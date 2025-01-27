Режим Путіна втратив €400 мільярдів через санкції ЄС, - глава МЗС Франції Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що санкції ЄС вже позбавили Росію близько 400 мільярдів євро, що еквівалентно трирічному фінансуванню її війни проти України.

Про це він повідомив перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми ухвалимо рішення про продовження режиму санкцій, який позбавив Росію Володимира Путіна 400 мільярдів євро, що еквівалентно трирічному фінансуванню її військових зусиль", - наголосив Барро.

Також французький міністр анонсував санкції проти трьох громадян Росії, відповідальних за кібератаки, спрямовані на дестабілізацію Естонії.

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ЄС планує запровадити обмеження і проти грузинської влади: "Ми вирішили призупинити дію візових пільг для дипломатів і чиновників грузинського уряду, яких ми ще раз і дуже рішуче закликаємо покласти край репресіям, спрямованим проти демонстрантів, журналістів і представників громадянського суспільства".

Окрім цього, Жан-Ноель Барро повідомив, що Європейський Союз готує новий пакет підтримки для Молдови. Ця допомога покликана протидіяти енергетичному тиску Росії та спробам дестабілізації політичної ситуації в країні, яка прагне вступу до ЄС.

"Ми підтримаємо Молдову, яка зазнає енергетичної асфіксії з боку Росії, яка має намір, як вона вже неодноразово робила протягом останніх місяців, зірвати демократичні дебати і виборчі процеси в країні, що прагне приєднатися до Європейського Союзу", - зазначив він.

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