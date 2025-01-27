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Призупинення невійськової допомоги від США не дуже вплинуло на проєкти в соцсфері, - Жолнович

США призупинили невійськову допомогу. Як це вплинуло на Україну

У Мінсоцполітики розповіли, що призупинення невійськової допомоги з боку США наразі не дуже вплинуло на проєкти в соціальній сфері.

Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Коментуючи призупинення невійськової допомоги США на соціальну політику в Україні вона сказала:

Насправді поки що не дуже. У нас велика кількість домовленостей з партнерами з Європи, з Великої Британії, Світовим банком, де системно надається допомога. Ну, і це зупинення не стосується великих проєктів, які заходять у бюджет, воно стосується підтримки громадського сектору

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Міністерка зазначила, що деякі проєкти фінансуються коштом Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID), але завдяки тому, що відомство має велику кількість партнерів, ситуація поки що не критична.

Наразі Мінсоцполітики з'ясовує, яких саме підрядників стосуватиметься це призупинення фінансування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. Це сталось після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

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Автор: 

США (23310) фінансування (3144) Міністерство соціальної політики (1272) Жолнович Оксана (66)


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Топ коментарі
+7
Переводя на нормальный язык- есть ещё пока что киздить.
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27.01.2025 12:59
+4
Бабки крутяться?
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27.01.2025 12:54
+3
ЧЁРНЫЕ ВОЛОСЫ, НОС КРЮЧКОМ !!! КОГО ТО ОНА МНЕ НАПОМИНАЕТ !?)
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27.01.2025 12:51
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ЧЁРНЫЕ ВОЛОСЫ, НОС КРЮЧКОМ !!! КОГО ТО ОНА МНЕ НАПОМИНАЕТ !?)
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27.01.2025 12:51 Відповісти
Вони всі там такі. Стефанишина, бойко
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27.01.2025 13:15 Відповісти
Бабки крутяться?
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27.01.2025 12:54 Відповісти
Переводя на нормальный язык- есть ещё пока что киздить.
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27.01.2025 12:59 Відповісти
Але ж вплинуло .
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27.01.2025 13:00 Відповісти
рева казала що україньські пенсіонери забагато їдять коли у самого кендюх і пика репались.
а зараз став срумкий мов попелюшка.
а допомоги від США на соціалку і пенсії вистачіть до середини 2026 року.....кажуть наші шпигуни в Госдепі на яку вето не діє
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27.01.2025 13:20 Відповісти
На проекты.
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27.01.2025 13:05 Відповісти
Поржу коли зеліни сек робітники освітяни залишаться без зарплати з лютого
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27.01.2025 13:17 Відповісти
так у них з 19 року 4000 євро заробіток. це казав зелений нелох по тілівізору. ми ж віримо лідору? чи не так, 73% зепридурки?
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27.01.2025 13:22 Відповісти
Можите вже починати реготати. Бюджетники готуються до надскладних часів, як їм про це повідомили за місцями роботи. Проте є альтернатива - мобілізуватись...
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27.01.2025 13:54 Відповісти
Іншими словами кажучи -фінансування соціальних проєктів зупинено, і подальше їх фінансування лише за доброї волі США. В противному випадку - грошей не дадуть!
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27.01.2025 13:52 Відповісти
Зі старого анекдоту: Стало меньше грошей, але тепер синку я менше пити не стану, ти будеш просто меньше їсти
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27.01.2025 13:53 Відповісти
нагадало: "Эти санкции очень очень полезны"
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27.01.2025 14:20 Відповісти
**** забийте цій ідіотці кеда в пащу. Нахєра про це киздіти? Якщо Україна нормально живе без бабла з США, то нафіга тоді вам взагалі допомогати? Самі ж справляєтеся. І це буде перший і логічний висновок з зеленого тупорилого кіздєжа цієї шлюхи драної... Ох і наголосували дегенератів...
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27.01.2025 14:39 Відповісти
Так звісно, бо соцсфера дулю має і так.
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27.01.2025 16:45 Відповісти
 
 