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ЄС відклав на місяць план повної відмови від російського палива, - Bloomberg

ядерне,паливо

Європейська комісія змінює строки оприлюднення плану щодо поступової відмови від останніх видів палива, які ЄС імпортує з Росії.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Замість лютого план представлять 26 березня. Цей документ має стати ключовим кроком у відмові від енергетичної залежності ЄС, яка фінансує російську агресію проти України.

Як зазначається, дорожня карта стане важливим орієнтиром для держав-членів у процесі зменшення енергетичної залежності від Росії. Особлива увага приділяється скрапленому природному газу (СПГ), який залишається одним із ключових джерел доходу Москви після припинення трубопровідних постачань через Україну наприкінці минулого року.

2024 року країни ЄС імпортували рекордну кількість СПГ із Росії. Найбільшими імпортерами стали Франція, Іспанія та Бельгія. Окрім цього, деякі держави продовжують закуповувати ядерне паливо з РФ.

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росія (65883) паливо (895) Євросоюз (13632)


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рашка ще місяць буде мати надію.....
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27.01.2025 17:55 Відповісти
Місяць туди-сюди мало що змінить.
Головне - у змісті плану.
Бо може виявитись, що альтєрнатіви нєт.
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27.01.2025 17:56 Відповісти
А альтернативы ведь действительно нет.

Ну как, есть конечно. Но десятилетиями европейская экономика, все их эти социальные пособия, низкопроцентные кредиты, и прочие печеньки на которые мы облизывались - оказывается базировались не на какой-то там демократии, свободе слова и прочих эфемерных европейских ценностях, а на банальном дешевом топливе с РФии.

Поэтому вряд ли страны, имеющие внутреннее производство - так сразу откажутся от дешевых энергоресурсов ради какой-то там Украины на отшибе. Ведь это сразу удорожит все и сразу, и вгонит среднестатистического Ганса или Иштвана в жесткую экономию.
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27.01.2025 18:39 Відповісти
Все эти печеньки существовали задолго до того как СССР проложил трубу и стал гнать ресурсы на Запад. Так что незачет.
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27.01.2025 20:06 Відповісти
Альтернативи є, росія не абсолютний монополіст.
Але коштують вони дорожче. Що і вирішує.
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28.01.2025 08:57 Відповісти
ЄС вирішив ще місяць спонсорувати рашистських вбивць українського народ
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27.01.2025 19:34 Відповісти
 
 