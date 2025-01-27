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Лідер "Слуги народу" Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа, - The Independent

Арахамія відвідав інавгурацію Трампа

Лідер "Слуги народу" Давид Арахамія був присутнім на інавгурації президента США Дональда Трампа, яка відбулася 20 січня 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Independent.

Як зазначається, президента Володимира Зеленського не було у Вашингтоні на інавгурації Дональда Трампа, але він відправив одного з найближчих політичних соратників.

"Люди, які працюють з новопризначеною адміністрацією Білого дому, вказують на присутність одного з ключових союзників Зеленського на почесному місці на інавгурації президента Трампа", - зазначає видання.

Також зазначається, що Арахамія, лідер української парламентської групи партії Зеленського "Слуга народу", отримав рідкісне місце в ротонді Капітолія, щоб бути присутнім на інавгурації в понеділок. Згодом він повідомив українським ЗМІ, що тепер очікує на зустріч офіційної української делегації з президентом США наступного місяця.

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"Ми зараз працюємо над тим, щоб відповідні зустрічі відбувалися на міжпарламентському та інших рівнях", - заявив він.

"... Арахамія був одним із небагатьох іноземних високопосадовців, допущених до будівлі після того, як церемонія була перенесена всередину через мінусову температуру у Вашингтоні того дня. Серед інших були колишній прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон і прем'єр-міністерка Італії Мелоні", - додає The Independent.

Автор: 

інавгурація (232) США (23310) Арахамія Давид (1106) Трамп Дональд (6043)


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Топ коментарі
+43
Стидоба....
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27.01.2025 11:57
+41
Скакав по люстрам
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27.01.2025 11:57
+38
Й насцяв на двері?
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27.01.2025 11:56
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Й насцяв на двері?
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27.01.2025 11:56 Відповісти
Скакав по люстрам
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27.01.2025 11:57 Відповісти
і какав по люстрам )
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27.01.2025 12:04 Відповісти
... ригаючи на двері...
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27.01.2025 12:20 Відповісти
молодий риго анал. два в одному ))
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27.01.2025 14:07 Відповісти
Допанувалась Україна до самого краю !

арахамії стали державними діячами...

.
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27.01.2025 15:18 Відповісти
Ця мавпа - довірена істота каламойші
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27.01.2025 15:57 Відповісти
Стидоба....
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27.01.2025 11:57 Відповісти
Отак, один "українець" посилає представляти державу Україну такого ж "українця", який мало того, що не є етнічним українцем, але й ще не мав громадянства до 2015-го року! І ви, українці, хочете, щоб в Україні правили українці? Так і Сталін(Джугашвілі) разом з усією тією мєшпухою Кагановича тоже хотів "піклуватись" про Україну і знищив в колективізаціях, голодоморах(до війни і після) та під час Другої Світової - майже ВЕСЬ український народ! А потім успішно замінив зайдами з рашки, що залишили свої генетичні "личинки", які зараз і знищують Україну і нашу націю.
То чого ж зараз чекати від таких "українських" представників?
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27.01.2025 13:22 Відповісти
Розумію, що мене можуть знову тут забанити за такий відвертий текст, але немає вже ніяких сил дивитись на оцю шоблу при владі.
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27.01.2025 13:25 Відповісти
Спершу попередження: "помилка,спробуйте,ще раз"-перевірено
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27.01.2025 13:39 Відповісти
украинцы ? это те кто 30 лет жрал гречку ? или голосовал по приколу ? ну ничего, время Украины уже на подходе, народ са себя убьет, ждем новый Афганистан.
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28.01.2025 20:07 Відповісти
Хитровироблена Арахамія під Єрмака копає?!
Гарна справа - нехай вони друг-дружку зжеруть.
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27.01.2025 11:58 Відповісти
Будь хто з тих хто міг заплатити за вхідний квиток міг бути на інавгурації Трампа. Хто заплатив за квиток обізяні?
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27.01.2025 11:59 Відповісти
Хто хто? Усі зкинулися і на білет, і на 5* готель, і харчування у 5*готелі, і на подарунки(годинники Хублот) для хозяїна.
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27.01.2025 12:11 Відповісти
Якшо оформили робочим відрядженням, то держава.
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27.01.2025 14:33 Відповісти
Тобто, ми, українці під час війни оплатили абсолютно нікому не потрібну подорож безмовної і тупої мегрельської обізяни до Вашингтону кави попити і шоу наживо подивитись? Що нам з його розваг?
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27.01.2025 15:41 Відповісти
Лідер... 🤣🤣🤣
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27.01.2025 11:59 Відповісти
Напевно прикинувся порноактрисою і його пустили.
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27.01.2025 11:59 Відповісти
Гнать эту арахамию !
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27.01.2025 12:00 Відповісти
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27.01.2025 12:08 Відповісти
Свідок Омана і Стамбула
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27.01.2025 12:01 Відповісти
Напевно поїхав просити Трампа погодити Стамбульські угоди.
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27.01.2025 12:25 Відповісти
Хіба це видання не належить російському олігарху, який за гроші надрукує будь-яку інформацію?
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27.01.2025 12:01 Відповісти
Біля туалету сторожив, побазарить
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27.01.2025 12:01 Відповісти
А мав би бути у в'язниці за "війни не буде"!
Але ж не можна бо тоді й "янєлоха" треба саджати.....
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27.01.2025 12:02 Відповісти
... та він там був у бейсбольці та кросівках. Тому і дізналися кореспонденти..що цей ідіот і є Арахамія...)))
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27.01.2025 12:04 Відповісти
Єдиний плюс можливого "мирнячка" - вибори на яких буде оновлена влада і вибори пройдуть так швидко як цього хоче Трамп.
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27.01.2025 12:04 Відповісти
лице Арахамії не обтяжене інтелектом. шкода, що тільки по таким іпальникам зараз весь світ судить про Україну.
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27.01.2025 12:05 Відповісти
Безумну не забудьте включити до делегації! 🤬
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27.01.2025 12:06 Відповісти
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27.01.2025 12:07 Відповісти
ПОДХОДИТ НА ИНАГУРАЦИИ ТАКОЙ ЧУВАК И ГОВОРИТ: У ВАС ПРОДАЁТСЯ СЛАВЯНСКИЙ ШКАФ !?)
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27.01.2025 12:10 Відповісти
Вирішив показати американцям свої нові кросівки...
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27.01.2025 12:09 Відповісти
А он назад в Украину будет возвращаться?
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27.01.2025 12:11 Відповісти
як кремль скаже
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27.01.2025 13:17 Відповісти
чомусь згадав-ми вас нє ждалі а ви пріпьорлісь...
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27.01.2025 12:11 Відповісти
мавпа випадково пролізла в капітолій, або просто купили місце, а вже провладні святкують перемогу..спитайте в любого члена команди Трампа чи в любого радника Трампа хто такий Арахмія - ніхто не скаже
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27.01.2025 12:12 Відповісти
Тут полное совпадение, его микроскопический рост точно отвечает его калибру, как политику,

стыдно даже подумать, что такая шпана представляла нашу Украину, пусть даже не официально.
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27.01.2025 12:13 Відповісти
Любитель краснопузых был на инагурации Американского президента?
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27.01.2025 12:14 Відповісти
Пам'ятаємо, що згідно вимог Конституції України ця особа не мала прав стати депутатом.
Сама присутність цієї особи в складі ВР - плювок в обличчя народу України.
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27.01.2025 12:15 Відповісти
Билеты на инаугурацию Трампа стоили от 25 тысяч до 1 миллиона долларов
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27.01.2025 12:16 Відповісти
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27.01.2025 12:19 Відповісти
На зоні буде розповідати, як він був на інавгурації Трампа,як "...отримав рідкісне місце в ротонді Капітолія, щоб бути присутнім на інавгурації в понеділок."
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27.01.2025 12:18 Відповісти
Панове українці, це ганьба!!...
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27.01.2025 12:19 Відповісти
Нормальних депутатів за кордон не випускають. А отаке непорозуміння без обмежень де хоче там їздить.
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27.01.2025 12:20 Відповісти
Самі наголосували....
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27.01.2025 12:28 Відповісти
Так вони і звичайних людей за кордон не пускають, лиш всяку п**доту ОП-шну, коміків та артистів.
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27.01.2025 12:47 Відповісти
Також зазначається, що Арахамія, лідер української парламентської групи партії Зеленського "Слуга народу", отримав рідкісне місце У ПАРАШІ Джерело: https://censor.net/ua/n3532477
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27.01.2025 12:31 Відповісти
Агрохімія вигуляв нові кеди від "Баленсіага"?
Чи цю мавпу все таки змусили одягнути костюм.
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27.01.2025 12:32 Відповісти
"... Арахамія був одним із небагатьох іноземних високопосадовців...

І коли ця зелена макака стала високопосадовцем ???
П.С.
Порівнювати його з високопосадовцем, це як порівнювати буй з пальцем...
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27.01.2025 12:32 Відповісти
нє,
ну не на дрони же
витрачати хабарі
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27.01.2025 12:43 Відповісти
Шо, з зоопарку випустили? Бананами хоч його забезпечили?
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27.01.2025 12:49 Відповісти
Нагуя він там всрався?
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27.01.2025 12:57 Відповісти
Кожен, хто купить у лобістів місце, може бути на інагурації Президента США. Як мімокрокоділ, а не офіційна персона, звісно. Юлька теж там була)
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27.01.2025 12:58 Відповісти
Офіціантом?
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27.01.2025 13:00 Відповісти
зеленські ідіоти, а ще більш нелигітимної, зрадницько-мародерської депутани, як оце кОнчена арагніда, у вас не знайшлося?.. шоб ото так принижувати, ганьбити Україну нещодавнозальотними пєтухАмі з високих пальм?.. ото понаобирали.. та ще й здихатися цих дебілів нема можливості, ну, хіба що відстрілювати... бо дермовсько-татаровські аніматори-крадії остаточно зруйнують ізнутрі цілу державу...
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27.01.2025 13:05 Відповісти
Від Хама до Арахама!
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27.01.2025 13:05 Відповісти
Надеюсь в кроссовках.
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27.01.2025 13:06 Відповісти
гнида
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27.01.2025 13:06 Відповісти
так що арахамія ще і лідор зелених чи просто ...
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27.01.2025 13:09 Відповісти
Он там выглядел как валютный кидала случайно попавший в вышсший свет..
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27.01.2025 13:15 Відповісти
Ходив пахлаву продавав
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27.01.2025 13:21 Відповісти
Шашлики на мангалі робив?
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27.01.2025 13:33 Відповісти
Ця ********** всюди пролізе.
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27.01.2025 13:52 Відповісти
Арахамія був присутній на інавгурації Трампа: його посадили на почесне місце - The Independent


Про це повідомило видання Independent, посилаючись на представників Білого дому. Зазначається, що український політик був одним із небагатьох іноземних високопоставлених гостей, яких допустили під час церемонії до будівлі Ротонди Капітолія.

https://studlib.org.ua/geopolityka/arahamiya-buv-prysutnij-na-inavguratsiyi-trampa-jogo-posadyly-na-pochesne-mistse-the-independent/
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27.01.2025 14:23 Відповісти
Путинский стукач. Недавно заходил в Верхнюю Лавру. Там два таких же ***** из 18 века валяются под Трапезной церковью. Хто не знает, петру стучали на Мазепу. Рядом с могилкой столыпина. Загадили Украину; выход только на Запад. В нормальной стране, зарядили б в пушку и выстрелили. Здесь - приемственность.
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27.01.2025 14:27 Відповісти
Ця почвара так піднялася за 5 років біля корита, що може купити місце навіть в ліжку Трампа. Єрмачку саме час хвилюватися...
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27.01.2025 14:27 Відповісти
подобаэться гуляти за кордонам за народн1 кошти , будуть чекати до 8 березня
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27.01.2025 15:09 Відповісти
За чей счет Ротонда?
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27.01.2025 15:16 Відповісти
А я в попа обідала...
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27.01.2025 15:16 Відповісти
Послиха вірменка, глава делагації -грузин. Начштабу-горський єврей, ну а сам Бубон-персона небажана на історичній батьківщині. А грошики цуплять таки з України.
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27.01.2025 15:43 Відповісти
Самі наголосували...,тепер нюхайте!
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27.01.2025 16:23 Відповісти
арахамії , 🤡зеленському та дерьмаку , на русні поставлять пам'ятники, бо ця трійця зробила українців ,а для московії победобесную перемогу , бо вже пів України під окупацією !!!
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28.01.2025 01:10 Відповісти
Деталі https://youtu.be/RC03ndo9phA?t=2395 візиту.
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28.01.2025 08:10 Відповісти
Получается путин и Арахамия говорят одни и те же тезы, что Джонсон сказал воюйте, а мы поможем. Это тот Арахамия который раскидывал в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/91562439/ ) ( https://opendatabot.ua/court/119841937-b9b446d464c089495df092115dcdb64b ) ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Шлюхамии и Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
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29.01.2025 16:38 Відповісти
В Индепенденс написали.... 6 дней после инаугурации ,но его (Арахамию ) никто невидел . И последнее кто владелец ? (Индепенденс ).
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05.02.2025 05:22 Відповісти
 
 