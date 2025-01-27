ЄС відклав на місяць план повної відмови від російського палива, - Bloomberg

Європейська комісія змінює строки оприлюднення плану щодо поступової відмови від останніх видів палива, які ЄС імпортує з Росії.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Замість лютого план представлять 26 березня. Цей документ має стати ключовим кроком у відмові від енергетичної залежності ЄС, яка фінансує російську агресію проти України.

Як зазначається, дорожня карта стане важливим орієнтиром для держав-членів у процесі зменшення енергетичної залежності від Росії. Особлива увага приділяється скрапленому природному газу (СПГ), який залишається одним із ключових джерел доходу Москви після припинення трубопровідних постачань через Україну наприкінці минулого року.

2024 року країни ЄС імпортували рекордну кількість СПГ із Росії. Найбільшими імпортерами стали Франція, Іспанія та Бельгія. Окрім цього, деякі держави продовжують закуповувати ядерне паливо з РФ.

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