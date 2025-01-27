Протягом тижня відбулося 1080 бойових зіткнень. Найбільше - на Покровському напрямку. Також ворог зосереджував зусилля на Новопавлівському, Лиманському і Курському напрямках, - Генштаб

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопавлівському, Лиманському і Курському напрямках. Протягом тижня відбулося 1080 бойових зіткнень із ворогом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Сміян.

На Харківському напрямку відбулося вісім атак біля населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському - 70 атак біля Стоянки, Дворічної, Петропавлівки, Колісниківки, Піщаного, Кутівки, Нової Кругляківки, Загризового і Лозової.

На Лиманському напрямку захисники за тиждень відбили 105 атак у районах Нової Горівки, Надії, Новосергіївки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадового, Копанок, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Ямполівки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку відбулися п'ять атак у районах Івано-Дар'ївки та Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку воїни ЗСУ відбили 102 атаки. Найактивнішим ворог був у районах Білої Гори, Федорівки, Часового Яру і Ступочок.

На Торецькому напрямку за тиждень був 101 штурм неподалік Кримського, Щербинівки, Деліївки і Торецька.

"Покровський напрямок був найгарячіший. Там було 488 атак. Основні - поблизу населених пунктів Зелене Поле, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Котлине, Покровськ, Звірове, Шевченко, Удачне, Успенівка, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов'янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне, Улакли і Янтарне", - зазначив речник.

На Новопавлівському ворог атакував 55 разів у районах Костянтинополя, Новодарівки, Привільного і Великої Новосілки.

На Оріхівському відбулися шість атак у напрямках Кам'янського, Новоандріївки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку було 16 безрезультатних атак.

"Триває операція Збройних Сил України в Курській області. Там за тиждень українські захисники відбили 84 атаки. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по позиціях наших військ і об'єктах цивільної інфраструктури 12 ракетних ударів, випустивши 22 ракети, 419 авіаційних ударів, зокрема, скинувши 647 керованих авіабомб. Ворог здійснив понад 35 тисяч обстрілів, 852 з них - із реактивних систем залпового вогню", - додав Сміян.

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