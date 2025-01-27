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ЄС надав Угорщині гарантії енергетичної безпеки, - Сійярто

Угорщині дали гарантії енергетичної безпеки

Євросоюз надав Угорщині гарантії енергетичної безпеки, про які раніше просив Будапешт.

Про це заявив глава МЗС Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ.

"Угорщина отримала запитані гарантії щодо енергетичної безпеки нашої країни. Єврокомісія взяла на себе зобов'язання щодо захисту газопроводів і нафтопроводів, що ведуть до держав-членів Євросоюзу", - зазначив він.

За словами Сійярто, у ЄС дали зрозуміти, що "цілісність енергетичної інфраструктури, що забезпечує потреби країн - членів ЄС, є питанням безпеки всього Євросоюзу".

"Європейська комісія також прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС", - підсумував він.

Раніше Сійярто заявив, що Угорщина не блокуватиме санкції Європейського Союзу проти Росії, якщо Україна та ЄС пообіцяють не перешкоджати постачанню газу та нафти до країни.

27 січня 2025 року міністри закордонних справ ЄС на засіданні Ради у Брюсселі ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

Читайте: Позиція США щодо санкцій проти РФ чітка. ЄС також повинен бути рішучим, - Сибіга

Автор: 

Угорщина (2335) санкції (12058) енергетика (2611) Євросоюз (13632) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+12
А треба було дати копняка
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27.01.2025 14:47
+10
З ***** такий геостратег... От відпустив би Україну з Яником в ЄС, не було б ніякого Майдану, а був би здоровенний, прокацапський Троянський кінь у ЄС, який би крутив Заходом, як циган сонцем, для *****. Ідіот ботоксний.
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27.01.2025 15:06
+8
Панькайтесь далі з цими прокацапскими угорськими **********.
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27.01.2025 14:55
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А треба було дати копняка
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27.01.2025 14:47 Відповісти
А гарантії по ************ виборам коли нададуть??
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27.01.2025 14:48 Відповісти
Гарантії ЄС)) ******* такі лохи.
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27.01.2025 14:54 Відповісти
то які проблеми ??? нехай виходять з ЄС та НАТО, вступають в )(уйловські "тайожні союзи", одкб !!!!
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27.01.2025 15:00 Відповісти
Панькайтесь далі з цими прокацапскими угорськими **********.
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27.01.2025 14:55 Відповісти
З ***** такий геостратег... От відпустив би Україну з Яником в ЄС, не було б ніякого Майдану, а був би здоровенний, прокацапський Троянський кінь у ЄС, який би крутив Заходом, як циган сонцем, для *****. Ідіот ботоксний.
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27.01.2025 15:06 Відповісти
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27.01.2025 16:19 Відповісти
Навіть після цих гарантій гнидавці всеодно будуть вести свою гнилу прокацапську гівно політику. Як кажуть горбатого могила виправить.
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27.01.2025 15:12 Відповісти
Этим сияртам и прочим мерещится, что они "великие адмиралы" Миклоши Хорти де Надьбанья, но забыли, что случилось с адмиралом.
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27.01.2025 15:20 Відповісти
А в чому ж тоді заключаються санкції проти Підорасії якщо нафта і газ це основні доходи московського режиму? Надіюсь тільки що всі ці гарантії такі ж як і будапештський меморандум дійсні пока хтось їх не порушить
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27.01.2025 15:21 Відповісти
Акуратна цитата із фільму "Шпигунка" : " Вітаємо..... та ж сама Чеч.. тільки кругом мадяри"
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27.01.2025 15:23 Відповісти
От хто тягне ЄС політично та фінансово на дно.
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27.01.2025 15:32 Відповісти
Будапешт заслуговує на таку ж безпеку, яку його меморандум надав Україні.
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27.01.2025 16:16 Відповісти
ЕС носится с этими уродами из венгрии и словакии, как с писаными торбами, вместо того, чтобы выставить их из ЕС, это же враги всего человечества!
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27.01.2025 17:22 Відповісти
Та виперти цю наволоч з ЄС треба.
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27.01.2025 17:41 Відповісти
замість щоб вишвирнути їх з єс, їм надають гарантії. Я в шоці
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27.01.2025 23:56 Відповісти
 
 