Трамп підпише указ про "Залізний купол" для США найближчим часом, - Гегсет
47-й президент США Дональд Трамп планує найближчим часом підписати ще декілька виконавчих указів. Він прагне реформувати й модернізувати збройні сили США.
Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
За його словами, один з таких указів про "Залізний купол" для США.
"Очікується ще більше виконавчих указів, які ми повністю підтримуємо. Про усунення DEI (політики різноманіття, рівноправності та інклюзивності - ред.) у Пентагоні, про відновлення військовослужбовців, які були витіснені через мандати COVID, про "Залізний купол для Америки", - зазначив Гегсет.
Він додав, що підписання нових указів Трампом "відбувається швидко".
The Hill нагадало, що після вступу на посаду Трамп підписав велику кількість указів, зокрема про поновлення військовослужбовців, яких було звільнено з армії через відмову від вакцинації від COVID-19.
Також Трамп планує підписати указ, що забороняє трансгендерним людям служити в армії.
Що відомо про систему "Залізний купол"
"Залізний купол" - це ізраїльська система протиракетної оборони. Вона призначена для знищення некерованих тактичних ракет або ракет реактивних систем залпового вогню.
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...Ви ж допомогли Україні знищити ядерну зброю в 90х,тепер наша черга штатам допомогти...
сайт департаменту США за 2017 рік - робота Трампа в перший рік минулого президентства в порівняні з іншими роками
FY 2017 ICE Enforcement and Removal Operations https://www.ice.gov/remove/removal-statistics/2017 Report
Зате Соловойв просував виступ Маска на зʼїзді нацистів Германії у своєму випускові за неділю 26-го... А Трамп прідлизався до прем"ра Британії після наїздів на нього того ж Маска , котрого рейганістка "дама-ЄРМАК" Білого Дому не допустила з його новим офісом сидіти там.
Але там немає жодної згадки Залізного Купола. Єдина згадка про конкретний указ реформи армії, який буде в майбутньому підписано, це The president also plans to sign an order that bans transgender people from serving in the military