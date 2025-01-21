Якщо Україна залишиться агресивною, вона програє. Угорщина дасть відсіч, - Орбан про припинення транзиту газу
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що рішення України припинити транзит російського газу з початку 2025 року загрожує не лише Словаччині, але й Будапешту та всьому регіону. Угорщина обіцяє вжити заходів.
Про це він сказав на пресконференції під час візиту до Братислави, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Index.
Орбан заявив, що Україна не лише припинила транзит газу через свою територію, а й нібито відмовляється від переговорів про врегулювання цього питання, і ця відмова є "неприйнятною".
Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними й ворожими, вони програють. Ми зрештою розсердимося і дамо відсіч", - сказав угорський прем'єр.
За словами премʼєра Угорщини, "те, як сьогодні кияни намагаються контролювати й формувати відносини з центральноєвропейськими країнами, є неприйнятним".
Орбан також вкотре заявив, що виступає проти швидкого членства України в Європейському Союзі – бо це "розорить угорську економіку" – та НАТО, оскільки це призведе до війни Альянсу з Росією.
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу з огляду на закінченням терміну дії транзитної угоди з 1 січня 2025 року.
Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.
