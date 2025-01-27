Війська РФ намагаються малими групами оточувати Покровськ із заходу, - ОСУВ "Хортиця"

Наразі війська РФ атакують малими групами під Покровськом Донецької області та намагається змусити наших воїнів вийти із міста.

Про це у телеефірі заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Інтенсивність атак там не зменшилася, навпаки на Покровський напрямок припадає чи не половина боєзіткнень взагалі на фронті, не тільки у нашій зоні відповідальності. Ситуація наступна: під Покровськом велика кількість малих боєзіткнень, тому що росіяни намагаються малими групами заходити та оточувати Покровськ із заходу. Боєзіткнень там дуже і дуже багато", - зазначив Трегубов.

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Він також зауважив, що під час атак ворог не "йде у лоб", а намагається охоплювати місто, витискаючи і змушуючи українських військових з нього відступати.

"Вони вперше почали воювати по науці, вони вперше почали воювати не просто лобовими хвилями, а з намаганнями охоплення, із намаганнями обійти велике місто і змусити українські сили з нього вийти. От саме це ми бачимо під Покровськом", - зазначив речник.

За словами Трегубова, російське командування намагається уникнути міських боїв, під час яких ворог втрачає велику кількість людського ресурсу. В ОСУВ "Хортиця" наголошували, що рашисти намагаються обійти Покровськ по флангах та оточити його.

Нагадаємо, станом на 25 січня у Покровській громаді залишаються 10 тисяч осіб, у самому Покровську - 7 тисяч. Всіх дітей з громади евакуювали.