Атака РФ на Куп’янськ: сталися руйнації та пожежі, роботи з гасіння та розбирання завалів призупинені через постійні обстріли. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Куп’янську на Харківщині в результаті російських авіаударів сталися руйнації та пожежі, ворожі обстріли тривають, що унеможливлює проведення робіт з ліквідації наслідків.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні вдень ворожа авіація завдала масованих ударів керованими авіабомбами по житловому сектору міста Куп'янська. В результаті обстрілу стались руйнації та пошкодження житлових та господарчих будівель. На території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа. Горів житловий будинок, господарча споруда та автомобіль на загальній площі 300 м кв.
"На місці події постраждала жінка 1938 р.н. Рятувальники та медики ДСНС, які прибули на місце події, надали пораненій першу долікарську допомогу та передали її бригаді екстреної медичної допомоги", - розповіли в ДСНС.
Також наголошується, що роботи з гасіння пожежі та розбирання завалів тимчасово призупинені через постійні ворожі обстріли.
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