Призупинення невійськової допомоги від США не дуже вплинуло на проєкти в соцсфері, - Жолнович
У Мінсоцполітики розповіли, що призупинення невійськової допомоги з боку США наразі не дуже вплинуло на проєкти в соціальній сфері.
Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Коментуючи призупинення невійськової допомоги США на соціальну політику в Україні вона сказала:
Насправді поки що не дуже. У нас велика кількість домовленостей з партнерами з Європи, з Великої Британії, Світовим банком, де системно надається допомога. Ну, і це зупинення не стосується великих проєктів, які заходять у бюджет, воно стосується підтримки громадського сектору
Міністерка зазначила, що деякі проєкти фінансуються коштом Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID), але завдяки тому, що відомство має велику кількість партнерів, ситуація поки що не критична.
Наразі Мінсоцполітики з'ясовує, яких саме підрядників стосуватиметься це призупинення фінансування.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. Це сталось після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.
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а зараз став срумкий мов попелюшка.
а допомоги від США на соціалку і пенсії вистачіть до середини 2026 року.....кажуть наші шпигуни в Госдепі на яку вето не діє
зеліни сек робітникиосвітяни залишаться без зарплати з лютого