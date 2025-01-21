УКР
Новини
51 825 70

Якщо Україна залишиться агресивною, вона програє. Угорщина дасть відсіч, - Орбан про припинення транзиту газу

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що рішення України припинити транзит російського газу з початку 2025 року загрожує не лише Словаччині, але й Будапешту та всьому регіону. Угорщина обіцяє вжити заходів.

Про це він сказав на пресконференції під час візиту до Братислави, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Index.

Орбан заявив, що Україна не лише припинила транзит газу через свою територію, а й нібито відмовляється від переговорів про врегулювання цього питання, і ця відмова є "неприйнятною".

Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними й ворожими, вони програють. Ми зрештою розсердимося і дамо відсіч", - сказав угорський прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан: Україна без західних грошей сьогодні не країна

За словами премʼєра Угорщини, "те, як сьогодні кияни намагаються контролювати й формувати відносини з центральноєвропейськими країнами, є неприйнятним".

Орбан також вкотре заявив, що виступає проти швидкого членства України в Європейському Союзі – бо це "розорить угорську економіку" – та НАТО, оскільки це призведе до війни Альянсу з Росією.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу з огляду на закінченням терміну дії транзитної угоди з 1 січня 2025 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.

Читайте також: Не можна продовжувати купувати газ у Москви і водночас очікувати підтримки від США, - Зеленський

Автор: 

Угорщина (2429) газ (10603) Словаччина (1176) Орбан Віктор (622)
Топ коментарі
+46
Угорщина дасть відсіч? А хто на неї напав?
21.01.2025 20:38 Відповісти
+40
Терміново повідомити містера Трампа, що Орбан і Фіцо нехочуть купувати газ і нафту у США.
Фіцо і Орбан хочуть витрачати мільярди доларів на покупку путінського газу і нафти при тому бути захищеними військами США !
21.01.2025 20:40 Відповісти
+29
Скільки цьому ****** ще воняти залишилось?
21.01.2025 20:39 Відповісти
Мадьяри.
21.01.2025 20:41 Відповісти
У цеї потвори палає срака, то може його сраку підєднати до газової труби?
22.01.2025 09:38 Відповісти
Воно до3,14здиться що відсіч йому дасть Роберт Бовді
21.01.2025 20:46 Відповісти
МУДЬяри та вірус дебилізма. Їх, Орбана з Фіцо на параше ***** покусало.
21.01.2025 20:46 Відповісти
Та хай "вживає"... Що саме він зробить? Повиганяє біженців? Так в Угорщині сидять, переважно, "біженці" з Закарпаття. Циганва... Вижене - а хто ж тоді за нього голосуватиме? Адже саме їх голосами він вибори виграє... Україні він і так не допомагає...
21.01.2025 21:10 Відповісти
Правое полушарие головного мозга
21.01.2025 21:34 Відповісти
Ще один пукальщик обізвався. І так довгенько чмо мовчало.
21.01.2025 20:40 Відповісти
Вітя! Йди брати Брюссель!
21.01.2025 20:40 Відповісти
Якійсь він орбанутий.
21.01.2025 20:40 Відповісти
21.01.2025 20:41 Відповісти
Трамп откатов как газпром давать не будет и это главная причина воплей этих двух жуликов.
21.01.2025 20:42 Відповісти
А еще заявляют что американский сжиженный газ горит плохо, и воняет, я извиняюсь, мочей
21.01.2025 21:22 Відповісти
" А еще Донни, они называли тебя земляным червяком!"

21.01.2025 21:47 Відповісти
- О, мудрый удав Каа! Ты знаешь, что Маугли называет тебя земляным червяком?
- Знаю!
- А еще он тебя называет одним матерным словом!
- Ну что поделаешь, если похож…
21.01.2025 21:57 Відповісти
мочой
22.01.2025 05:02 Відповісти
Мадяри? Які всі війни обирали сторону програшу? Орбан вже себе бонапартіком віддчув.
21.01.2025 20:41 Відповісти
Аууу, ХЛОПЦІ!
Хто там зараз у Суджи?
Підірвіть нах "випадково" ту газову станцію, що би цього рашиста нарешті заткнути!
21.01.2025 20:42 Відповісти
Що воно курить?
21.01.2025 20:42 Відповісти
Бамбук, нет?
21.01.2025 21:24 Відповісти
Містер Трамп, Орбан і Фіцо нехоче щоб США заробляли нафто і газо долари, вони хочуть щоб путін тільки заробляв !
21.01.2025 20:43 Відповісти
Дайте йому копняка.
21.01.2025 20:43 Відповісти
Навпаки, відсіч кідарському газу дала Україна.
21.01.2025 20:44 Відповісти
Надо им ещё и нефтепровод перекрыть и сказать что он повреждён после ракетного обстрела федирастов. Тогда Украина никакой договор не нарушит .Потому как война это по всем юридическим нормам - форсмажор
21.01.2025 20:45 Відповісти
ага... "відсіч" язиком по сраці *****...
21.01.2025 20:46 Відповісти
ти не переймайся, ваші війська на кордоні у лютому 22-го ніхто не забув. буде тобі і відсіч і засіч.
21.01.2025 20:48 Відповісти
и что он сделает? губой по писюну ударит?
21.01.2025 20:48 Відповісти
Орбан пішов на амбразури, як мАтросов.....
21.01.2025 20:49 Відповісти
https://epravda.com.ua/energetika/chi-mozhe-ukrajina-zupiniti-tranzit-rosiyskoji-nafti-802242/ Росія досі заробляє 6 мільярдів доларів від продажу нафти через Україну. Чому не зупиняється транзит?
=============================================

Містер Трамп, орбан погрожує Україні війною тому що хоче купувати нафту тільки у путіна і давати заробляти путіну в рік 6 мільярдів доларів! А чому США не заробляє ці мільярди?! Орбан і Фіцо обдурюють США !
21.01.2025 20:50 Відповісти
Може наших з курщини перекинути до орбана ?
21.01.2025 20:51 Відповісти
😁 Тобто якщо Україна не буде агресивна, а навпаки - на кожен ляпас підставлятиме іншу щоку, то виграє, нахапавши тумаків, як жаба мулу і отримавши синю від побоїв пику? Виявляється, Зєлєнскій не єдиний комік серед лідерів країн у Європі. 😊
21.01.2025 20:51 Відповісти
Угорщина дасть відсіч

Гуїдсіч!
Шо, Торба, паприкаш несвіжим був?
21.01.2025 20:54 Відповісти
Орбан може тільки смогтати куй
21.01.2025 20:56 Відповісти
Піди подохни, сучий потрох
21.01.2025 20:56 Відповісти
Чекає на свій шмат Закарпаття, курво...
21.01.2025 20:58 Відповісти
Нє, він чекає на мита в 50 % на угорські товари за то шо не купує в трампа нафту і газ!
21.01.2025 21:06 Відповісти
Чому не ми перекрили йому кацапський газ ще значно раніше ? Треба було це робиои ще після 2014 ... і тоді б , в Угорщині , давно забули - хто взагалі такий був , цей Орбан
21.01.2025 21:05 Відповісти
Шольц і Байден з Саліваном забороняли!
21.01.2025 21:07 Відповісти
Отже - по суті , вони союзники ***** , а не України !
21.01.2025 21:10 Відповісти
Вони союзники самих себе...
21.01.2025 21:41 Відповісти
Somebody, put the target on his forehead already.
21.01.2025 21:09 Відповісти
Психіатри нарешті звернули увагу на Фіцу ... коли їм на Орбана дозволять звернути увагу ?
21.01.2025 21:12 Відповісти
І орбану і фіці було завчасно відомо, що контракт не продовжать. Тому це просто випендрювання перед власним електоратом і безпорадність
21.01.2025 21:16 Відповісти
В нас є на перодовій Мадяр,що дає відсіч.Орбан не мадяр,це звичайне чмо.
21.01.2025 21:17 Відповісти
21.01.2025 21:22 Відповісти
Орбан, в України зараз найсильніша армія в Європі. Те, що відступають на Донбасі, - це тому що воюють із противником, який кратно переважає. Якщо раптово завершиться війна і Україна вирішить розібратися з проблемами в Угорщині, то вгадай скільки днів протягнете?
21.01.2025 21:25 Відповісти
Да встань ты уже раком. Не стесняйся.
21.01.2025 21:28 Відповісти
Заблокуєте допомогу Україні?
21.01.2025 21:33 Відповісти
Орбан також вкотре заявив, що виступає проти швидкого членства України в Європейському Союзі - бо це "розорить угорську економіку" - та НАТО, оскільки це призведе до війни Альянсу з Росією.
Тобто орбан знає що московський режим не дивлячись ні на які мирні плани таки буде воювати з Україною і тому хоче Україну залишити сам на сам з рашистами?
21.01.2025 21:34 Відповісти
Орбан Жахливий. Тої Угорщини на нормальній мапі не розгледіти, а воно ***** дрібне ще й погрожувати наважується.
21.01.2025 21:36 Відповісти
Орбан казковий довбень.
21.01.2025 21:50 Відповісти
Фіцо, схоже, дозвиздівся. Орбан йде слідом. До середини року його чекає закінчення кар'єри?
21.01.2025 21:52 Відповісти
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову закликав Євросоюз купувати більше американської нафти та газу. Так Європі вдасться уникнути підвищених митних тарифів.

Трамп закликав ЄС купувати американські газ та нафту

___________
Орбан і Фіцо відмовляються!
21.01.2025 21:55 Відповісти
Шо Угорщина "дасть", це зрозуміло, орбанівська Угорщина завжди "давала" і без зайвих питань готова дати де завгодно, кому завгодно і куди завгодно...
Питання одне - що це за поза "відсіч"?
21.01.2025 22:22 Відповісти
Ця жаба все ще думає, що борсається в молоці і наколотитб собі масла)
Жаба, ти борсаєшся в оайні пуйла в його валізі, там масла ніц немає, одні глісти)
21.01.2025 22:55 Відповісти
Скажених собак пристрелюють - нагально треба нафту перекрити.
21.01.2025 23:52 Відповісти
Зовсім ***********, фактично війну Україні проголошує.
22.01.2025 09:32 Відповісти
22.01.2025 12:45 Відповісти
Підтримує убивства, та іще й погрожує !
Яке воно гидке та бридке, та напевно іще і смердюче... І можливо хтось вважає, що оце таке воно підтримає Україну при вступі в НАТО ?
23.01.2025 13:36 Відповісти
В коментах саме аргесивне бидло. Що виграла Україна від того, що перекрила транзит?! Втратила одне з небагатьох джерел валюти?! Стрельнули собі в ногу назло Путіну?! Придурки🤦
23.01.2025 15:12 Відповісти
Пойдёт Путину пожалуется?
23.01.2025 19:16 Відповісти
Угорський фашист " можем пАвтАрить".
23.01.2025 20:07 Відповісти
Брюсселю прийшов час замислитись про закриття кордонів з Угорщиною. Запровадити їм візовий режим. Зауральців тягне в "радную гавань".
24.01.2025 17:44 Відповісти
 
 