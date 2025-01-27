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Рада міністрів ЄС продовжила санкції проти Росії, - Каллас

єс,мито

Міністри закордонних справ ЄС на засіданні Ради у Брюсселі ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

Про це повідомила висока представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас в мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Європа досягає результатів: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися продовжити знову санкції проти Росії. Це буде надалі полишати Москву надходжень для фінансування її війни. Росія має платити за шкоду, яку вони спричиняють", - написала Кая Каллас.

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Також міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС, зазначив, що посилення санкцій проти Росії є необхідним.

"Нинішні санкції мають бути продовжені, а 16-й пакет має бути ухвалений найближчим часом і бути сильним. Позиція США щодо санкцій чітка. ЄС також повинен діяти рішуче", - написав Сибіга у соцмережі Х.

За його словами, вже поінформовано колег з ЄС про поточну бойову ситуацію та потреби українських захисників. Також Сибіга додав, що Україна та ЄС готові розширювати оборонну співпрацю та інвестиції. 

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Автор: 

росія (65883) санкції (12058) Євросоюз (13632) Каллас Кая (295)


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орбан пижився та здувся , що і очікувалось
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27.01.2025 15:53 Відповісти
 
 