Окупанти планують поставити у Мелітополі пам’ятники пропагандистам, які виправдовують злочини Росії, - ЦНС

На ТОТ Запорізької області, у Мелітополі, російська окупаційна адміністрація вирішила "вшанувати" так званих журналістів, які працюють на виправдання злочинів Кремля.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, окупанти планують встановити пам’ятник у вигляді бронзової фігури журналіста в бронежилеті з написом "преса". Камера, яку він триматиме в руках, за задумом пропагандистів, має символізувати "зброю в боротьбі за правду".

Однак замість реальної боротьби за правду ці "журналісти" є інструментом пропаганди. Вони приховують воєнні злочини російської армії, спотворюють реальність і поширюють брехню про "визвольну місію". Через їхню діяльність міжнародна спільнота не бачить масштабів репресій, депортацій та руйнувань українських міст, здійснюваних окупантами.

Повідомляється, що місцеві мешканці Мелітополя обурені таким рішенням, адже в місті бракує базових послуг - води, тепла, електроенергії, - а окупаційна влада витрачає ресурси на спорудження символів пропаганди.

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