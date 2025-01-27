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Новини Війна
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Військові КНДР тимчасово відійшли від лінії фронту на Курщині після великих втрат, - Sky News

КНДРівці тимчасово відійшли від фронту на Курщині

Військові КНДР, які воюють на території Курської області РФ, тимчасово відійшли від лінії фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це розповіли українські військові, які воюють на Курщині.

Воїни припускають, що пауза, яку взяли військові КНДР, може бути пов'язані з тим, що вони вивчають уроки з помилок під час перших боїв із Силами оборони України. Проте у ЗСУ не виключають, що КНДРівці "скоро повернуться",

Захисники розповіли, що найманці з КНДР не знали про загрози від БПЛА та артилерії, тому атакували пішки великими групами, як під час Другої світової війни. Це робила їх легкою мішенню.

Водночас північнокорейці мають сильну мотивацію та продовжують наступ попри втрати. Проте вони намагаються не залишати тіла своїх побратимів на полі бою та забирають їх.

Також читайте: КНДР може відправити до Росії нові підрозділи до літа, - розвідка Естонії

У ліквідованих солдатів українські військові беруть зразки ДНК, щоб потім підтвердити їхню участь у боях на Курщині.

Північнокорейці підривають себе гранатами, щоб не потрапити у полон. Один із українських військових розповів, що КНДРівець навіть кричав:  "За генерала Кім Чен Ина" перед самогубством.

Між військовими КНДР та РФ погана координація через мовний бар'єр. Радіоперехоплення свідчить, що північнокорейці навіть випадково націлилися на російські позиції, кажуть військові.

Читайте: Китай, Росія, Іран і КНДР – це вісь автократій, яка загрожує світовому порядку, - Мерц

Автор: 

війна (1427) КНДР (1246) Курськ (1150)


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Топ коментарі
+6
Найманці з КНДР не знали про загрози від БПЛА та артилерії, тому атакували пішки великими групами, як під час Другої світової війни.
Та я думаю, що і після того, як узнали, вони все рівно продовжили так атакувати...
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27.01.2025 13:03
+5
Зомбі відійшли на перепрограмування.
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27.01.2025 12:59
+5
Сміяться у якому місці?
"Один із українських військових розповів, що КНДРівець навіть кричав: "За генерала Кім Чен Ина" перед самогубством". Джерело: https://censor.net/ua/n3532491
У нас, на лінії фронту, багато знавців корейської мови? Так само, як і серед "чучхеїстів" - знавців російської.? Та й не думаю, що він, у момент самогубства, переходив на чужу мову... Для чого?
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27.01.2025 13:06
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Зомбі відійшли на перепрограмування.
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27.01.2025 12:59 Відповісти
Тепер головне - вичислить місця їх дислокації... І прислать їм "літаючих інструкторів" - для "перепрограмування" та відправки до "Хон Гіль Дона"...
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27.01.2025 13:09 Відповісти
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27.01.2025 13:02 Відповісти
Найманці з КНДР не знали про загрози від БПЛА та артилерії, тому атакували пішки великими групами, як під час Другої світової війни.
Та я думаю, що і після того, як узнали, вони все рівно продовжили так атакувати...
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27.01.2025 13:03 Відповісти
Сміяться у якому місці?
"Один із українських військових розповів, що КНДРівець навіть кричав: "За генерала Кім Чен Ина" перед самогубством". Джерело: https://censor.net/ua/n3532491
У нас, на лінії фронту, багато знавців корейської мови? Так само, як і серед "чучхеїстів" - знавців російської.? Та й не думаю, що він, у момент самогубства, переходив на чужу мову... Для чого?
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27.01.2025 13:06 Відповісти
а в чому проблема? якшо хороша якість відео з дрона, то можна і по губам прочитати.
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27.01.2025 13:24 Відповісти
Та проблем немає... Про "бритву Оккама" щось чув? У бою (чи просто, під обстрілом), хоч раз бував?
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27.01.2025 13:33 Відповісти
до чого тут це? ті хто відео з дрона спостерігають і аналізують теж не під обстрілами це роблять
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27.01.2025 13:38 Відповісти
Бри́тва (ле́зо) О́ккама (або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0 простоти) - принцип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0 логіки, який приписують середньовічному https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 філософу-схоласту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BC Вільяму з Оккама. Принцип стверджує, що не треба робити більше припущень, ніж мінімально потрібно. Одне з формулювань самого Вільяма з Оккама: «Numquam ponenda est pluralitas sine necessitate» (Різноманіття не слід припускати без необхідності)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_note-1 [1]. Цей принцип також відомий як принцип ощадливості або лезо Оккама (завдяки використовуваній грі слів у латинському оригіналі - зголити також означає знайти істину, відокремити хибне припущення). Інший варіант формулювання: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C «Сутності не повинні примножуватися» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Entia non sunt multiplicanda)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_note-2 [2].
У твоєму ствердженні - купа "припущень", які викликають сумніви у їх достовірності... Я ж роблю лише одне припущення - що "невідомий український військовий" (як що він взагалі існує не тільки в уяві автора статті) - просто "прифантазував"...
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27.01.2025 13:56 Відповісти
Взял и обосрал героического корейца
Эх тыыы...
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27.01.2025 15:45 Відповісти
Скоріше, не корейця, а того "писаку", що статтю написав... Бо він і логіка - абсолютно не співставимі речі...
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27.01.2025 17:55 Відповісти
Меня больше волнуют собачки в Курской области чем эта чухчанутая краснозадая шелупонь. Они же жрут собачек как не в себя, эти воины толстопуза...
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27.01.2025 16:52 Відповісти
 
 