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Війна в Україні залишається пріоритетним питанням для ПАРЄ, - президент Асамблеї Русопулос

Теодорос Русопулос про пріорітети ПАРЄ

Війна РФ проти України залишиться пріоритетним питанням для Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це на відкритті зимової сесії ПАРЄ заявив президент Асамблеї Теодорос Русопулос, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"До питань, які є пріоритетними для нашої Асамблеї, я почну з триваючої російської агресивної війни проти України. Я невтомно працюю з усіма вами над тим, щоб ця війна не стала нормою, і щоб наша Асамблея залишалася цілеспрямованою і рішучою", - заявив політик.

Русопулос зазначив, що порядок денний кожної сесії ПАРЄ передбачав дебати щодо різних аспектів війни, які завершувалися прийняттям значущих резолюцій.

Він також додав, що його першочерговими  зобов'язанням залишаються підтримка України та співпраця з міжнародними суб'єктами задля відновлення миру та справедливості.

Нагадаємо, що у понеділок, 27 січня, в Раді Європи у Страсбурзі розпочинається зимова сесія ПАРЄ, під час якої відбудуться спільні слухання 4 комітетів щодо українських військовополонених, журналістів та інших цивільних осіб, яких утримує в полоні Росія.

Читайте також: Питання українських полонених у РФ розглядатимуть на зимовій сесії ПАРЄ

Автор: 

ПАРЄ (848) сесія (59) війна в Україні (4586)


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клоун. що ваша парЬє зробила для закінчення війни?
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27.01.2025 17:07 Відповісти
Тепер я спокійний.
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27.01.2025 17:34 Відповісти
Русопулос зазначив, що порядок денний кожної сесії ПАРЄ передбачав дебати щодо різних аспектів війни, які завершувалися прийняттям значущих резолюцій. ---Війна в Україні залишається пріоритетним питанням для ПАРЄ, - президент Асамблеї Русопулос краще мовчати.як говорити таку муть...
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27.01.2025 19:32 Відповісти
 
 