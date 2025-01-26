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Атака РФ на Куп’янськ: сталися руйнації та пожежі, роботи з гасіння та розбирання завалів призупинені через постійні обстріли. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Куп’янську на Харківщині в результаті російських авіаударів сталися руйнації та пожежі, ворожі обстріли тривають, що унеможливлює проведення робіт з ліквідації наслідків.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, сьогодні вдень ворожа авіація завдала масованих ударів керованими авіабомбами по житловому сектору міста Куп'янська. В результаті обстрілу стались руйнації та пошкодження житлових та господарчих будівель. На території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа. Горів житловий будинок, господарча споруда та автомобіль на загальній площі 300 м кв.

Атака РФ на Куп’янськ

"На місці події постраждала жінка 1938 р.н. Рятувальники та медики ДСНС, які прибули на місце події, надали пораненій першу долікарську допомогу та передали її бригаді екстреної медичної допомоги", - розповіли в ДСНС.

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Також наголошується, що роботи з гасіння пожежі та розбирання завалів тимчасово призупинені через постійні ворожі обстріли.

Атака РФ на Куп’янськ
Атака РФ на Куп’янськ
Атака РФ на Куп’янськ

Автор: 

обстріл (29006) ДСНС (5142) Харківська область (1042) Куп’янський район (235) Куп’янськ (799)


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Топ коментарі
+2
Зелупи і його здадуть,як Покровськ і Запоріжжя. Все по оманському договорняку.
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26.01.2025 19:46
+1
3,14дараси!
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26.01.2025 19:25
+1
Куп"янськ здаєш ти, сидячи на дивані і не йдучи його захищати.
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26.01.2025 19:57
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3,14дараси!
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26.01.2025 19:25 Відповісти
не ображай підарів.
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26.01.2025 19:36 Відповісти
Зелупи і його здадуть,як Покровськ і Запоріжжя. Все по оманському договорняку.
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26.01.2025 19:46 Відповісти
Куп"янськ здаєш ти, сидячи на дивані і не йдучи його захищати.
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26.01.2025 19:57 Відповісти
А ти напевне з окопу під Куп'янськом пишеш?
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27.01.2025 08:08 Відповісти
А де Ф-16?
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26.01.2025 20:03 Відповісти
аж 4 штуки багато вирішують ?
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26.01.2025 20:08 Відповісти
Могли б збити хоча б кілька п****рів, які каби скидають. Але щось про їх роботу нічого не чути...
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26.01.2025 20:11 Відповісти
Працюють ... на іншому напрямку
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26.01.2025 20:26 Відповісти
Те саме питання виникає.... стільки шуму з тими Ф16 було а роботи їх суттєво не видно, нажаль. Чому рашисти й досі скидають КАБи майже безкарно???!!!
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27.01.2025 01:56 Відповісти
 
 