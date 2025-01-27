Працівникам USAID наказали реалізувати політику Трампа під загрозою санкцій, - Reuters
Адміністрація президента Дональда Трампа направила понад 10 тисячам співробітників USAID спеціальний меморандум, який окреслює нові підходи до міжнародної допомоги США.
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
У документі, озаглавленому "Послання та очікування для персоналу", викладено інструкції щодо реалізації політики Трампа "Америка насамперед" у розподілі гуманітарної допомоги.
Співробіникам, які не виконуватимуть накази адміністрації, погрожують "дисциплінарними стягненнями".
"Ми зобов’язані підтримувати президента в реалізації його бачення. Президент дав нам чудову можливість змінити наш підхід до іноземної допомоги на наступні десятиліття", - зазначив у меморандумі Кен Джексон, помічник адміністратора з управління та ресурсів.
Як зазначається, рішення адміністрації Трампа також передбачає 90-денне призупинення будь-якої зовнішньої допомоги США. Державний департамент уже видав наказ про "припинення роботи", через що під загрозою опинилися мільярди доларів наданої або запланованої гуманітарної допомоги. У 2023 році США виділили 72 мільярди доларів на ці цілі, що становить 42% усієї гуманітарної допомоги, яку моніторить ООН.
"П'ятничний меморандум шокував гуманітарні групи та спільноти, які надають допомогу у розвитку по всьому світу. Хоча сфера застосування директиви здається далекосяжною, залишається невизначеність щодо того, як вона буде виконуватися", - пише Rueters.
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Калифорния может выйти из состава США, - New York Post.
Госсекретарь штата Ширли Вебер дала зелёный свет инициативе «Calexit», и теперь начался сбор подписей. Если 55% жителей поддержат идею на референдуме, Калифорния может обрести независимость.))
Это стратегический провал новой администрации.
Навіть не обов'язково завербованого безпосередньо. Достатньо людину з егоцентричним авторитарним психотипом. Решту вона зробить сама, треба тільки трішки підказувати, через оточення, необхідні напрямки ударів.
Така ж ситуація буде у багатьох грантових проектах і розробках. Для нашої прикладної та фундаментальної науки це буде великий удар.
Як нещодавно з'ясувалося, наприклад, безпілотники, які Зеленський нічтоже сумняшеся записав на свій рахунок, насправді вироблялися за американські гроші. А хто тепер платитиме?
Зараз обтічно повідомляють про зупинку допомоги в освітній та енергетичній сфері. Я вже не здивуюся, якщо цією допомогою виявляться зарплати учителям. Не по чотири тисячі доларів, як обіцяв Зеленський, але все таки.
Думаю, ми прозріємо з реальних обсягів підтримки, щойно вона припиниться.
У зв'язку з цим питання. Які заходи вживає уряд для перекриття цих ризиків. Які зміни вносяться у державний бюджет, як розподіляються статті витрат. Хто підхопить ті напрямки, які зараз провиснуть на невизначений термін?
Просто нагадаю, що Вовина тисяча роздавалася під тим приводом, що у міжнародних партнерів утворилися залишки на рахунках, яким в уряді не знайшли кращого застосування, аніж розтикати на підкуп виборців Зеленського.
Мені здається, зупинка американської підтримки - один з наслідків такого розпорядження. Американці офігіють, коли почнуть розбиратися із цими "залишками".
Таня Адамс
Звісно, Трамп може і цю програму згорнути.
Безпілотники гарантовано вироблялись не на гроші USAID - для цього інші механізми були задіяні, безсумнівно - USAID не фінансує виробництво зброї. Абсолютно.
Звісно, Трамп може і цю програму згорнути.
Тані Адамс варто було б з'ясувати такі подробиці, а не валити все в купу. З-за цього весь текст Тані Адамс сприймається якоюсь маніпулятивно дурнею для тих, хто хоч щось знає про бодай 1 канал фінансування тих чи інших речей.
Але саме в Портнікова є і свої власні джерела доходів. Наприклад, в нього майже 800'000 підписників на ютубі та майже 3'000 відосів там, а також більше ніж 300'000'000 переглядів відосів. Можете самі підрахувати мін/макс доходів. Впевнений, тільки за рахунок монетизації ютуба в нього є на хліб. І це лише один канал - а він присутній не тільки в ютубі. А так-то він медійна особистість, всілякі шоу тощо - вони не безкоштовні, книжки, статті тощо. І якщо він щось отримував саме як грант, походження якого в кінці ланцюга USAID - засмутиться, але не дуже.
Будь-те певні - саме Портніков себе сам забезпечує грошами на свою діяльність. Легіон інших - хз.
на"вооз" - "українці надто білі, щоби їм так допомагати" (ми все пам'ятаємо, і ковідний терор теж) .