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Війська РФ обстріляли Кіндрашівку: поранено жінку

Обстріл Кіндрашівки

Вдень 27 січня 2025 року російські окупанти вдарили по с. Кіндрашівка Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу постраждала 61-річна жінка.

"Її стан середній, госпіталізована. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення Харківщини", - уточнив Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: у Куп’янську з-під завалів деблоковано тіла двох загиблих жінок (оновлено). ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, за даними британської розвідки армія РФ розширює плацдарм на західному березі річки Оскіл, намагається чинити тиск на логістику Куп’янська.

Автор: 

обстріл (29006) Харківська область (1042) Куп’янський район (235) Кіндрашівка (6) війна в Україні (4586)


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