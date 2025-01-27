Лідер "Слуги народу" Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа, - The Independent
Лідер "Слуги народу" Давид Арахамія був присутнім на інавгурації президента США Дональда Трампа, яка відбулася 20 січня 2025 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Independent.
Як зазначається, президента Володимира Зеленського не було у Вашингтоні на інавгурації Дональда Трампа, але він відправив одного з найближчих політичних соратників.
"Люди, які працюють з новопризначеною адміністрацією Білого дому, вказують на присутність одного з ключових союзників Зеленського на почесному місці на інавгурації президента Трампа", - зазначає видання.
Також зазначається, що Арахамія, лідер української парламентської групи партії Зеленського "Слуга народу", отримав рідкісне місце в ротонді Капітолія, щоб бути присутнім на інавгурації в понеділок. Згодом він повідомив українським ЗМІ, що тепер очікує на зустріч офіційної української делегації з президентом США наступного місяця.
"Ми зараз працюємо над тим, щоб відповідні зустрічі відбувалися на міжпарламентському та інших рівнях", - заявив він.
"... Арахамія був одним із небагатьох іноземних високопосадовців, допущених до будівлі після того, як церемонія була перенесена всередину через мінусову температуру у Вашингтоні того дня. Серед інших були колишній прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон і прем'єр-міністерка Італії Мелоні", - додає The Independent.
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арахамії стали державними діячами...
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То чого ж зараз чекати від таких "українських" представників?
Гарна справа - нехай вони друг-дружку зжеруть.
Але ж не можна бо тоді й "янєлоха" треба саджати.....
стыдно даже подумать, что такая шпана представляла нашу Украину, пусть даже не официально.
Сама присутність цієї особи в складі ВР - плювок в обличчя народу України.
Чи цю мавпу все таки змусили одягнути костюм.
І коли ця зелена макака стала високопосадовцем ???
П.С.
Порівнювати його з високопосадовцем, це як порівнювати буй з пальцем...
ну не на дрони же
витрачати хабарі
Про це повідомило видання Independent, посилаючись на представників Білого дому. Зазначається, що український політик був одним із небагатьох іноземних високопоставлених гостей, яких допустили під час церемонії до будівлі Ротонди Капітолія.
https://studlib.org.ua/geopolityka/arahamiya-buv-prysutnij-na-inavguratsiyi-trampa-jogo-posadyly-na-pochesne-mistse-the-independent/