Новини
У Києві працювала ППО: уламки збитого БпЛА впали у водойму у Дніпровському районі (оновлено)

У Києві працює ППО по ворожих БпЛА 21 січня

У Києві оголошували повітряну тривогу через російські безпілотники на околицях міста.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"В повітряному просторі на околицях Києва ворожі БпЛА. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях. Працює ППО", - зазначив він. 

"У місті, на лівому березі, працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - повідомив мер столиці Віталій Кличко. 

"Загроза БпЛА залишається. Вже й на правому березі міста. Не покидайте укриттів", - уточнив Кличко. 

О 20:43 у Києві відбій повітряної тривоги.

Оновлено о 21:20

У КМВА повідомили, що унаслідок роботи ППО по ворожих повітряних цілях уламки збитого дрона впали у водойму у Дніпровському районі столиці.

Попередньо без пожежі та постраждалих.

Київ (20051) ППО (3489) Шахед (1413) війна в Україні (5863)
+3
В нас немає суцільного поля ППО на малих висотах. Доречі, на россії його теж нема.
21.01.2025 20:17 Відповісти
+3
Их активно сбивают, но все сразу сбить невозможно. До Киева долетает лишь малая часть.
21.01.2025 20:41 Відповісти
+2
Через Сумскую, Черниговскую летят. Маршруты в принципе стандартные.
21.01.2025 20:23 Відповісти
А як вони туди, ****, долетіли... ??? Із космосу?
21.01.2025 20:15 Відповісти
В нас немає суцільного поля ППО на малих висотах. Доречі, на россії його теж нема.
21.01.2025 20:17 Відповісти
і МВГ немає??????????????????????
21.01.2025 20:20 Відповісти
Мобільні групи зараз інтенсивно скорочують. Гвнокомандуючий сказав що ППО нікому не потрібно.
21.01.2025 20:27 Відповісти
Йому не потрібні! Воно в бункері.....
21.01.2025 20:41 Відповісти
Можеш навести пряму мову що " нікому не потрібно"?
21.01.2025 23:46 Відповісти
Навіть тут про це писали.
22.01.2025 13:00 Відповісти
Де " тут"? В темнику ведмедчука ?
22.01.2025 13:24 Відповісти
На цьому сайті писали. Ви читати вмієте?
22.01.2025 13:37 Відповісти
Я тільки бачу, як тобі засанена будьоновка на глазья налізла. Ти хоч би пілотку на роботі на заміну попросив
22.01.2025 13:49 Відповісти
Будьоновка? Від вас тхне совком.
22.01.2025 14:05 Відповісти
От бачиш, а ти таке собі на лисину натягнув...
22.01.2025 15:58 Відповісти
Алекс Алекс 76c60cd2 - не знаю, хто вас там натягує, але виглядаєте ви дивно.
22.01.2025 16:11 Відповісти
Засалену будьоновку на глазья не тягни, і аберації не буде виникати. Тобі ж сказано було, випиши на фермі хоча б пілотку, замість того дідовського наряду
22.01.2025 16:28 Відповісти
Через Сумскую, Черниговскую летят. Маршруты в принципе стандартные.
21.01.2025 20:23 Відповісти
так там і пропускають....
21.01.2025 20:24 Відповісти
Их активно сбивают, но все сразу сбить невозможно. До Киева долетает лишь малая часть.
21.01.2025 20:41 Відповісти
надіюся.....
21.01.2025 20:42 Відповісти
А у Сумську та Чернігівську звідки?
21.01.2025 20:42 Відповісти
Брянск, Курск, Орел... Места запуска тоже стандартные.
21.01.2025 20:52 Відповісти
важко визначати місця зберігання, а місцеві біткоінами користуватись не вміють.
21.01.2025 21:05 Відповісти
Це які " мєста запуска стандартніє"?
Шахєди запускаються із легких вантажівок. Чи у тебе ці вантажівки намертво в землю вкопали?
. Установка має вигляд контейнера вантажного авто. Контейнери із такими дронами можна легко поставити не тільки на вантажівки, а й на вагони залізничних потягів, різні кораблі та інші пересувні засоби.
21.01.2025 23:52 Відповісти
 
 