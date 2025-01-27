Війська РФ обстріляли Кіндрашівку: поранено жінку

Вдень 27 січня 2025 року російські окупанти вдарили по с. Кіндрашівка Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу постраждала 61-річна жінка.

"Її стан середній, госпіталізована. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення Харківщини", - уточнив Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: у Куп’янську з-під завалів деблоковано тіла двох загиблих жінок (оновлено). ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, за даними британської розвідки армія РФ розширює плацдарм на західному березі річки Оскіл, намагається чинити тиск на логістику Куп’янська.