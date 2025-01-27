Військові КНДР тимчасово відійшли від лінії фронту на Курщині після великих втрат, - Sky News
Військові КНДР, які воюють на території Курської області РФ, тимчасово відійшли від лінії фронту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це розповіли українські військові, які воюють на Курщині.
Воїни припускають, що пауза, яку взяли військові КНДР, може бути пов'язані з тим, що вони вивчають уроки з помилок під час перших боїв із Силами оборони України. Проте у ЗСУ не виключають, що КНДРівці "скоро повернуться",
Захисники розповіли, що найманці з КНДР не знали про загрози від БПЛА та артилерії, тому атакували пішки великими групами, як під час Другої світової війни. Це робила їх легкою мішенню.
Водночас північнокорейці мають сильну мотивацію та продовжують наступ попри втрати. Проте вони намагаються не залишати тіла своїх побратимів на полі бою та забирають їх.
У ліквідованих солдатів українські військові беруть зразки ДНК, щоб потім підтвердити їхню участь у боях на Курщині.
Північнокорейці підривають себе гранатами, щоб не потрапити у полон. Один із українських військових розповів, що КНДРівець навіть кричав: "За генерала Кім Чен Ина" перед самогубством.
Між військовими КНДР та РФ погана координація через мовний бар'єр. Радіоперехоплення свідчить, що північнокорейці навіть випадково націлилися на російські позиції, кажуть військові.
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Та я думаю, що і після того, як узнали, вони все рівно продовжили так атакувати...
"Один із українських військових розповів, що КНДРівець навіть кричав: "За генерала Кім Чен Ина" перед самогубством". Джерело: https://censor.net/ua/n3532491
У нас, на лінії фронту, багато знавців корейської мови? Так само, як і серед "чучхеїстів" - знавців російської.? Та й не думаю, що він, у момент самогубства, переходив на чужу мову... Для чого?
У твоєму ствердженні - купа "припущень", які викликають сумніви у їх достовірності... Я ж роблю лише одне припущення - що "невідомий український військовий" (як що він взагалі існує не тільки в уяві автора статті) - просто "прифантазував"...
Эх тыыы...