УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6946 відвідувачів онлайн
Новини
4 531 36

Трамп підпише указ про "Залізний купол" для США найближчим часом, - Гегсет

Система Залізний купол для США: Трамп планує видати указ

47-й президент США Дональд Трамп планує найближчим часом підписати ще декілька виконавчих указів. Він прагне реформувати й модернізувати збройні сили США.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

За його словами, один з таких указів про "Залізний купол" для США.

"Очікується ще більше виконавчих указів, які ми повністю підтримуємо. Про усунення DEI (політики різноманіття, рівноправності та інклюзивності - ред.) у Пентагоні, про відновлення військовослужбовців, які були витіснені через мандати COVID, про "Залізний купол для Америки", - зазначив Гегсет.

Він додав, що підписання нових указів Трампом "відбувається швидко".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгрес запроваджуватиме санкції проти країн, які не прийматимуть депортованих із США мігрантів, - спікер Джонсон

The Hill нагадало, що після вступу на посаду Трамп підписав велику кількість указів, зокрема про поновлення військовослужбовців, яких було звільнено з армії через відмову від вакцинації від COVID-19. 

Також Трамп планує підписати указ, що забороняє трансгендерним людям служити в армії.

Що відомо про систему "Залізний купол"

"Залізний купол" - це ізраїльська система протиракетної оборони. Вона призначена для знищення некерованих тактичних ракет або ракет реактивних систем залпового вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабна депортація нелегальних мігрантів знизить ВВП США на 8%, - Bloomberg

Автор: 

ППО (3261) США (23310) Трамп Дональд (6043) Гегсет Піт (67)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Гренландія може завдати підступного удару...
показати весь коментар
27.01.2025 18:49
+7
Робіть хоч 3 купола і 5 парасольок,а нам передайте старі запаси зброї,-ЗСУ вміють їх майстерно,з максимальною користю утилізувати по кацапах.
...Ви ж допомогли Україні знищити ядерну зброю в 90х,тепер наша черга штатам допомогти...
показати весь коментар
27.01.2025 18:55
+6
Не поняв. А нашо це Тампон який всім розказує про мир у всьому мирі і що з усіма домовиться підписавши угоду і що всі у нього друзі включаючи ***** і Кіма, раптом вирішив будувати оборону для США?
показати весь коментар
27.01.2025 19:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Залізний купол ефективний тільки проти саморобних ракет , що виробляли палістинські террористи. Навіщо ця єрунда США?
показати весь коментар
27.01.2025 18:38 Відповісти
В них свій буде залізний купол.
показати весь коментар
27.01.2025 19:07 Відповісти
До того ж для території такої як США потрібно сотні залізних куполів. Дешевше розгромити ворогів на їх території але клоуни і проститутки яких Тампон поставив керувати Америкою цього не знають
показати весь коментар
27.01.2025 19:13 Відповісти
А ты все не угомонишься, руснявый?
показати весь коментар
27.01.2025 22:32 Відповісти
В першоджерелі The Hill за посиланням дійсно немає нічого про "Залізний купол".
показати весь коментар
28.01.2025 00:42 Відповісти
Штати ще й досі не мають ПРО ?? Залізний купол від Канади і Мексики ??
показати весь коментар
27.01.2025 18:46 Відповісти
Гренландія може завдати підступного удару...
показати весь коментар
27.01.2025 18:49 Відповісти
Кубу ще забув, а там ще й досі на озброєнні катюші, мар-а-лаго під ударом!
показати весь коментар
27.01.2025 19:25 Відповісти
блін, збрехав, не катюші, а бм-14.
показати весь коментар
27.01.2025 19:27 Відповісти
Який "Залізний купол" може зробити колишній телеведучий Піг Хедсет?
показати весь коментар
27.01.2025 18:47 Відповісти
Он боевой офицер спецназа. Воевал в Ираке и Афганистане. А ты где воевал ухилянт?
показати весь коментар
27.01.2025 22:33 Відповісти
И шо, что воевал? Какой у него опыт командования и менеджмента?
показати весь коментар
27.01.2025 22:35 Відповісти
а СОІ де ?
показати весь коментар
27.01.2025 18:51 Відповісти
y птiуна
показати весь коментар
27.01.2025 18:54 Відповісти
у тебе очепатка
показати весь коментар
27.01.2025 18:58 Відповісти
Де "СОІ"? У комп'ютерний грі "Цивілізація".
показати весь коментар
27.01.2025 19:25 Відповісти
Шилки по периметру поставлять 🤣
показати весь коментар
27.01.2025 18:53 Відповісти
Робіть хоч 3 купола і 5 парасольок,а нам передайте старі запаси зброї,-ЗСУ вміють їх майстерно,з максимальною користю утилізувати по кацапах.
...Ви ж допомогли Україні знищити ядерну зброю в 90х,тепер наша черга штатам допомогти...
показати весь коментар
27.01.2025 18:55 Відповісти
Нічого ви не розумієте! Будуть збивати нелегалів при спробі перелетіти кордон США!
показати весь коментар
27.01.2025 18:56 Відповісти
"мексіканський "хамас" і канадська "хесболла" збираються атакувати США некерованими ракетами із ПЗРК викотовлених із каналізаційних труб діаметром 100мм
показати весь коментар
27.01.2025 19:07 Відповісти
Не поняв. А нашо це Тампон який всім розказує про мир у всьому мирі і що з усіма домовиться підписавши угоду і що всі у нього друзі включаючи ***** і Кіма, раптом вирішив будувати оборону для США?
показати весь коментар
27.01.2025 19:10 Відповісти
Щоб військовий бюджет пиляти? Та не може бути!
показати весь коментар
27.01.2025 19:28 Відповісти
Так макс бабла ще просить. Хоче стати самим столбовим у Всесвіті.
показати весь коментар
27.01.2025 19:32 Відповісти
А тебе какое дело? Ты попилил стратегические бомбардировшики, отдал рашке ядерное оружие свернул ракетные программы и вместо того чтобы строить укрепрайоны укладывал асфальт. Чонгар тоже ты разминировал. Вопроз "а зачем " адресуй своей бабе.
показати весь коментар
27.01.2025 22:37 Відповісти
Ой дурак! Замість знищити одну недокраїну, витрачати трильйони на те, що через 10 років стане хламом, як *абрамси*? Нонсенс!
показати весь коментар
27.01.2025 19:30 Відповісти
Нагадує програму зоряних війн при Рейгані. Виявилась фейком, розрахованим на тупих кацапів. Але цього разу все серйозно бо трампушка дійсно вірить у цю херню.
показати весь коментар
27.01.2025 19:34 Відповісти
Піар як й війна вчорашня з Колумбією... Як сказав Портіноков це був піар для трьох- Трампа, комуніста преза Колумбії та Китаю - ось і доказ.

сайт департаменту США за 2017 рік - робота Трампа в перший рік минулого президентства в порівняні з іншими роками

FY 2017 ICE Enforcement and Removal Operations https://www.ice.gov/remove/removal-statistics/2017 Report
показати весь коментар
27.01.2025 19:38 Відповісти
...й вивозили літаками в кайданках й заарештовували УСЬО КАК І ВЧЄРА
Зате Соловойв просував виступ Маска на зʼїзді нацистів Германії у своєму випускові за неділю 26-го... А Трамп прідлизався до прем"ра Британії після наїздів на нього того ж Маска , котрого рейганістка "дама-ЄРМАК" Білого Дому не допустила з його новим офісом сидіти там.
показати весь коментар
27.01.2025 19:41 Відповісти
Пока рыжий мечтает о Гринландии, Калифорния может отвалиться!!!
показати весь коментар
27.01.2025 19:39 Відповісти
Захист від небезпечних сусідів-Канада,Греландія,Панама. Ну щож американці приготуватися,до суперових витрат.Платити за все будети ви(маю надію що корінні американці замінять емігрантів на полях).Тим часом Трамп буде заробляти на біткоїнах.Американська Мрія то так і не для всіх.
показати весь коментар
27.01.2025 19:40 Відповісти
ш
показати весь коментар
27.01.2025 19:42 Відповісти
І знову купа дебілів в коментарях.
показати весь коментар
27.01.2025 20:10 Відповісти
Там теж офіс простих рішень...
показати весь коментар
27.01.2025 20:47 Відповісти
Маскаль з друзями будуть оборонку віджимати та гроші для себе заробляти, треба ж озброювати Америку, яка завдяки Трампу буде з усіма дружити та покінчить з усіма війнами назавжди. Це така многоходовочка від ультраправих фашистів-трампістів.
показати весь коментар
27.01.2025 21:58 Відповісти
За посиланням на джерело The Hill є фраза "Дональд Трамп планує найближчим часом підписати ще декілька виконавчих указів. Він прагне реформувати й модернізувати збройні сили США".

Але там немає жодної згадки Залізного Купола. Єдина згадка про конкретний указ реформи армії, який буде в майбутньому підписано, це The president also plans to sign an order that bans transgender people from serving in the military
показати весь коментар
28.01.2025 00:40 Відповісти
 
 