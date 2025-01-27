ЄС призупинив безвіз для грузинських дипломатів та посадовців

Рада міністрів ЄС із закордонних справ вирішила призупинити дію безвізового режиму для офіційних осіб та дипломатів Грузії.

Про це повідомляє пресслужба Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада ЄС сьогодні вирішила призупинити частину угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Грузією. Це може призвести до того, що грузинські дипломати та офіційні особи будуть зобов’язані подавати заяву на отримання візи для поїздок до ЄС", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що для відвідування країн ЄС грузинські офіційні особи та дипломати не зможуть надалі користуватися скороченим часом розгляду візового подання, знижками на візові збори та можливістю подавати менше документів для отримання європейської візи.

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"Рішення є реакцією на ухвалення торік у Грузії "закону про прозорість закордонного впливу" та законодавчого пакету "щодо сімейних цінностей та захисту неповнолітніх". ЄС вважає, що ці акти підривають фундаментальні права народу Грузії, включаючи свободу на зібрання та на висловлювання, права на приватність, права на участь у державних справах, та підвищують стигматизацію та дискримінацію. Такі дії Грузії порушують фундаментальні принципи, на яких була укладена угода (про спрощення візового режиму. - Ред), суперечать інтересам ЄС та його країн-членів", - заявили там.

Також це рішення є відповіддю на насильницькі репресії, що були розв’язані грузинськими органами влади проти мирних демонстрантів, опозиційних політиків та незалежних медіа після того, як уряд 28 листопада 2024 року оголосив, що не прагне переговорів з ЄС до 2028 року.

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Протести в Грузії проти відмови від євроінтеграції

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Пізніше в Грузії оголосили переможцем президентських виборів кандидата від партії влади Міхеїла Кавелашвілі.

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