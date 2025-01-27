УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6845 відвідувачів онлайн
Новини Фото
676 1

Доба на Харківщині: у Куп’янську з-під завалів деблоковано тіла двох загиблих жінок (оновлено). ФОТОрепортаж

Обстріли Харківщини 26 січня

Вдень 26 січня російські загарбники атакували Харківщину. Під ударом опинилися Мала Данилівка та Куп'янськ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

О 15:20 ворог атакував безпілотниками село Мала Данилівка. Внаслідок збиття БПЛА "Куб" пошкоджено фасадну частину та скління вікон багатоквартирного будинку.

З 13:40 по 14:20 збройні сили РФ завдали серії авіаційних ударів по  Купʼянську.

На території одного з приватних домоволодінь спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалось врятувати з будинку 86-річну жінку. У потерпілої – вибухове поранення та перелом лівого плеча. Її госпіталізували до лікарні.

Внаслідок вказаних авіаобстрілів пошкоджено щонайменше 50 житлових будинків.

Як повідомили у прокуратурі Харківської області, під час рятувальних робіт з-під завалів деблоковано тіла двох загиблих жінок віком 95 та 62 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули на Куп’янськ 7 КАБів: під завалами можуть бути люди, пошкоджено або зруйновано понад 60 приватних будинків, - МВА

Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстріл (29006) Харківська область (1042) Куп’янський район (235) Харківський район (318) Куп’янськ (799) Мала Данилівка (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 