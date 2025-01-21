УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11053 відвідувача онлайн
Новини
9 728 30

Влада розгорнула безпрецедентну кампанію проти політичних опонентів із залученням силовиків, - Палатний

Артур Палатний

В Офісі президента розпочали брудну кампанію проти політичних опонентів із залученням силовиків та чорного піару. Такі методи нагадують часи Януковича і лише наближають кінець політичного життя нинішньої влади.

Про це заявив перший заступник голови партії УДАР Артур Палатний, повідомивши про замовну інформкампанію проти нього, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс Президента розгорнув проти політичних опонентів безпрецедентну брудну кампанію в медіа із залученням силовиків. Потужна активізація ОП з потужним залученням силовиків та чорного піару вже більше схожа на агонію. Наче у нового президента США натякнули деяким особам в нашій владі, що їхнє політичне життя підходить до завершення. Впевнений, спробами знищити конкурентів офісні мешканці лише наближають собі вирок", - заявив Артур Палатний.

Він порівняв методи, якими діє влада, з часами Януковича.

Читайте: ОП знову просуває законопроєкт про фейкове скасування "правок Лозового", - ЦПК

"Бруд в медіа проти опонентів (проти мене особисто та всієї нашої команди), брехня, інформаційні "качки" та вкиди, згортання демократії, знищення місцевого самоврядування, остаточне скочування в диктатуру свідчить про одне: між владою Януковича і сьогоднішньою майже не залишилося відмінностей", - наголосив Палатний.

Перший заступник голови УДАРу вважає, що основні проблеми нинішньої владної верхівки в тому, що вона переплутала кредит довіри, який їй люди дали на початку великої війни, зі вседозволеністю. Справедливу недоречність виборів у війну сприйняла за дозвіл узурпувати владу, а обмеження свобод заради безпеки воюючої країни переплутала з диктатурою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексзаступник глави ОП Тимошенко вимагав 10% відкату за урядове фінансування будівельних проєктів, - The Times

"Завтра – День Соборності України. Чекаємо на пафосні слова влади про єдність. З її вуст вони – нещирі. Бо як можна казати про єдність, коли на політичних конкурентів енергії приділяється більше, ніж ворогу в Кремлі. Чи вже забули, що в нас війна? Чи не "на часі" вже пройшло? Впевнений, що це усвідомлюють вже більше, ніж 73% українців. Саме тому я не закликаю владу схаменутися, зупинитися, одуматися. Хай її дії бачить вся країна та весь світ. А ми в цьому допоможемо", - наголосив Артур Палатний.

Автор: 

Офіс Президента (2053) Палатний Артур (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Порошенко, Кличко, Гройсман і Яценюк - головні вороги ЕрЗе. В такому порядку. Нвіть ***** - п'ятим.
показати весь коментар
21.01.2025 21:37 Відповісти
+30
Є гнили червоні,є білі.Але самі гнидні це ЗЕлені.
показати весь коментар
21.01.2025 21:33 Відповісти
+20
Нинішна "влада народу" гадає що вона вічна але це не так прийдеться за все відповідати. Покарання буде стовідсотково.
показати весь коментар
21.01.2025 21:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саме так !
показати весь коментар
21.01.2025 21:32 Відповісти
Є гнили червоні,є білі.Але самі гнидні це ЗЕлені.
показати весь коментар
21.01.2025 21:33 Відповісти
Смарагдових давно треба зігнути а не толераствувати.
показати весь коментар
21.01.2025 21:34 Відповісти
Порошенко, Кличко, Гройсман і Яценюк - головні вороги ЕрЗе. В такому порядку. Нвіть ***** - п'ятим.
показати весь коментар
21.01.2025 21:37 Відповісти
Є інформація, що готується конкретний арешт Порошенка.
показати весь коментар
22.01.2025 05:54 Відповісти
Нинішна "влада народу" гадає що вона вічна але це не так прийдеться за все відповідати. Покарання буде стовідсотково.
показати весь коментар
21.01.2025 21:37 Відповісти
Ойц
показати весь коментар
21.01.2025 21:42 Відповісти
Здається, що зелені будуть правити вічно.
А якщо й ні, то що? Вони просто поїдуть за кордон насолоджуватись життям. А ми залишимось тут.
показати весь коментар
21.01.2025 21:45 Відповісти
А таке враження, що вони правлять ще з 1921...
показати весь коментар
21.01.2025 21:47 Відповісти
Завтра - День проголошення Української Народної Республіки у 1918 році у першу чергу. Але влада робить вигляд, що такої події не було.
показати весь коментар
21.01.2025 21:45 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 21:47 Відповісти
Все буде добре. Неодмінно сидітиме. Довго. Засновник партії ригионів не може не сидіти.
показати весь коментар
21.01.2025 23:25 Відповісти
Підбери слюні, нещасне)))
показати весь коментар
22.01.2025 00:34 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
показати весь коментар
22.01.2025 04:51 Відповісти
1) Партія регіонального відродження України. Створена 26 жовтня 1997 року в Києві, зареєстрована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерством юстиції України 6 листопада 1997-го (свідоцтво № 939). У Верховній Раді України в січні 1998 року було створено депутатську фракцію Партія регіонального відродження України (ПРВУ) (голова координаційної ради - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадій Самофалов). Партія брала участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_1998 парламентських виборах 1998 р., проте здобула менше 1 % голосів: представники ПРВУ були обрані до Верховної Ради за мажоритарними округами. ПРВУ підписала заяву 8 червня 1999 року про створення блоку політичних партій на підтримку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кучми на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_1999 тогорічних президентських виборах та увійшла до блоку «Наш вибір - Леонід Кучма!». Голова ПРВУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Рибак разом із лідерами Партії праці (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валентин Ландік), партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Солідарність» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко), партії «За красиву Україну» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Черновецький) та Всеукраїнської партії пенсіонерів (Олексій Капуста) підписали 18 липня 2000 року заяву про намір об'єднати свої партії в єдину. Об'єднання відбулося 17 - 18 листопада того ж року, єдина організація отримала назву Партія регіонального відродження «Трудова солідарність України». Співголовами партії стали Володимир Рибак, Валентин Ландик та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Петро Порошенко; останній, щоправда, свою партію не розпустив - і згодом відійшов від діяльності в лавах єдиної організації.

2) Партія регіонів. З 2001 року Партію регіонів очолив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Микола Азаров, який тоді обіймав посаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 голови Державної податкової адміністрації України. Наприкінці 2001 року на III позачерговому з'їзді партія зробила частковий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азароваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2#cite_note-zasnovnyky_PR-28 [28]. На III позачерговому з'їзді в березні 2001 року від надмірно довгої назви партії відмовилися на користь короткої - Партія регіонів. За недоцільне визнали й інститут співголів, з того часу у партії єдиний лідер.
показати весь коментар
22.01.2025 08:16 Відповісти
Когда ты похмелишься после вчерашней ударной накатки парашного стекломоя, то ты внимательно прочитаешь то, что я здесь выложил из Вики.
Порошенко вышел из этого говнища до того, как оно стало называться "Партией регионов".
Но у зебильнутых на всю их тупую голову Порох до сих пор "основатель ПР".
показати весь коментар
22.01.2025 08:18 Відповісти
усі дії зебанди-це діі ригіАНАЛОВ
показати весь коментар
21.01.2025 22:17 Відповісти
У передвиборчій програмі 2019 року Володимир Зеленський стверджував, що йде на один президентський термін.

ЗЄ ничего не выполнил из того, что обещал перед выборами

У него еще есть шанс выполнить хоть одно обещание:

«Я ЙДУ НА ОДИН ТЕРМІН І ЧЕРЕЗ 5 РОКІВ БУДЕ ІНШИЙ ПРЕЗИДЕНТ»
показати весь коментар
21.01.2025 22:24 Відповісти
Палатний, як колишній рекетир і дружбан Кличка давно мав сісти на років 15. Але йому цікаві ще проституки і кришування криміналу
показати весь коментар
21.01.2025 23:04 Відповісти
Ключові слова - " Справедливу недоречність виборів у війну". Тобто всі політичні сили влаштовує обмеження прав і свобод народу, щоб не заважав дерибанити бюджети, тому й відсутні зверненя до Конституційного суду про правомірність продовження президентського терміну. Ось тепер їжте цю справедливу недоречність поки не подавитесь
показати весь коментар
21.01.2025 23:35 Відповісти
А ще вони називали жовтою рибою та земляним черв'яком!!!
показати весь коментар
21.01.2025 23:57 Відповісти
Це той , в кого вчора знайшли бордель ?
показати весь коментар
22.01.2025 00:14 Відповісти
Київрада і сам Кличко як і Черновецький торгує землею... Не забуваємо Протасів Яр.. Ратушного заслуга та його однодумців в тому що Протасів Яр незабудований..Няких змін нема то і нічого нити.. дерибан триває
показати весь коментар
22.01.2025 04:46 Відповісти
Доненачасілися...
показати весь коментар
22.01.2025 08:17 Відповісти
 
 