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Новини
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Війська РФ намагаються малими групами оточувати Покровськ із заходу, - ОСУВ "Хортиця"

Бої за Покровськ

Наразі війська РФ атакують малими групами під Покровськом Донецької області та намагається змусити наших воїнів вийти із міста.

Про це у телеефірі заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Інтенсивність атак там не зменшилася, навпаки на Покровський напрямок припадає чи не половина боєзіткнень взагалі на фронті, не тільки у нашій зоні відповідальності. Ситуація наступна: під Покровськом велика кількість малих боєзіткнень, тому що росіяни намагаються малими групами заходити та оточувати Покровськ із заходу. Боєзіткнень там дуже і дуже багато", - зазначив Трегубов.

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Він також зауважив, що під час атак ворог не "йде у лоб", а намагається охоплювати місто, витискаючи і змушуючи українських військових з нього відступати.

"Вони вперше почали воювати по науці, вони вперше почали воювати не просто лобовими хвилями, а з намаганнями охоплення, із намаганнями обійти велике місто і змусити українські сили з нього вийти. От саме це ми бачимо під Покровськом", - зазначив речник.

За словами Трегубова, російське командування намагається уникнути міських боїв, під час яких ворог втрачає велику кількість людського ресурсу. В ОСУВ "Хортиця" наголошували, що рашисти намагаються обійти Покровськ по флангах та оточити його.

Нагадаємо, станом на 25 січня у Покровській громаді залишаються 10 тисяч осіб, у самому Покровську - 7 тисяч. Всіх дітей з громади евакуювали.

Автор: 

ОСУВ Хортиця (423) Донецька область (8744) Покровськ (667) Покровський район (675)


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За майже три роки війни і безліч експериментів можна і навчитись.
Проти великої кількості малих груп дуже добре допомагає велика кількість малих дронів.
Донатьте на дрони.
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27.01.2025 13:28 Відповісти
Вперше почали оточувати місто - Трегубов нічого не попутав?
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27.01.2025 13:32 Відповісти
Тобто,москалям вдається щось оточувати вічно малими групами,а Сцирському дай більше людей,щоб він їх в ланцюг потужності вишикував ?(((
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27.01.2025 13:40 Відповісти
прикольно. всі про це знають аж тут пишуть - а сирський нє? така вже страшна проблема чимось влупити по оркам ? чи у нього завдання дати загинути українцям в тому оточенні?
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27.01.2025 15:47 Відповісти
 
 