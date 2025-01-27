Трамп підпише указ про "Залізний купол" для США найближчим часом, - Гегсет

47-й президент США Дональд Трамп планує найближчим часом підписати ще декілька виконавчих указів. Він прагне реформувати й модернізувати збройні сили США.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

За його словами, один з таких указів про "Залізний купол" для США.

"Очікується ще більше виконавчих указів, які ми повністю підтримуємо. Про усунення DEI (політики різноманіття, рівноправності та інклюзивності - ред.) у Пентагоні, про відновлення військовослужбовців, які були витіснені через мандати COVID, про "Залізний купол для Америки", - зазначив Гегсет.

Він додав, що підписання нових указів Трампом "відбувається швидко".

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The Hill нагадало, що після вступу на посаду Трамп підписав велику кількість указів, зокрема про поновлення військовослужбовців, яких було звільнено з армії через відмову від вакцинації від COVID-19.

Також Трамп планує підписати указ, що забороняє трансгендерним людям служити в армії.

Що відомо про систему "Залізний купол"

"Залізний купол" - це ізраїльська система протиракетної оборони. Вона призначена для знищення некерованих тактичних ракет або ракет реактивних систем залпового вогню.

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