На Лиманському напрямку ворог відправляє в атаку малі штурмові групи, - 60 ОМБр

Ворог практично не вдається до механізованих штурмів позицій Сил оборони України на Лиманському напрямку. Відправляє в атаку малі штурмові групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне.Новини" розповів начальник відділення комунікацій 60 окремої механізованої бригади Максим Білоусов.

"Ситуація досить складна. Тому що ворог діє, як лернейська гідра. Постійно намагається нас атакувати. Ми відрубуємо ці голови, що на нас сунуть, а вони відростають і продовжують далі сунути. Це тактика малих піхотних груп, які сунуть на наші позиції майже без зупинок. Навіть якщо вони бачать, що їхня попередня група була повністю знищена, вони все одно продовжують цей рух", - розповів Білоусов.

За його словами, часто своїх солдатів окупанти використовують у якості "живця".

"Буває таке, що перша людина йде навіть не озброєна. Її задача виявити нашу вогневу позицію. А позаду йде вже добре навчений боєць, який бачить звідки ведеться вогонь і починає працювати по цій точці", - зазначив Білоусов.

Військовий додав, що бригадою цілодобово здійснюється розвідка. Відстежується рух противника та ведеться полювання на його групи. Адже їх потрібно знищувати до того, як вони десь акумулюються для атак наших позицій.

Нагадаємо, за даними Генштабу, минулої доби на Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки та в напрямках Новолюбівки, Макіївки, Зеленої Долини та Торського.

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