Опозиція Словаччини відкликала вотум недовіри уряду Фіцо

Роберт Фіцо

Опозиційні партії парламенту Словаччини відкликали вотум недовіри прем'єру країни Роберту Фіцо та його кабінету міністрів.

Про це заявив віцеспікер парламенту Петер Зіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Таким чином вони протестували проти пропозиції Фіцо зробити сесію таємною на тій підставі, що він ділився конфіденційною інформацією.

Зазначається, що на початку засідання лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Михал Шимечка озвучив усі претензії до Фіцо, зокрема, згадав його візит до Москви та заяви соратників, які поставили питання про подальше членство Словаччини у ЄС і НАТО.

Опозиція заявила, що найближчим часом оголосить новий вотум недовіри.

Читайте: Словацькі психіатри звернулися до Фіцо та закликали політика піти у відставку

Раніше повідомлялось, що словацька опозиція ініціювала голосування за недовіру уряду Роберта Фіцо, у парламенті тривають дебати.

Словаччина (1176) Фіцо Роберт (244)
Топ коментарі
+11
А иого ж мали психіатри зловити
показати весь коментар
21.01.2025 20:03 Відповісти
+9
Відкликали, бо прийшов транш з кацапстану...
показати весь коментар
21.01.2025 20:06 Відповісти
+5
Раніше пика Фіца прикрасила б стенд "Іх разисківаєт міліція"
показати весь коментар
21.01.2025 20:15 Відповісти
Відкликали, бо прийшов транш з кацапстану...
показати весь коментар
21.01.2025 20:16 Відповісти
Що ти туде де не треба морлор ліпиш?
Відкликали, швидше за все - не вистачило голосів. Краще підготуватись потрібно. І мудро зробили - не знаю їхнього законодавства, але вотум недовіри щодня на голосування не ставиться - провили б ... і рік чекали.
показати весь коментар
21.01.2025 20:35 Відповісти
С козырей заходите?
показати весь коментар
21.01.2025 21:33 Відповісти
Та він почав задню включать..
Як і орбан..
показати весь коментар
21.01.2025 20:20 Відповісти
Просто піде по псіхушкі. Бо імпічмент-це довго.
показати весь коментар
21.01.2025 20:25 Відповісти
робимо ставки - опозиція задрочить фіцо, чи ні.
показати весь коментар
21.01.2025 20:30 Відповісти
Кацапня бабками отобьет.
показати весь коментар
21.01.2025 21:09 Відповісти
думаєте опозицію куплять?
показати весь коментар
21.01.2025 21:38 Відповісти
КАрочЄ пАкА пАрЄшалі... А як дальше буде, будЄм пАсмАтрьЄть...
показати весь коментар
21.01.2025 20:31 Відповісти
Патужно психонули...
показати весь коментар
21.01.2025 20:34 Відповісти
 
 