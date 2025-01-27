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Працівникам USAID наказали реалізувати політику Трампа під загрозою санкцій, - Reuters

usaid

Адміністрація президента Дональда Трампа направила понад 10 тисячам співробітників USAID спеціальний меморандум, який окреслює нові підходи до міжнародної допомоги США.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

У документі, озаглавленому "Послання та очікування для персоналу", викладено інструкції щодо реалізації політики Трампа "Америка насамперед" у розподілі гуманітарної допомоги.

Співробіникам, які не виконуватимуть накази адміністрації, погрожують "дисциплінарними стягненнями".

"Ми зобов’язані підтримувати президента в реалізації його бачення. Президент дав нам чудову можливість змінити наш підхід до іноземної допомоги на наступні десятиліття", - зазначив у меморандумі Кен Джексон, помічник адміністратора з управління та ресурсів.

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Як зазначається, рішення адміністрації Трампа також передбачає 90-денне призупинення будь-якої зовнішньої допомоги США. Державний департамент уже видав наказ про "припинення роботи", через що під загрозою опинилися мільярди доларів наданої або запланованої гуманітарної допомоги. У 2023 році США виділили 72 мільярди доларів на ці цілі, що становить 42% усієї гуманітарної допомоги, яку моніторить ООН.

"П'ятничний меморандум шокував гуманітарні групи та спільноти, які надають допомогу у розвитку по всьому світу. Хоча сфера застосування директиви здається далекосяжною, залишається невизначеність щодо того, як вона буде виконуватися", - пише Rueters.

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Автор: 

Трамп Дональд (6043) USAID (213)


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Топ коментарі
+9
Деньги по линии USAID - это копейки для США. Если Трампуша закрывает эти программы, то очень быстро место США будет занято Китаем, который намного усилит свое влияние на международной арене финансируя подобные гум.программы в других странах.
Это стратегический провал новой администрации.
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27.01.2025 11:47
+7
Русня знала, кого призначати президентом США.
Навіть не обов'язково завербованого безпосередньо. Достатньо людину з егоцентричним авторитарним психотипом. Решту вона зробить сама, треба тільки трішки підказувати, через оточення, необхідні напрямки ударів.
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27.01.2025 11:53
+6
Рижий, стратегічний партнер пуйла по розвалу сша
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27.01.2025 11:52
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Українські свідки трампа, ваш вихід...
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27.01.2025 11:44 Відповісти
Боже, порятуй нас від за.обів рижого, а пуйлом якось будемо воювати.
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27.01.2025 11:49 Відповісти
Рижий, стратегічний партнер пуйла по розвалу сша
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27.01.2025 11:52 Відповісти
Оце так поворот .
Калифорния может выйти из состава США, - New York Post.

Госсекретарь штата Ширли Вебер дала зелёный свет инициативе «Calexit», и теперь начался сбор подписей. Если 55% жителей поддержат идею на референдуме, Калифорния может обрести независимость.))
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27.01.2025 11:45 Відповісти
пyтлер аплодирует стоя, агент тpaмп делает свою работу
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27.01.2025 11:59 Відповісти
Деньги по линии USAID - это копейки для США. Если Трампуша закрывает эти программы, то очень быстро место США будет занято Китаем, который намного усилит свое влияние на международной арене финансируя подобные гум.программы в других странах.
Это стратегический провал новой администрации.
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27.01.2025 11:47 Відповісти
Провал сша - це стратегічна ціль нової адміністрації.
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27.01.2025 11:49 Відповісти
Русня знала, кого призначати президентом США.
Навіть не обов'язково завербованого безпосередньо. Достатньо людину з егоцентричним авторитарним психотипом. Решту вона зробить сама, треба тільки трішки підказувати, через оточення, необхідні напрямки ударів.
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27.01.2025 11:53 Відповісти
Не смішіть, китайці безкоштовно нікому нічого не дають. Тому вони і стали другою економікою зокрема. Подивіться на Африку, яка набрала "допомоги" у Китаю, а коли ті сказали віддавати, то побігли жалітись у ЄС. От і уся дружба. Утім а чи треба Європі такі друзі
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27.01.2025 13:43 Відповісти
Дивіться, сьогодні вже Veteran Hub оголосив про призупинення роботи гарячої лінії (психологічна допомога) і закриття центру у Вінниці через припинення американського фінансування.

Така ж ситуація буде у багатьох грантових проектах і розробках. Для нашої прикладної та фундаментальної науки це буде великий удар.

Як нещодавно з'ясувалося, наприклад, безпілотники, які Зеленський нічтоже сумняшеся записав на свій рахунок, насправді вироблялися за американські гроші. А хто тепер платитиме?

Зараз обтічно повідомляють про зупинку допомоги в освітній та енергетичній сфері. Я вже не здивуюся, якщо цією допомогою виявляться зарплати учителям. Не по чотири тисячі доларів, як обіцяв Зеленський, але все таки.

Думаю, ми прозріємо з реальних обсягів підтримки, щойно вона припиниться.

У зв'язку з цим питання. Які заходи вживає уряд для перекриття цих ризиків. Які зміни вносяться у державний бюджет, як розподіляються статті витрат. Хто підхопить ті напрямки, які зараз провиснуть на невизначений термін?

Просто нагадаю, що Вовина тисяча роздавалася під тим приводом, що у міжнародних партнерів утворилися залишки на рахунках, яким в уряді не знайшли кращого застосування, аніж розтикати на підкуп виборців Зеленського.

Мені здається, зупинка американської підтримки - один з наслідків такого розпорядження. Американці офігіють, коли почнуть розбиратися із цими "залишками".

Таня Адамс
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27.01.2025 11:47 Відповісти
Відповім очевидною відповіддю на очевидне питання "Які заходи вживає уряд для перекриття цих ризиків" - звичайно ж планується підвищення податків. А як іще? Не красти ж менше стануть.
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27.01.2025 12:03 Відповісти
Уряд вжива термінових західів із запуску крадівництва у турбо режимі найближчими днями. Гетьманцев спить 2 години на добу в офісі
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27.01.2025 13:12 Відповісти
Тані Адамс варто було б розібратися, за чий рахунок фінансуються бюджетники та соц.програми в Україні під час війни. І це не напряму США чи через USAID. Це цільовий фонд Світового банку.

Звісно, Трамп може і цю програму згорнути.

Безпілотники гарантовано вироблялись не на гроші USAID - для цього інші механізми були задіяні, безсумнівно - USAID не фінансує виробництво зброї. Абсолютно.

Звісно, Трамп може і цю програму згорнути.

Тані Адамс варто було б з'ясувати такі подробиці, а не валити все в купу. З-за цього весь текст Тані Адамс сприймається якоюсь маніпулятивно дурнею для тих, хто хоч щось знає про бодай 1 канал фінансування тих чи інших речей.
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27.01.2025 12:39 Відповісти
Можливо пострадають "говорящі голови", типу "портнікова"
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27.01.2025 13:15 Відповісти
Можливо.

Але саме в Портнікова є і свої власні джерела доходів. Наприклад, в нього майже 800'000 підписників на ютубі та майже 3'000 відосів там, а також більше ніж 300'000'000 переглядів відосів. Можете самі підрахувати мін/макс доходів. Впевнений, тільки за рахунок монетизації ютуба в нього є на хліб. І це лише один канал - а він присутній не тільки в ютубі. А так-то він медійна особистість, всілякі шоу тощо - вони не безкоштовні, книжки, статті тощо. І якщо він щось отримував саме як грант, походження якого в кінці ланцюга USAID - засмутиться, але не дуже.

Будь-те певні - саме Портніков себе сам забезпечує грошами на свою діяльність. Легіон інших - хз.
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27.01.2025 14:26 Відповісти
"Грантоїди" у захваті,у екстазі,можна сказати!
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27.01.2025 11:51 Відповісти
зато у вас kацапоидов праздник, я смотрю
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27.01.2025 12:02 Відповісти
я же не радуюсь, как ты, что Украине отрезали помощь
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27.01.2025 12:06 Відповісти
на відміну від інших політиків, Трамп робить те що обіцяв. а роботу гуманітарних груп та спільнот можна прослідкувати на роботі Червоного Хреста чи подібних. гуманітарні групи перетворилися в бюрократичних слизнів де з наданого долара копійки ідуть на реальну допомогу, усе інше на підтимання бюрократичної машини.
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27.01.2025 12:02 Відповісти
Обіцяв зупинити війну одразу після визнання його президентом, але у трампістів/ зебілів пямять як у совкодрочерів
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27.01.2025 12:24 Відповісти
просто цікаво, а що тобі до США та до їхнього президента?
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27.01.2025 12:26 Відповісти
Ну що, в проплачених ботів та всіляких грантожерів, "активістів", котрі розпилювали та освоювали бабло, підгоряє - де ж тепер ці грантові повії будуть "харчуватися"? - бо робити нічого іншого вже давно не вміють й та не хочуть. Вже ж стільки бабла на парадах "ображених" не с3,14здиш, ай-яй-яй. А що то там повії з "гамнесті-інтернешл", чи "кровавого хреста"?, які впритул не бачать російських воєнних злочинів? Чи лайножери з на"вооз" - "українці надто білі, щоби їм так допомагати" (ми все пам'ятаємо, і ковідний терор теж) .
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27.01.2025 12:03 Відповісти
Що тепер робити "говорящим головам", типу "портніков", "романенко", та інші...
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27.01.2025 13:19 Відповісти
USAID держорганізація. Це службовці-раби які роблять тільки те що їм наказують. Які нах "санкції". Лол.
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27.01.2025 12:08 Відповісти
 
 