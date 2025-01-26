У Вовчанську бій, на Покровському напрямку від початку доби вже 38 ворожих штурмів, - Генштаб

З початку доби, 26 січня 2025 року, загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 99.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Як зазначається, окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБ, та здійснювати атаки. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Окупанти не припиняють застосовувати артилерію та авіацію по території України. Під ворожими обстрілами опинився район населеного пункту Олександрівка Сумської області.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення в районі Вовчанська, один бій триває.

Дев’ять штурмових дій загарбників відбивали наші воїни поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового, два боєзіткнення тривають до цього часу.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Новоєгорівки, Надії, Зеленого Гаю, Макіївки, Ямполівки та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, з яких чотири тривають дотепер.

Поблизу Часового Яру, на Краматорському напрямку, противник йшов вперед на позиції наших підрозділів 13 разів, також наступав в напрямку Білої Гори. 11 боєзіткнень з 14 досі тривають.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ в районі Торецька, три боєзіткнення тривають до цього часу.

"На Покровському напрямку в районах Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надіївки, Успенівки, Андріївки, Шевченка, Дачного та Янтарного точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій, 30 атак нашими захисниками вже відбито", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку триває сім боєзіткнень в районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне, Новосілка та Велика Новосілка. Чотири ворожих штурми вже відбито нашими захисниками.

На Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

Обстановка на Курщині

"П’ять боєзіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, противник скинув 24 керованих авіаційних бомби по районах населених пунктів та позиціях наших оборонців, завдав 266 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню", - наголошують у Генштабі.