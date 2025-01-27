Працівникам USAID наказали реалізувати політику Трампа під загрозою санкцій, - Reuters

Адміністрація президента Дональда Трампа направила понад 10 тисячам співробітників USAID спеціальний меморандум, який окреслює нові підходи до міжнародної допомоги США.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

У документі, озаглавленому "Послання та очікування для персоналу", викладено інструкції щодо реалізації політики Трампа "Америка насамперед" у розподілі гуманітарної допомоги.

Співробіникам, які не виконуватимуть накази адміністрації, погрожують "дисциплінарними стягненнями".

"Ми зобов’язані підтримувати президента в реалізації його бачення. Президент дав нам чудову можливість змінити наш підхід до іноземної допомоги на наступні десятиліття", - зазначив у меморандумі Кен Джексон, помічник адміністратора з управління та ресурсів.

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Як зазначається, рішення адміністрації Трампа також передбачає 90-денне призупинення будь-якої зовнішньої допомоги США. Державний департамент уже видав наказ про "припинення роботи", через що під загрозою опинилися мільярди доларів наданої або запланованої гуманітарної допомоги. У 2023 році США виділили 72 мільярди доларів на ці цілі, що становить 42% усієї гуманітарної допомоги, яку моніторить ООН.

"П'ятничний меморандум шокував гуманітарні групи та спільноти, які надають допомогу у розвитку по всьому світу. Хоча сфера застосування директиви здається далекосяжною, залишається невизначеність щодо того, як вона буде виконуватися", - пише Rueters.

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