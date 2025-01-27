Війська РФ обстріляли Кіндрашівку: поранено жінку
Вдень 27 січня 2025 року російські окупанти вдарили по с. Кіндрашівка Куп'янського району Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу постраждала 61-річна жінка.
"Її стан середній, госпіталізована. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення Харківщини", - уточнив Синєгубов.
Як повідомлялося, за даними британської розвідки армія РФ розширює плацдарм на західному березі річки Оскіл, намагається чинити тиск на логістику Куп’янська.
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