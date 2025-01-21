Росіяни атакували Миколаїв сімома "шахедами", постраждали дві людини, пошкоджено багатоквартирні будинки
Під кінець доби вівторка, 21 січня, російські загарбники масовано атакували Миколаїв ударними безпілотниками "шахед". Постраждали дві людини.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, окупанти вдарили по місту сімома "шахедами".
"Росіяни атакували місто Миколаїв 7-ма "шахедами". Є пошкодження багатоквартирних будинків, виникли пожежі. Всі служби працюють, на даний момент без постраждалих", - написав Кім.
Згодом очільник ОВА повідомив про двох постраждалих внаслідок російської атаки.
"Станом на зараз - двоє постраждалих в наслідок атаки. Стан середньої тяжкості", - написав Кім.
Раніше повідомлялося, що окупанти запустили "шахеди".
