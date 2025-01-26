На Лиманском направлении враг отправляет в атаку малые штурмовые группы, - 60 ОМБр

Враг практически не прибегает к механизированным штурмам позиций Сил обороны Украины на Лиманском направлении. Отправляет в атаку малые штурмовые группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал начальник отделения коммуникаций 60 отдельной механизированной бригады Максим Белоусов.

"Ситуация достаточно сложная. Потому что враг действует, как лернейская гидра. Постоянно пытается нас атаковать. Мы отрубаем эти головы, которые на нас суют, а они отрастают и продолжают дальше сунуть. Это тактика малых пехотных групп, которые суют на наши позиции почти без остановок. Даже если они видят, что их предыдущая группа была полностью уничтожена, они все равно продолжают это движение", - рассказал Белоусов.

По его словам, часто своих солдат оккупанты используют в качестве "живца".

"Бывает такое, что первый человек идет даже не вооруженный. Его задача выявить нашу огневую позицию. А сзади идет уже хорошо обученный боец, который видит откуда ведется огонь и начинает работать по этой точке", - отметил Белоусов.

Военный добавил, что бригадой круглосуточно осуществляется разведка. Отслеживается движение противника и ведется охота на его группы. Ведь их нужно уничтожать до того, как они где-то аккумулируются для атак наших позиций.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Новосергиевка, Шийковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки и в направлениях Новолюбовки, Макеевки, Зеленой Долины и Торского.

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