РФ атакувала Україну 4 "Іскандерами" та 131 "Шахедом": знищено 72 дрони, ще 59 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 21 січня 2025 року війська РФ атакували Україну 131-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також застосували 4 балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.00 підтверджено збиття 72-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.

59 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Також читайте: Щонайменше 12 "Шахедів" за ніч та ранок залетіли до Білорусі, - "Беларускі Гаюн". ІНФОГРАФІКА

Наслідки атаки

У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих.

Як повідомлялося, ввечері 20 січня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками. Також зазначалося, що ворог завдав удару по Кременчуку: пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі будівлі.

Нагадаємо, зранку 21 січня вибухи лунали у Дніпрі та Синельниківському районі.