У Києві працювала ППО: уламки збитого БпЛА впали у водойму у Дніпровському районі (оновлено)
У Києві оголошували повітряну тривогу через російські безпілотники на околицях міста.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"В повітряному просторі на околицях Києва ворожі БпЛА. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях. Працює ППО", - зазначив він.
"У місті, на лівому березі, працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Загроза БпЛА залишається. Вже й на правому березі міста. Не покидайте укриттів", - уточнив Кличко.
О 20:43 у Києві відбій повітряної тривоги.
Оновлено о 21:20
У КМВА повідомили, що унаслідок роботи ППО по ворожих повітряних цілях уламки збитого дрона впали у водойму у Дніпровському районі столиці.
Попередньо без пожежі та постраждалих.
