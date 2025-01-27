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Новини
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Окупанти планують поставити у Мелітополі пам’ятники пропагандистам, які виправдовують злочини Росії, - ЦНС

Окупанти у Мелітополі хочуть поставити пам’ятник своїм пропагандистам

На ТОТ Запорізької області, у Мелітополі, російська окупаційна адміністрація вирішила "вшанувати" так званих журналістів, які працюють на виправдання злочинів Кремля.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, окупанти планують встановити пам’ятник у вигляді бронзової фігури журналіста в бронежилеті з написом "преса". Камера, яку він триматиме в руках, за задумом пропагандистів, має символізувати "зброю в боротьбі за правду".

Однак замість реальної боротьби за правду ці "журналісти" є інструментом пропаганди. Вони приховують воєнні злочини російської армії, спотворюють реальність і поширюють брехню про "визвольну місію". Через їхню діяльність міжнародна спільнота не бачить масштабів репресій, депортацій та руйнувань українських міст, здійснюваних окупантами.

Повідомляється, що місцеві мешканці Мелітополя обурені таким рішенням, адже в місті бракує базових послуг - води, тепла, електроенергії, - а окупаційна влада витрачає ресурси на спорудження символів пропаганди.

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Автор: 

журналістика (1777) окупація (6740) пам’ятник (931) Центр національного спротиву (825)


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Топ коментарі
+8
Кацапсини територію мітять...
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27.01.2025 17:39
+1
Встановили ...? Дрон уже вилетів...!!!
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27.01.2025 17:41
+1
Треба, щоб посмертний.
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27.01.2025 17:45
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Кацапсини територію мітять...
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27.01.2025 17:39 Відповісти
Може б і дозволити.... коли б усіх пропагандистів зробили б не_живими
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27.01.2025 17:40 Відповісти
Встановили ...? Дрон уже вилетів...!!!
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27.01.2025 17:41 Відповісти
у мелітополі на аеродромі було безліч іл76...яка їх доля, така. як мрії?
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27.01.2025 17:43 Відповісти
З тії безлічі живих було десь до десятка.
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27.01.2025 17:46 Відповісти
тобто, ворог живих вживив в свою льотну складову, а інші пішли на запчасті?
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27.01.2025 18:03 Відповісти
Живі встигли вилетіти, а решта- залізний ряд.
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27.01.2025 18:27 Відповісти
Згадайте ще Чорнобаївку...
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27.01.2025 18:05 Відповісти
а там, що, чого, скільки?
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27.01.2025 18:17 Відповісти
Справді не в курсі? Про це навіть пісні складали...
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27.01.2025 18:50 Відповісти
Треба, щоб посмертний.
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27.01.2025 17:45 Відповісти
Цікаво як він виглядатиме?! Мабуть: зверху соловʼїний помьот, знизу зливної бачок!
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27.01.2025 17:50 Відповісти
Мелитополь это первый город, который должна освободить Украина! Не понимаю, почему его отдали и до сих пор не забрали.
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27.01.2025 17:51 Відповісти
мелітополь далі, аніж енергодар з атомною електростанцією, дніпрорудне з шахтами рідкоземельних металів....може їх раніше освободить?
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27.01.2025 18:19 Відповісти
Ну і хай встановлюють, гроші витрачають, то прийде час і це буде звинувачення проти них
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27.01.2025 18:16 Відповісти
 
 