У парламенті Словаччини обговорюють ініціативу про недовіру уряду Фіцо
Словацька опозиція ініціювала голосування за недовіру уряду Роберта Фіцо, у парламенті тривають дебати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як зазначається, для висловлення недовіри уряду Роберта Фіцо необхідно щонайменше 76 голосів депутатів.
Так, на початку засідання виступав лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка, обґрунтовуючи ініціативу опозиції. Він перелічив усі претензії до прем’єра, включно з візитом у Москву та заявами його соратників, які поставили питання про подальше членство Словаччини у ЄС і НАТО.
Потім на свій захист виступив Фіцо. Серед іншого, він заявив, що щоденно отримує листи з погрозами. Прем’єр у своєму виступі повторив думку, яку висловлював і раніше, що прийняття України у НАТО "створить передумови для Третьої світової".
Своєю чергою міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток, який представляє коаліційну партію "Голос", запевнив, що Словаччина залишається у ЄС і НАТО, але висловив думку, що політика США за адміністрації Трампа також зміниться, і невдовзі багато країн ЄС змінять ставлення до Росії.
Близько опівдня спікер оголосив перерву. Наступна частина засідання пройде у закритому режимі, попри протести опозиції.
Нагадаємо, Фіцо відреагував на нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва, де вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, і назвав це "жестом підлабузництва".
22.09.202322 вересня 2023 р.
Якщо в неофіційних текстах писати назви "росія", "рф", "москва" тощо з маленької букви - це не помилка, вирішила нацкомісія зі стандартів української мови.
Національна комісія зі стандартів державної мови дозволила писати назви https://www.dw.com/uk/russia/t-18359238 росії з маленької літери в неофіційних текстах.
"Написання назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія", "державна дума рф" тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм https://www.dw.com/uk/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/t-19282823 української мови в текстах неофіційного характеру", - йдеться в повідомленні від 21 вересня.
Зазначається, що ухвалюючи рішення, комісія врахувала позицію Інституту української мови та Інституту мовознавства імені О. Потебні Національної академії наук (НАН) України, а також зважала на "героїчну боротьбу українського народу за незалежність української держави".
ВАРІАТИВНІСТЬ ПРАВОПИСНОЇ НОРМИ: ОНІМИ росія, путін
У статті описано нову, широко представлену в українських медіа та соціальних мережах,
практику написання топоніма Росія та антропоніма Путін з малої літери, що вважають зразком
експресивно-оцінного правопису, зумовленого змінами в мовомисленні носіїв мови через
російську війну проти України. Розглянувши окреслену проблему, доходимо до висновку, що під
дією норми про експресивно-оцінне написання власних імен людей, до яких відчувають негативні емоції, з малої літери, відбулося перенесення норми і на топоніми, які викликають у мовців почуття зневаги, тобто інваріантна норма стала варіантною. Поява паралельного написання топонімів, як і антропонімів засвідчує подальшу розбудову стилістичної системи ********
української літературної мови.
Ключові слова: мовна норма, орфографія, правопис, мовні зміни, путін, росія.
Алла Ярова,
доцент кафедри журналістики та філології, СумДУ.
Тобто, це - її "власний суб"єктивно-оціночний погляд", що не має ніякого стосунку до офіційних правил українського правопису... Ця "розбудова" стає обов"язковою до застосування тільки тоді, коли інститут мовознавства затвердить дані правила та Верховна Рада прийме відповідний законодавчий акт. Бо саме на підставі затверджених законодавчо правил правопису, пишуться законодавчі акти держави... А до того ми маємо право не виконувать ці "хотілки"...
"Стару мавпу новим трюкам не вчать...".
Мої вподобання співпадають з новою нормою ПРАВОПИСУ доцента кафедри журналістики та філології А. Ярової і як це широко представлено в українських медіа та соціальних мережах.
Пи. Си. Я теж "стара мавпа", без малого 70, але )(уйло все таки називаю )(уйлом і з маленької літери, даже якщо це не впливає на польоти ракет і "шахедів".
Власні імена З великої літери пишуться: 1. Індивідуальні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська, назви дійових осіб у казках, байках, драматичних творах, клички тварин, власні імена міфічних істот: Микола Якович Олійник, Леся Українка, Нечуй-Левицький, Мавка, Тополя, Венера, Дід Мороз, корова Зірка.
Дану норму НІХТО не скасовував...
Добре, давайте "зав'язувати". Думаю, що хватить, тим паче, що мені "кліщу" з "собачого хвоста" не "напитись крові".