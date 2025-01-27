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Новини Санкції проти Росії
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Трамп вплинув на рішення Орбана не ветувати продовження санкцій проти РФ, - Сікорський

Сікорськай каже, що Орбан не заблокував санкції проти РФ через Трампа

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що президент США Дональд Трамп міг вплинути на рішення прем'єра Угорщини Віктора Орбана не ветувати продовження санкцій проти Росії.

Про це пише RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

Сікорський взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, де було прийнято рішення про продовження санкційних обмежень, накладених на Росію через війну проти України.

Угорщина блокувала це рішення, але згодом змінила свою позицію.

На думку, глави МЗС Польщі, це стало результатом втручання президента США Трампа.

За словами Сікорського, рішення Угорщини відкликати своє вето було пов'язане із заявою президента Трампа, який чітко назвав диктатора Володимира Путіна агресором і пригрозив санкціями проти Росії, якщо Москва не погодиться на мирні переговори.

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На думку польського міністра, це була перша однозначна позиція Трампа з цього питання, яка спонукала Угорщину змінити свою думку.

"Я думаю, що президент Трамп тут допоміг",- заявив Сікорський.

Нагадаємо, що 27 січня міністри закордонних справ ЄС на засіданні Ради у Брюсселі ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

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Автор: 

Угорщина (2335) росія (65883) санкції (12058) Сікорський Радослав (277) Євросоюз (13632) Трамп Дональд (6043) Віктор Орбан (571)


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Топ коментарі
+10
Скільки вже можна терпіти цього мадярського покидька. Замість того щоб ублажати його, вже б давно знайшли б спосіб як викинути його з ЄС.
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27.01.2025 19:22
+6
мадяри теж ******* набутилювання
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27.01.2025 19:19
+6
на хвіст
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27.01.2025 19:34
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мадяри теж ******* набутилювання
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27.01.2025 19:19 Відповісти
Орбан, мабуть, зрозумів, що з Трампом не жарти, тому змінив своє вето на санкції. Ось так, пару слів від великого Дональда - і угорський прем'єр став на правильний шлях.
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27.01.2025 19:21 Відповісти
Скільки вже можна терпіти цього мадярського покидька. Замість того щоб ублажати його, вже б давно знайшли б спосіб як викинути його з ЄС.
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27.01.2025 19:22 Відповісти
Замоцнии заокеанськии копняк призвів до тями
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27.01.2025 19:23 Відповісти
цікаво, на яке яйце він йому наступив?
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27.01.2025 19:26 Відповісти
на хвіст
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27.01.2025 19:34 Відповісти
На праве
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27.01.2025 21:33 Відповісти
Орбана яйкі хтось стиснув
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27.01.2025 19:29 Відповісти
Орбан повинен визначитись, кому дупу лизати, а кому йух сосати! А то і тому, і другому і лиже, і сосе!
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27.01.2025 19:35 Відповісти
Не в тему. Але це важливіше за новину про орбана. Законність нашого Лідора. КСУ розглядає конституційність всіх рішень, якими керується українці від президента до нас. Чмонь самостійно вирішив привласнити посаду. Чи є це законно, чи ні ? В Україні вирішили "ВСІ" що це правильно, і називають Чмоню президентом. Законно це чи ні ? Це вирішує КСУ, не оголошуючи "нові" норми Конституції виходячи з тої Конституції, яку ухвалила ВР. КСУ не ЗРОБИЛО ! Тому що ніхто й не звертався про оцінку. Бо наш Чмоня не вважає це ЗВЕРНЕННЯ взагалі доречним. Він вже сам себе призначив, а ми повинні вигукнути АДАБРЯМ одноголосно. Я проти !!! До смерті. Або до будь-якого рішення КСУ, на який Чмоня мав рівно пів року. Він прострочив все: й посаду, й строк звернення.
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27.01.2025 19:38 Відповісти
Нелегітимний російський фюрер, який захопив владу в Кремлі ще в 1996р., став дуже гнучким. Бо раніше він відмовлявся від переговорів з "нелегітимним" Зеленським, яким його вважали також союзники путіна в Україні колоради-сєпєри, які постійно ретрансювали кремль про "простроченість" Зеленського.

Тепер сєпєри-колоради повинні погодитись з путіним, який нарешті визнав Зеленського легітимним, і тепер почати знову ретранслювати путіна з його вимогою скасувати рішення РНБО України.
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27.01.2025 19:41 Відповісти
Там нема чого розглядати, в Конституції після тих 5 років також написано, що "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента".
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28.01.2025 00:07 Відповісти
Щось мені став подобатись Трамп. Невже це наш білий лебідь , а для московитів це "стая чарних лібєдєй" ???!!!
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27.01.2025 19:54 Відповісти
Гордый и независимый австро-венгерский имперец.
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27.01.2025 20:10 Відповісти
А здесь говорили Трамп под путьку ляжет ... странно.
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27.01.2025 23:18 Відповісти
Роблять з Трампа царя. Кожен хоче лизнути. Огидно.
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27.01.2025 23:20 Відповісти
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28.01.2025 00:13 Відповісти
 
 