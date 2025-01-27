Влада відкрила полювання на мерів - позбавляє громади обраних керівників через надумані справи, - АМУ

Тиск на місцеве самоврядування продовжує посилюватись. Все частіше голів місцевих громад відсторонюють від виконання обов’язків під надуманими приводами, з порушенням законодавства.

Про це заявила Асоціація міст України, яка звернулась до Президента захистити місцеве самоврядування, передає Цензор.НЕТ.

"Системний тиск на місцеве самоврядування послаблює громади й Україну в цілому, а отже призводить до послаблення країни у війні з агресором, робить складнішим шлях до нашої Перемоги. Місцеве самоврядування є основою демократії та важливою частиною захисту незалежності України під час повномасштабного вторгнення, сильним місцевим самоврядуванням ми відрізняємось від путінської росії", - йдеться у зверненні АМУ.

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В Асоціації навели приклади посилення тиску на місцеве самоврядування. Зокрема, вже створено 201 військову адміністрацію населених пунктів при тому, що на тимчасово окупованих територіях знаходиться 157 громад. Також почастішали випадки відсторонення голів невеликих громад уже в 2025 році.

Зокрема, голову Нетішинської міської ради Олександра Супрунюка за ініціативи Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області відсторонено від виконання обов’язків на 60 діб з домашнім арештом за купівлю муніципалітетом дронів для військових підрозділів. Голову Дрогобицької міської ради Тараса Кучму за ініціативи Дрогобицького районного ТЦК примусово доставлено із застосуванням органів поліції через відзначення в громаді Дня Соборності. Голову Ірпінської міської ради Олександра Маркушина заарештовано на 60 діб або запропоновано внести 30 мільйонів гривень застави за законний виїзд за кордон батька-одинака, в дворічного сина якого померла мама.

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"Це тільки частина випадків першого місяця поточного року, коли штучними справами органів державної влади громади позбавляють обраних мешканцями керівників", - наголосили в АМУ.

Раніше стало відомо, що силовикам надійшла вказівка від ОП знайти щось на мера Києва Віталія Кличка - виписано 29 постанов на обшуки у його найближчого оточення. А в Чернігові керівники військових адміністрацій взяли місто в заручники, щоб змусити піти з посади в.о. мера Олександра Ломако.

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