини, курс - південний/північно-західний;
- БпЛА на півночі та сході і центрі Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА в центрі та на півночі Полтавщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА в центральній частині Миколаївщини, курс - південно-західний/північно-західний;
- БпЛА в акваторії Чорного моря, курс на Миколаївщину та Білгород-Дністровський р-н Одещини.
- Черкаська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА;
- Ворожий ударний БпЛА у напрямку Харкова з північного сходу.
Оновлення станом на 23:17
- БпЛА на півдні Сумщини, курс - західний;
- нові БпЛА на сході та в центральній частині Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на заході та південному сході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА в центрі Полтавщини, курс - північно-східний;
- БпЛА на заході Кіровоградщини, курс - південний;
- БпЛА на півночі та південному сході Київщини, курс -західний/південний;
- БпЛА на півночі Донеччини, курс - західний/східний;
- БпЛА на Одещині, курс - східний (орієнтовно на м.Чорноморськ).
Оновлення станом на 00:07
- БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - західний;
- БпЛА на південному заході Полтавщини, курс - північно-східний;
- БпЛА на півночі Черкащини, курс - південний;
- БпЛА на півдні Київщини, курс -північно-східний;
- БпЛА на північному сході Житомирщини, курс - південно-західний.
Оновлення станом на 01:49
- БпЛА на південному заході Чернігівщини, курс -північно-західний;
- БпЛА на заході Черкащини, курс - південний;
- БпЛА на сході Миколаївщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на межі ТОТ Херсонщини, курс - південно-східний.
