2 598 22

У парламенті Словаччини обговорюють ініціативу про недовіру уряду Фіцо

Недовіра до уряду Фіцо

Словацька опозиція ініціювала голосування за недовіру уряду Роберта Фіцо, у парламенті тривають дебати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, для висловлення недовіри уряду Роберта Фіцо необхідно щонайменше 76 голосів депутатів.

Так, на початку засідання виступав лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка, обґрунтовуючи ініціативу опозиції. Він перелічив усі претензії до прем’єра, включно з візитом у Москву та заявами його соратників, які поставили питання про подальше членство Словаччини у ЄС і НАТО.

Потім на свій захист виступив Фіцо. Серед іншого, він заявив, що щоденно отримує листи з погрозами. Прем’єр у своєму виступі повторив думку, яку висловлював і раніше, що прийняття України у НАТО "створить передумови для Третьої світової".

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток, який представляє коаліційну партію "Голос", запевнив, що Словаччина залишається у ЄС і НАТО, але висловив думку, що політика США за адміністрації Трампа також зміниться, і невдовзі багато країн ЄС змінять ставлення до Росії.

Близько опівдня спікер оголосив перерву. Наступна частина засідання пройде у закритому режимі, попри протести опозиції.

Нагадаємо, Фіцо відреагував на нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва, де вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, і назвав це "жестом підлабузництва".

Словаччина (1176) Фіцо Роберт (244)
Топ коментарі
+7
Та психіатри вже ж його обговорили, то шо так ше цього полудурка обговорювати?
21.01.2025 14:12 Відповісти
+4
Протестувальники в Братіславі гідно оцінили фицю
21.01.2025 14:37 Відповісти
+3
давно пора
21.01.2025 14:23 Відповісти
Та психіатри вже ж його обговорили, то шо так ше цього полудурка обговорювати?
21.01.2025 14:12 Відповісти
я песиміст...свинота пропетляє..
21.01.2025 14:14 Відповісти
давно пора
21.01.2025 14:23 Відповісти
А "візит Фіцо до Москви (до Путіна) - не є "жестом підлабузництва"? Бо представники опозиції поїхали до людей, від яких дійсно залежить вирішення питання поставок енергоносіїв до Словаччини, а сам Фіцо помчався до істоти, яка ніяким чином не впливає на вирішення цього питання...
21.01.2025 14:26 Відповісти
Ви добродію прям таки )(уйла з великої літери.
21.01.2025 14:40 Відповісти
Не "дойобуйся"... Що (по суті) мною написано "неправильно"?
21.01.2025 14:45 Відповісти
Якраз по суті він )(уйло, він же "Бліда Моль", він же "Окурок", він же "Педофіл" . Це його суть.
21.01.2025 14:50 Відповісти
Ну і що? Від того, що його почнуть обзивать - він перестане керувать Росією? Чи кацапські "шахеди" перестануть літать ночами? Мене он, деякі невігласи, обзвають тут "непотребними" словами - ти ж не перестав читать мої коммнтарі?
21.01.2025 14:54 Відповісти
Читаю твої коментарі, але якщо побачу, що ти перетворюєшся на )(уйлішко (велике )(уйло воно в москві), то перестану читати і писатиму Яр Холодний з маленької літери.
21.01.2025 15:02 Відповісти
Т а хоч роги мені намалюй - мені якось однаково...
21.01.2025 15:23 Відповісти
Ну і з другої сторони, від мовної комісії при НАНУ поступило пояснення, що назву "росія" можна писати з малої літери - мовна комісія

22.09.202322 вересня 2023 р.

Якщо в неофіційних текстах писати назви "росія", "рф", "москва" тощо з маленької букви - це не помилка, вирішила нацкомісія зі стандартів української мови.

Національна комісія зі стандартів державної мови дозволила писати назви https://www.dw.com/uk/russia/t-18359238 росії з маленької літери в неофіційних текстах.

"Написання назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія", "державна дума рф" тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм https://www.dw.com/uk/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/t-19282823 української мови в текстах неофіційного характеру", - йдеться в повідомленні від 21 вересня.

Зазначається, що ухвалюючи рішення, комісія врахувала позицію Інституту української мови та Інституту мовознавства імені О. Потебні Національної академії наук (НАН) України, а також зважала на "героїчну боротьбу українського народу за незалежність української держави".

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://p.dw.com/p/4WgEV%3Fmaca%3Duk-Facebook-sharing https://x.com/intent/tweet?source=webclient&text=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%20%22%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%22%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%20-%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F%20+https://p.dw.com/p/4WgEV%3Fmaca%3Duk-Twitter-sharing
21.01.2025 15:07 Відповісти
Не впадай в дитинство... Крім того - "комісія" - "тимчасовий орган". А "український правопис" - "стале поняття"... От як зміниться правопис - тоді й буду писать у відповідності до нового...
21.01.2025 15:22 Відповісти
Так і правопис вже змінився так, це не я придумав.

ВАРІАТИВНІСТЬ ПРАВОПИСНОЇ НОРМИ: ОНІМИ росія, путін

У статті описано нову, широко представлену в українських медіа та соціальних мережах,
практику написання топоніма Росія та антропоніма Путін з малої літери, що вважають зразком
експресивно-оцінного правопису, зумовленого змінами в мовомисленні носіїв мови через
російську війну проти України. Розглянувши окреслену проблему, доходимо до висновку, що під
дією норми про експресивно-оцінне написання власних імен людей, до яких відчувають негативні емоції, з малої літери, відбулося перенесення норми і на топоніми, які викликають у мовців почуття зневаги, тобто інваріантна норма стала варіантною. Поява паралельного написання топонімів, як і антропонімів засвідчує подальшу розбудову стилістичної системи ********
української літературної мови.
Ключові слова: мовна норма, орфографія, правопис, мовні зміни, путін, росія.

Алла Ярова,
доцент кафедри журналістики та філології, СумДУ.
21.01.2025 15:35 Відповісти
Не треба "викручуваться" ... Пані Ярова написала подібне "під дією експресивно-оцінного правопису, зумовленого змінами в мовомисленні носіїв мови через російську війну проти України".
Тобто, це - її "власний суб"єктивно-оціночний погляд", що не має ніякого стосунку до офіційних правил українського правопису... Ця "розбудова" стає обов"язковою до застосування тільки тоді, коли інститут мовознавства затвердить дані правила та Верховна Рада прийме відповідний законодавчий акт. Бо саме на підставі затверджених законодавчо правил правопису, пишуться законодавчі акти держави... А до того ми маємо право не виконувать ці "хотілки"...
"Стару мавпу новим трюкам не вчать...".
21.01.2025 15:52 Відповісти
Я не викручуюсь, з чого ти це взяв. А в тім це виключно твоє право, як писати слова "путін" чи "росія" - в кожного свої вподобання.
Мої вподобання співпадають з новою нормою ПРАВОПИСУ доцента кафедри журналістики та філології А. Ярової і як це широко представлено в українських медіа та соціальних мережах.
Пи. Си. Я теж "стара мавпа", без малого 70, але )(уйло все таки називаю )(уйлом і з маленької літери, даже якщо це не впливає на польоти ракет і "шахедів".
21.01.2025 16:19 Відповісти
Та будь ласка! Пиши, як хочеш... Але ж я тобі нічим не дорікаю... Це ти в мене "вчепився, як кліщ в собачий хвіст"... А щодо "нової норми ПРАВОПИСУ" - а хто така Ярова, що їх встановлює? Вона - "законодавча гілка влади"? Це лише "людина з відповідним рівнем освіти", яка висловила своє суб"єктивне судження стосовно конкретного питання. І ВСЕ!!! До "ПРАВИЛ ПРАВОПИСУ" це не має ніякого стосунку...
Власні імена З великої літери пишуться: 1. Індивідуальні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська, назви дійових осіб у казках, байках, драматичних творах, клички тварин, власні імена міфічних істот: Микола Якович Олійник, Леся Українка, Нечуй-Левицький, Мавка, Тополя, Венера, Дід Мороз, корова Зірка.
Дану норму НІХТО не скасовував...
21.01.2025 16:29 Відповісти
Про загальне скасуванням норм написання власних імен і мови не йшлося. Йшлося про НОВІ правила правопису для кількох слів, як "путін", росія, рф" і т. п., нехай собі корова Зірка і залишається коровою Зіркою, але не тільки доцент кафедри журналістики та філології А. Ярова, а і мовна комісія при Національній Академії Наук України прописала, що назву "росія" можна писати з малої літери, а путін, то вже сам Бог велів.
Добре, давайте "зав'язувати". Думаю, що хватить, тим паче, що мені "кліщу" з "собачого хвоста" не "напитись крові".
21.01.2025 17:05 Відповісти
Проголосують, щоб кіллер вилікував недоумка.
21.01.2025 14:27 Відповісти
Протестувальники в Братіславі гідно оцінили фицю
21.01.2025 14:37 Відповісти
давно пора. Не сербы же чтобы терпеть
21.01.2025 16:09 Відповісти
Фицо - *****, Орбан - *******...
21.01.2025 16:49 Відповісти
 
 