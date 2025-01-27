Лідер "Слуги народу" Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа, - The Independent

Лідер "Слуги народу" Давид Арахамія був присутнім на інавгурації президента США Дональда Трампа, яка відбулася 20 січня 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Independent.

Як зазначається, президента Володимира Зеленського не було у Вашингтоні на інавгурації Дональда Трампа, але він відправив одного з найближчих політичних соратників.

"Люди, які працюють з новопризначеною адміністрацією Білого дому, вказують на присутність одного з ключових союзників Зеленського на почесному місці на інавгурації президента Трампа", - зазначає видання.

Також зазначається, що Арахамія, лідер української парламентської групи партії Зеленського "Слуга народу", отримав рідкісне місце в ротонді Капітолія, щоб бути присутнім на інавгурації в понеділок. Згодом він повідомив українським ЗМІ, що тепер очікує на зустріч офіційної української делегації з президентом США наступного місяця.

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"Ми зараз працюємо над тим, щоб відповідні зустрічі відбувалися на міжпарламентському та інших рівнях", - заявив він.

"... Арахамія був одним із небагатьох іноземних високопосадовців, допущених до будівлі після того, як церемонія була перенесена всередину через мінусову температуру у Вашингтоні того дня. Серед інших були колишній прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон і прем'єр-міністерка Італії Мелоні", - додає The Independent.