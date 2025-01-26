Окупанти скинули на Куп’янськ 7 КАБів: під завалами можуть бути люди, пошкоджено або зруйновано понад 60 приватних будинків, - МВА

Унаслідок масованого авіаційного удару по місту Куп'янськ у Харківській області постраждала жінка, ще дві місцеві жительки можуть перебувати під завалами.

Про це повідомив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в період між 14:00 та 14:30 ворог скинув на місто Куп'янськ 7 керованих авіаційних бомб вагою від 250 до 500 кілограм", - розповів він.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено або зруйновано понад 60 приватних будинків. У тяжкому стані перебуває жінка, її доставлено до лікарні. За попередньою інформацією, станом на 17:00, ще 2 місцеві мешканки можуть перебувати під завалами.

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"Щільність обстрілів та активне застосування ворогом БПЛА різного типу наразі не дозволяють проводити рятувально-пошукові роботи. Тому очікуємо, як тільки дозволить безпекова ситуація, відразу розпочнемо", - додав він.

Крім того, ворог застосовував артилерію, РСЗВ, fpv дрони та БПЛА типу "Молнія" по центральній частині міста Куп'янськ, території громади та логістичних напрямках, що унеможливлює підвезення гуманітарної допомоги.

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