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Окупанти намагаються закріпитися в острівній зоні у гирлі Дніпра, - ОТУ "Херсон"

росіяни намагаються закріпитися в острівній зоні у гирлі Дніпра

Російські загарбники продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро.

Про це під час брифінгу розповів речник оперативно-тактичного угрупування "Херсон" лейтенант Павло Дрогаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро, завдають артилерійських ударів по позиціях Сил оборони України та цивільній інфраструктурі", - розповів речник.

Зазначається, що в період з 20 січня по 26 січня ворог здійснив 529 обстрілів і завдав три авіаудари.

Також Дрогаль розповів, що було зафіксовано 19 спроб росіян здійснити штурмові дії. Однак всі наступальні дії ворога були відбиті українськими захисниками.

Втрати ворога становлять 122 російських окупанти вбитими та пораненими, а також 51 одиниця озброєння та військової техніки.

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Автор: 

армія рф (17749) Дніпро річка (22) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+9
Давно помічено:
З 23-го року ручні, якщо ОСУВанці та ОТУбрики росказують, що кацапи "намагаються", то це означає, що вони вже майже це здійснили.
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27.01.2025 19:00
+7
Не втомлююсь повторювати що моzкаль Сирський працює на каzапів.
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27.01.2025 19:07
+3
Ще одна # перемога# і здобуток зеленого ручного сирського.
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27.01.2025 19:04
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Давно помічено:
З 23-го року ручні, якщо ОСУВанці та ОТУбрики росказують, що кацапи "намагаються", то це означає, що вони вже майже це здійснили.
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27.01.2025 19:00 Відповісти
Або фіксікі кажуть "фіксуємо ворога", тобто вже зайшли і зайняли певну межу/територію
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28.01.2025 00:14 Відповісти
Ще одна # перемога# і здобуток зеленого ручного сирського.
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27.01.2025 19:04 Відповісти
Не втомлююсь повторювати що моzкаль Сирський працює на каzапів.
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27.01.2025 19:07 Відповісти
В М6 це знали ще 5 років тому.
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27.01.2025 20:07 Відповісти
"Російські окупанти продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро..." - хто контролює гирло той контролює річку.....
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27.01.2025 19:08 Відповісти
Той контролює Херсон.
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27.01.2025 20:05 Відповісти
Навіть під час епопеї "фартеця Кринки" Херсону було тяжко...
Зараз торба зовсім, гатять 24/7 лідори
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28.01.2025 00:15 Відповісти
За оці "намагаються" , "мають частковий успіх" я б язик цвяхом прибивав...
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27.01.2025 19:13 Відповісти
Російські психологи, випускники МГУ на службі в Вовіка. Ще з часів ;Слуга народа;
До речі, кацапам вони теж підсунули ;хлопок;, ;абломкі; і т.п.
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27.01.2025 19:22 Відповісти
Де саме і кому будете прибивати язик?
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27.01.2025 19:23 Відповісти
А де F16?
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27.01.2025 19:27 Відповісти
Ф 16 там не потрібні...потрібні фпв багато....там неможливо окопатись..вода і пісок...очерети потрібно чимось повипалювати
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27.01.2025 19:35 Відповісти
Тактична авіація кидає каби. Чого їх не ганяють?
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27.01.2025 20:32 Відповісти
Потрібно їнше вундеваффе щоб збалансувати Зеленського та Єрмака.
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27.01.2025 20:04 Відповісти
 
 