УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11099 відвідувачів онлайн
Новини
263 1

Від початку повномасштабного вторгнення РФ сапери знищили понад 145 тисяч вибухонебезпечних предметів

знищення небезпечних предметів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вибухотехніки знищили понад 18,5 тонн вибухових речовин та більш ніж 145,4 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за цей час правоохоронці здійснили понад 90 тисяч виїздів, обстежили більш ніж 42 тисячі гектарів територій, звільнених від російських окупантів.

У складі зведених загонів вибухотехніки розміновували території в Донецькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Окрім цього, вони перевіряли об’єкти органів державної влади, критичну інфраструктуру та місця забезпечення життєдіяльності населення, обстежували поля, техніку ворога, а також території катівень і масових поховань, які окупанти часто мінували.

З лютого 2022 року вибухотехніки виявили й вилучили понад 347,8 тисячі вибухонебезпечних предметів. Крім того, знищили понад 18,5 тонн вибухових речовин та більш ніж 145,4 тисяч вибухонебезпечних предметів. Це, зокрема, авіабомби, касетні боєприпаси, міни, саморобні вибухові пристрої тощо.

Дивіться також: Сапери знищили авіабомбу ФАБ-500 на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15439) знищення (8065) розмінування (1021) сапер (210)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.01.2025 20:41 Відповісти
 
 