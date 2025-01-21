Опозиція Словаччини відкликала вотум недовіри уряду Фіцо
Опозиційні партії парламенту Словаччини відкликали вотум недовіри прем'єру країни Роберту Фіцо та його кабінету міністрів.
Про це заявив віцеспікер парламенту Петер Зіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Таким чином вони протестували проти пропозиції Фіцо зробити сесію таємною на тій підставі, що він ділився конфіденційною інформацією.
Зазначається, що на початку засідання лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Михал Шимечка озвучив усі претензії до Фіцо, зокрема, згадав його візит до Москви та заяви соратників, які поставили питання про подальше членство Словаччини у ЄС і НАТО.
Опозиція заявила, що найближчим часом оголосить новий вотум недовіри.
Раніше повідомлялось, що словацька опозиція ініціювала голосування за недовіру уряду Роберта Фіцо, у парламенті тривають дебати.
Відкликали, швидше за все - не вистачило голосів. Краще підготуватись потрібно. І мудро зробили - не знаю їхнього законодавства, але вотум недовіри щодня на голосування не ставиться - провили б ... і рік чекали.
Як і орбан..