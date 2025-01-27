Окупанти намагаються закріпитися в острівній зоні у гирлі Дніпра, - ОТУ "Херсон"

Російські загарбники продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро.

Про це під час брифінгу розповів речник оперативно-тактичного угрупування "Херсон" лейтенант Павло Дрогаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро, завдають артилерійських ударів по позиціях Сил оборони України та цивільній інфраструктурі", - розповів речник.

Зазначається, що в період з 20 січня по 26 січня ворог здійснив 529 обстрілів і завдав три авіаудари.

Також Дрогаль розповів, що було зафіксовано 19 спроб росіян здійснити штурмові дії. Однак всі наступальні дії ворога були відбиті українськими захисниками.

Втрати ворога становлять 122 російських окупанти вбитими та пораненими, а також 51 одиниця озброєння та військової техніки.

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