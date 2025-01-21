У парламенті Словаччини обговорюють ініціативу про недовіру уряду Фіцо

Словацька опозиція ініціювала голосування за недовіру уряду Роберта Фіцо, у парламенті тривають дебати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, для висловлення недовіри уряду Роберта Фіцо необхідно щонайменше 76 голосів депутатів.

Так, на початку засідання виступав лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка, обґрунтовуючи ініціативу опозиції. Він перелічив усі претензії до прем’єра, включно з візитом у Москву та заявами його соратників, які поставили питання про подальше членство Словаччини у ЄС і НАТО.

Потім на свій захист виступив Фіцо. Серед іншого, він заявив, що щоденно отримує листи з погрозами. Прем’єр у своєму виступі повторив думку, яку висловлював і раніше, що прийняття України у НАТО "створить передумови для Третьої світової".

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток, який представляє коаліційну партію "Голос", запевнив, що Словаччина залишається у ЄС і НАТО, але висловив думку, що політика США за адміністрації Трампа також зміниться, і невдовзі багато країн ЄС змінять ставлення до Росії.

Близько опівдня спікер оголосив перерву. Наступна частина засідання пройде у закритому режимі, попри протести опозиції.

Нагадаємо, Фіцо відреагував на нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва, де вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, і назвав це "жестом підлабузництва".