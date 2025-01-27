Доба на Харківщині: у Куп’янську з-під завалів деблоковано тіла двох загиблих жінок (оновлено). ФОТОрепортаж

Вдень 26 січня російські загарбники атакували Харківщину. Під ударом опинилися Мала Данилівка та Куп'янськ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 15:20 ворог атакував безпілотниками село Мала Данилівка. Внаслідок збиття БПЛА "Куб" пошкоджено фасадну частину та скління вікон багатоквартирного будинку.

З 13:40 по 14:20 збройні сили РФ завдали серії авіаційних ударів по Купʼянську.

На території одного з приватних домоволодінь спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалось врятувати з будинку 86-річну жінку. У потерпілої – вибухове поранення та перелом лівого плеча. Її госпіталізували до лікарні.

Внаслідок вказаних авіаобстрілів пошкоджено щонайменше 50 житлових будинків.

Як повідомили у прокуратурі Харківської області, під час рятувальних робіт з-під завалів деблоковано тіла двох загиблих жінок віком 95 та 62 років.

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