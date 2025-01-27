Трамп вплинув на рішення Орбана не ветувати продовження санкцій проти РФ, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що президент США Дональд Трамп міг вплинути на рішення прем'єра Угорщини Віктора Орбана не ветувати продовження санкцій проти Росії.

Про це пише RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

Сікорський взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, де було прийнято рішення про продовження санкційних обмежень, накладених на Росію через війну проти України.

Угорщина блокувала це рішення, але згодом змінила свою позицію.

На думку, глави МЗС Польщі, це стало результатом втручання президента США Трампа.

За словами Сікорського, рішення Угорщини відкликати своє вето було пов'язане із заявою президента Трампа, який чітко назвав диктатора Володимира Путіна агресором і пригрозив санкціями проти Росії, якщо Москва не погодиться на мирні переговори.

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На думку польського міністра, це була перша однозначна позиція Трампа з цього питання, яка спонукала Угорщину змінити свою думку.

"Я думаю, що президент Трамп тут допоміг",- заявив Сікорський.

Нагадаємо, що 27 січня міністри закордонних справ ЄС на засіданні Ради у Брюсселі ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

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