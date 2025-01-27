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Новини
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Влада відкрила полювання на мерів - позбавляє громади обраних керівників через надумані справи, - АМУ

Звернення АМУ через тиск на місцеву владу

Тиск на місцеве самоврядування продовжує посилюватись. Все частіше голів місцевих громад відсторонюють від виконання обов’язків під надуманими приводами, з порушенням законодавства.

Про це заявила Асоціація міст України, яка звернулась до Президента захистити місцеве самоврядування, передає Цензор.НЕТ.

"Системний тиск на місцеве самоврядування послаблює громади й Україну в цілому, а отже призводить до послаблення країни у війні з агресором, робить складнішим шлях до нашої Перемоги. Місцеве самоврядування є основою демократії та важливою частиною захисту незалежності України під час повномасштабного вторгнення, сильним місцевим самоврядуванням ми відрізняємось від путінської росії", - йдеться у зверненні АМУ.

Читайте також: Кличко у присутності послів G7 заявив про тиск правоохоронців на місцеву владу

В Асоціації навели приклади посилення тиску на місцеве самоврядування. Зокрема, вже створено 201 військову адміністрацію населених пунктів при тому, що на тимчасово окупованих територіях знаходиться 157 громад. Також почастішали випадки відсторонення голів невеликих громад уже в 2025 році.

Зокрема, голову Нетішинської міської ради Олександра Супрунюка за ініціативи Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області відсторонено від виконання обов’язків на 60 діб з домашнім арештом за купівлю муніципалітетом дронів для військових підрозділів. Голову Дрогобицької міської ради Тараса Кучму за ініціативи Дрогобицького районного ТЦК примусово доставлено із застосуванням органів поліції через відзначення в громаді Дня Соборності. Голову Ірпінської міської ради Олександра Маркушина заарештовано на 60 діб або запропоновано внести 30 мільйонів гривень застави за законний виїзд за кордон батька-одинака, в дворічного сина якого померла мама.

Також читайте: Єдиний податок має залишатися в громадах, - Асоціація міст України

"Це тільки частина випадків першого місяця поточного року, коли штучними справами органів державної влади громади позбавляють обраних мешканцями керівників", - наголосили в АМУ.

Раніше стало відомо, що силовикам надійшла вказівка від ОП знайти щось на мера Києва Віталія Кличка - виписано 29 постанов на обшуки у його найближчого оточення. А в Чернігові керівники військових адміністрацій взяли місто в заручники, щоб змусити піти з посади в.о. мера Олександра Ломако.

Читайте: Асоціація міст України закликає президента зберегти реверсну дотацію для громад

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) місцеве самоврядування (325) Асоціація міст України (20)


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Топ коментарі
+35
Вибори,вибори всі зелені пі...ри.
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27.01.2025 14:38
+26
татарська навала з тилу.
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27.01.2025 14:37
+18
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27.01.2025 14:41
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татарська навала з тилу.
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27.01.2025 14:37 Відповісти
Б..ть як же заїб#в *****#й Ішак зі своїм єрмачмом та своїми опричниками, невже нема в Україні болта на 32 з лівою різьбою на їхні сраки!??
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27.01.2025 22:01 Відповісти
болтів завжди значно менше, ніж гайок. Тим більше що болти зараз зайняті іншою проблемою.
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27.01.2025 23:09 Відповісти
Вибори,вибори всі зелені пі...ри.
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27.01.2025 14:38 Відповісти
Доведеться звертатися до Трампа...
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27.01.2025 14:38 Відповісти
Мудрий нарід кричить ура! І п'є пиво
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27.01.2025 14:41 Відповісти
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27.01.2025 14:41 Відповісти
При таких обставинах, а чому б громадам не оголосити "полювання" на представників злочинної влади?! Методи можуть бути різні: політичні, економічно-санкційні, силові, але всі вони - дієві!!! Представники злочинної влади - клерки, що хочуть смачно "їсти". Так не давати жерти мільйони, байкотувати рішення злочинної влади на місцях, не допускати представників ОП до ресурсів!
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27.01.2025 14:52 Відповісти
а оця "влада" - це саме хто і що? хіба оці самі мери - це не влада?
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27.01.2025 17:14 Відповісти
Зелені готуються панувати вічно..
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27.01.2025 14:54 Відповісти
Враховуючи той факт, що перше, вся судова система, це суцільна гниль, друге, вся судова система і кожен окремий суддя особисто стоїть раком перед ківаловим та татаровим, то така схева за банальної "хатєлкі" з ОПи досить налагоджена та працює. Давайте чесно, зеленим п...дарам як кістка в горлі вся система органів місцевого самоврядування. Причина банальна, як одна із частини органів управління, тільки ОМС мають ще хоч якусь незалежність від центральних органів влади, де панує суцільне зелене лайно. Так, в ОМС купа чвої проблем і там часто теж керують мразі (в т.ч. зелені). Але хоч ще якась фінансова та юридична самостійність не влаштовує так заванну владу. Тупо скасувати децентралізацію змоги у зелених не має. Йду битим януковським шляхом. Тобто, тупо ламають по окремо.
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27.01.2025 14:54 Відповісти
У 15-17 столітті основні міста України мали Магдебурзьке право (фактично це пра-пра-пра бабця того самоуправління, яке Україна поновила лише в результаті реформи самоуправління 2015-2018 років, коли міста, містечка максимально не залежать від центральної влади економічно, бо більша частина місцевих податків лишається на місцях, в громадах). Магдебурзьке право було відмінено та тих землях, які підпали під окупацію Московії і остаточно було скасовано у 1835 році яким то там кацапським сЦарьом. ЗЕлені покидьки це нащадки москальсько-радянської орди, яким все українське, все європейське, поперек пельки. Зеленському та єрмачнє не потрібні незалежні громади та мери міст, навпаки, вони узурпували владу та хочуть, щоб лише від 5-6 покидьків з ОПи залежало все в нашій державі.
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27.01.2025 15:01 Відповісти
До речі,Магдебурське право,надане Львову польським королем Казимиром Третім категорично забороняло євреям входити в керівні структури міста - магістрат,суди,митницю тощо...І хоча до 1939-го року євреї у Львові складали більше третини,а власність майже дві треті - традиціі зберігаються - Львів можливо єдине з великих міст в Україні де нема фракціі "Слуга народу"...
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27.01.2025 17:07 Відповісти
Якось смішно так читати.З одного боку вереск:де боротьба з корупцією?А потім:руки геть від чесної людини.Впевнений що будь якого мера можна саджати разом із всією командою.Памʼятаю як Кличко захищав ватного крадія Труханова на якому нема де ставити пробу ,бо сам такий же крадій.Звісно що є перегиби та і боротьба за корито на місцевому рівні з задіянням правоохоронців але узагальнювати і робити з місцевої влади святих це цирк на дроті
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27.01.2025 15:05 Відповісти
шмарадємон які ви подолякоскоти примітивні... А хто саджати буде прокурори інваліди чи особисто дєрьмак??
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28.01.2025 07:49 Відповісти
Ну про Дрогобицького інвалідного мера-патріота та Ірпенського багато новин в інтернеті. А що поганого у відвідинах ТЦК?
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27.01.2025 15:08 Відповісти
Погане те, що фашистські контрактні уйобки воювати відправляють цивільних замість себе
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27.01.2025 22:13 Відповісти
Не всі міські бюджети зепогань до рук прибрала..
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27.01.2025 15:12 Відповісти
натомість ті бюджети чудово прибрали до рук місцеві "князьки", бруківкою цілодобово шарабанять всі міста під час війни..
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27.01.2025 15:44 Відповісти
вже мабуть по чотири шари поклали..
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27.01.2025 15:45 Відповісти
Якщо не в курсі - бруківка та її перекладання, це не забаганки. У Києві є кілька вулиць, які технологічно повинні бути не асфальтовані, а викладені камінням. І перекладати ті каменюки треба періодично. Асфальтом - неможно, бо він "повзе" на схилах. Два мери - один наркоман черновецький, інший просто дебіл та алкаш омеля - пробували міняти бруківку на асфальт. Він сповзав, на дорогах - наприклад Паркова алея, чи В.Васильківська (Червонормійська) - провалля з'являлись. В них навіть машини застрягали.

Так що бруківка та її перекладання - то не забаганки, а необхідність.
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27.01.2025 17:50 Відповісти
я не знаю як в вас в Києві, але у Дніпрі ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ бруківки не вкладали навіть у кращі часи існування міста. Ну а зараз, звісно, саме час цим зайнятися. Не витрачати на допомогу війську, яке ледь стримує орків на межі Дніпропетровської області, а саме на бруківку витратити. Хочеться спитати в князьків, що вони з тою бруківкою робити будуть якщо (НЕ ДАЙ БОЖЕ) злидні в лаптях припхаються в місто, шпулятимуть нею в окупантів?.
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30.01.2025 15:15 Відповісти
все ж таки Дніпропетровська - прифронтова область.
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30.01.2025 15:28 Відповісти
Знущаєтесь??? На правому березі Києва круті схили. Ще раз - асфальт на них НЕ ТРИМАЄТЬСЯ (може капсом дійде, якщо так подобається капсити). Таких схилів у Дніпрі немає.
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30.01.2025 18:52 Відповісти
Я не про ваш Київ, а про ПРИФРОНТОВЕ МІСТО Дніпро, де немає нагальної потреби перекладати бруківку по 4 рази в середмісті, де взагалі немає ніяких пагорбів та схилів .
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31.01.2025 11:06 Відповісти
в вас з сприйняттям прочитаного все гуд?? Чи є проблеми??
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31.01.2025 11:07 Відповісти
То у вас пррблеми. Я за Київ говорила. А про Дніпро - то ви вже мені писати почали.
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31.01.2025 13:05 Відповісти
я вмію читати, але відслідкуйте послідовність діалогу. Може тоді зрозумієте.
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31.01.2025 13:26 Відповісти
"Не всі міські бюджети зепогань до рук прибрала.." --- Ось його початок. Де тут про Київ щось написано??
Ну то таке, проблеми то проблеми. Грець з ним.
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31.01.2025 13:27 Відповісти
есть воры а есть крысы.
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27.01.2025 15:16 Відповісти
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27.01.2025 15:18 Відповісти
Ви просто собі не уявляєте що державна структура устрою держави повністю знищена цими зеленими щурами якщо попередники жрали з надстройки держави то ці вже зжирають фундамент держави вже нема ніяких судових правових налогових, сбу мвд структур є феодальні куски цієі держави де кожна структура виконує вказівки зелених керманичів вони крадуть зараз все що можуть бо безкарність покарання відсутня що породжує вседозволеність і відчуття своеі величності та недоторканості так що не чекайте нічого гарного від цих щурів вони здатні на все якщо треба зальют краіну кровью бо впевнені в собі до нестями
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27.01.2025 15:22 Відповісти
Здебільшого вони є хрещенимиі батьками на місцях.
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27.01.2025 15:31 Відповісти
Зелена пліснява зашевелилась...
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27.01.2025 15:34 Відповісти
поправді що мери що влада одне одного варті
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27.01.2025 15:35 Відповісти
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27.01.2025 15:35 Відповісти
Зебанда почала нищити генералів , щоби змусити іх стояти
на колінах пенед Зедєрмаком ,
а наступні мери наших міст ,
щоби вони підготували громаду міст голосувати за Зеленського
і його банду !!
Погано все це закінчиться для цих зелених швондєрів 😡
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27.01.2025 16:26 Відповісти
Ви в цьому впевнені поки ми стоіно в коліно локтівій позі країна та народ а вони регочуть з нас
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27.01.2025 17:19 Відповісти
Для ЗЕлуплених навряд закінчиться погано. А от для звичайних громадян, на відміну обрізаних та просто ЗЕлуплених, нічого не буде нормально. Вже зараз неаристократи "засівають" своїми життями поля битв та кладовищ.
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27.01.2025 18:32 Відповісти
і кому що до стх пір не відомо, що відбулась узурпація влади ОП і КабМіном, що країною керують бандитські угрупування, "люди з вулиці", "набрані потоголошенням", непрофесіонали і профнепридатні і некомпетентні ... тяжко людьми їх назвати..
Какістократія (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. kakistocracy від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κάκιστος «найгірший») - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.

п.с.немає влади без підкорення. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F#cite_note-1 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F#cite_note-fiske-2
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27.01.2025 17:22 Відповісти
До тебе ще не дійшли, що ще під кінець 2019 року ЗЕлуплені встановили в Україні систему влади, яка називається ДЕСПОТІЄЮ? Це не я придумав, це Монтеск*є.
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27.01.2025 18:37 Відповісти
А без того причин для атак нема? Все ******* на фронті?
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27.01.2025 22:14 Відповісти
Мери громад також бачать свою повну владу, і рулять за своїми бажаннями та потребами.
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27.01.2025 15:43 Відповісти
******** твої калєгі з дєрьмакакаофєрми написали поруч те саме зміни методичку шмара подоляка
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28.01.2025 07:46 Відповісти
Та більшість мерів такі ж самі. Там бери і у кожного рило в пір*ях.
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27.01.2025 16:33 Відповісти
Просто мери такі самі, нічим не відрізняються, якщо розглянути справу мера Ірпеня, що списував гроші на когось, а ті потім віддавали йому готівкою, то чого він має не сісти за вкрадені 28 млн.

Мер мого міста на людях типу патріот, їздить на дешевому авто і так зі сторони виглядає на чесного і порядного,
а в реальності має частку у всіх будинках в місті, фірма якою фактично керує його родина, у всіх підрядах на бюджеті , нерухомість закордоном. І він ніодну справу не підпише, якщо не занесли, а буде вставляти палки в колеса до самого кінця, поки не дадуть.
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27.01.2025 16:58 Відповісти
Ну якщо про це написав дєрьмакоскот віт номерний і зверху точно такий самий коментар від подолякоскота то так і є... Ага)))
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28.01.2025 07:44 Відповісти
Перше чим таке писати, треба глянути на себе в зеркало хто ти... Покоління диб...лів яке не має ні до кого поваги...
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28.01.2025 09:30 Відповісти
І тільки за це той "наїзд"? А в іншому, вони білі та пухнасті. Тобто зімлю військовим роздають, родини полеглих пвдтримують, власним родичам і друзям бюжетні подряди не нарізають... Як вони з німбом в шапці ходять?
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27.01.2025 17:04 Відповісти
а мери - це що, не "влада", чи як???
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27.01.2025 17:13 Відповісти
Скоро і ЗМІ візьмуть під контроль. ЗЕлений ішак і його 73% недоумків загубили таку країну, негайно потрібні вибори!
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27.01.2025 17:14 Відповісти
Охота конечно нужна, но только не выборочно, а системно, на мэров, на судей, на прокуроров, короче, на всех, кто у власти, начиная от хутора и заканчивая столицей, возможно тогда будет шанс начать строить новое государство, где только таких охотников найти, вот в чём вопрос?
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27.01.2025 17:18 Відповісти
Як ви там казали, зелепідори , хоть паржом ?! Ось тепер я з вас ржу !!! Далі буде...
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27.01.2025 18:15 Відповісти
Схоже, що тиск на місцеве самоврядування стає новою тенденцією, яка не лише підриває довіру громад до центральної влади, а й створює ризики дестабілізації на місцях. Такі дії, особливо в умовах війни, виглядають як невиправдана боротьба за контроль, яка, зрештою, може призвести до послаблення України перед обличчям агресора. Замість співпраці між центром і громадами ми бачимо конфлікти, що грають на руку ворогу.
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27.01.2025 19:19 Відповісти
Звернули до Зе-уйобка який це все і організував
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27.01.2025 21:17 Відповісти
цікаво а ці мільярди врятують їх від fpv-шок бо народний русоріз може і не зупинятись після перемиря зусередившись на внутрішній русні
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27.01.2025 23:25 Відповісти
Ну добре всі знають шо нарцистичний🤡 ,хворобливо сприймає реалії ненависті до нього ,навіть від його лекторату...а хто ж допоможе прозрівшему виборцю у цьому протистоянні ...тупо ніхто , ступор від розуміння шо сталося в 19р. перейшов у чиновнічий параліч ...а вони ,та їх сім'ї, такі самі виборці ...
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28.01.2025 01:06 Відповісти
Пильнуймо Україну, від зрадників з Урядового кварталу95!
Прострочений, з групою осіб, знищують Україну!
Оманський сценарій фсб щодо знищення України, відпрацьовується його учасниками!
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28.01.2025 01:49 Відповісти
Це вже схоже як на паРаші путлєр памагі...
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28.01.2025 07:42 Відповісти
один ермак нагнул всех украинцев. браво, скоро перемога и кордоны 91 года. да ? особенно тех кто в тылу ходит.
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28.01.2025 20:05 Відповісти
 
 