Влада розгорнула безпрецедентну кампанію проти політичних опонентів із залученням силовиків, - Палатний

В Офісі президента розпочали брудну кампанію проти політичних опонентів із залученням силовиків та чорного піару. Такі методи нагадують часи Януковича і лише наближають кінець політичного життя нинішньої влади.

Про це заявив перший заступник голови партії УДАР Артур Палатний, повідомивши про замовну інформкампанію проти нього, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс Президента розгорнув проти політичних опонентів безпрецедентну брудну кампанію в медіа із залученням силовиків. Потужна активізація ОП з потужним залученням силовиків та чорного піару вже більше схожа на агонію. Наче у нового президента США натякнули деяким особам в нашій владі, що їхнє політичне життя підходить до завершення. Впевнений, спробами знищити конкурентів офісні мешканці лише наближають собі вирок", - заявив Артур Палатний.

Він порівняв методи, якими діє влада, з часами Януковича.

"Бруд в медіа проти опонентів (проти мене особисто та всієї нашої команди), брехня, інформаційні "качки" та вкиди, згортання демократії, знищення місцевого самоврядування, остаточне скочування в диктатуру свідчить про одне: між владою Януковича і сьогоднішньою майже не залишилося відмінностей", - наголосив Палатний.

Перший заступник голови УДАРу вважає, що основні проблеми нинішньої владної верхівки в тому, що вона переплутала кредит довіри, який їй люди дали на початку великої війни, зі вседозволеністю. Справедливу недоречність виборів у війну сприйняла за дозвіл узурпувати владу, а обмеження свобод заради безпеки воюючої країни переплутала з диктатурою.

"Завтра – День Соборності України. Чекаємо на пафосні слова влади про єдність. З її вуст вони – нещирі. Бо як можна казати про єдність, коли на політичних конкурентів енергії приділяється більше, ніж ворогу в Кремлі. Чи вже забули, що в нас війна? Чи не "на часі" вже пройшло? Впевнений, що це усвідомлюють вже більше, ніж 73% українців. Саме тому я не закликаю владу схаменутися, зупинитися, одуматися. Хай її дії бачить вся країна та весь світ. А ми в цьому допоможемо", - наголосив Артур Палатний.