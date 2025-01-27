ЄС надав Угорщині гарантії енергетичної безпеки, - Сійярто

Євросоюз надав Угорщині гарантії енергетичної безпеки, про які раніше просив Будапешт.

Про це заявив глава МЗС Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ.

"Угорщина отримала запитані гарантії щодо енергетичної безпеки нашої країни. Єврокомісія взяла на себе зобов'язання щодо захисту газопроводів і нафтопроводів, що ведуть до держав-членів Євросоюзу", - зазначив він.

За словами Сійярто, у ЄС дали зрозуміти, що "цілісність енергетичної інфраструктури, що забезпечує потреби країн - членів ЄС, є питанням безпеки всього Євросоюзу".

"Європейська комісія також прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС", - підсумував він.

Раніше Сійярто заявив, що Угорщина не блокуватиме санкції Європейського Союзу проти Росії, якщо Україна та ЄС пообіцяють не перешкоджати постачанню газу та нафти до країни.

27 січня 2025 року міністри закордонних справ ЄС на засіданні Ради у Брюсселі ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

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