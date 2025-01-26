УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6221 відвідувач онлайн
Новини
1 356 7

Окупанти скинули на Куп’янськ 7 КАБів: під завалами можуть бути люди, пошкоджено або зруйновано понад 60 приватних будинків, - МВА

Обстріл Куп’янська

Унаслідок масованого авіаційного удару по місту Куп'янськ у Харківській області постраждала жінка, ще дві місцеві жительки можуть перебувати під завалами.

Про це повідомив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в період між 14:00 та 14:30 ворог скинув на місто Куп'янськ 7 керованих авіаційних бомб вагою від 250 до 500 кілограм", - розповів він.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено або зруйновано понад 60 приватних будинків. У тяжкому стані перебуває жінка, її доставлено до лікарні. За попередньою інформацією, станом на 17:00, ще 2 місцеві мешканки можуть перебувати під завалами.

Також дивіться: Окупанти завдають інтенсивних ударів по Куп’янську: поранено жінку. ВIДЕО (оновлено)

"Щільність обстрілів та активне застосування ворогом БПЛА різного типу наразі не дозволяють проводити рятувально-пошукові роботи. Тому очікуємо, як тільки дозволить безпекова ситуація, відразу розпочнемо", - додав він.

Крім того, ворог застосовував артилерію, РСЗВ, fpv дрони та БПЛА типу "Молнія" по центральній частині міста Куп'янськ, території громади та логістичних напрямках, що унеможливлює підвезення гуманітарної допомоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Куп’янськ: сталися руйнації та пожежі, роботи з гасіння та розбирання завалів призупинені через постійні обстріли. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29006) Харківська область (1042) Куп’янський район (235) Куп’янськ (799)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таке файне тихе та спокійне містечко на березі річки Оскіл! Трохи далі водосховище ,де повно риби! Але це,нажаль, в іншому житті було!
показати весь коментар
26.01.2025 21:52 Відповісти
виродки
показати весь коментар
26.01.2025 22:15 Відповісти
в атвєтку спалить ще один НПЗ.
показати весь коментар
26.01.2025 22:48 Відповісти
Маленький Ізраїль вже наніс би відповідь по ворожім місцям, не дивлячись ні на що. Влада Ізраїлю дійсно захищає свій народ. На кого працює влада України, разом з Генштабом?
показати весь коментар
26.01.2025 22:50 Відповісти
Не можна ескалирувать, бо зброю не дадуть.
показати весь коментар
26.01.2025 22:54 Відповісти
Не порівнюйте непорівнюване. За спиною Ізраїлю стоять Штати; там нема дефіциту озброєння.
показати весь коментар
27.01.2025 08:15 Відповісти
 
 