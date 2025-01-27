Якщо завтра половина армії піде додому, то Путін просто нас усіх уб’є, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що процес мобілізації триває, залучають до війська багато людей, але "цього недостатньо".
Про це глава держави заявив в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, Україна мобілізовує достатньо велику кількість новобранців віком від 25 років, а військові мають ротації та відпустки.
Водночас він зазначив, що "цього недостатньо" та потрібно працювати над якістю.
Зеленський також також зауважив, що в суспільстві є запит на демобілізацію війсковий, однак нині це не передбачено законом.
Якщо завтра половина нашої армії просто піде додому — тоді треба було здаватися у перший день війни. Якщо завтра половина армії просто піде додому, то Путін просто нас усіх уб’є. Абсолютно всіх", - наголосив президент.
Він додав, що воєнний стан передбачає мобілізацію усіх наявних в країні ресурсів, зокрема людей.
Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував бажання США знизити призовний вік в Україні.
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А ще мінти мають військову підготовку, ну принаймі для галочки в документі
а роблять те, щоб половина війська загинула.
Його власні озвучувані думки в якості преза-оригінальні.То цілий квартал-є з чого поржати.