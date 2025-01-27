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Якщо завтра половина армії піде додому, то Путін просто нас усіх уб’є, - Зеленський

Зеленський прокоментував мобілізацію та демобілізацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що процес мобілізації триває, залучають до війська багато людей, але "цього недостатньо". 

Про це глава держави заявив в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Україна мобілізовує достатньо велику кількість новобранців віком від 25 років, а військові мають ротації та відпустки.

Водночас він зазначив, що "цього недостатньо" та потрібно працювати над якістю.

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Зеленський також також зауважив, що в суспільстві є запит на демобілізацію війсковий, однак нині це не передбачено законом.

Якщо завтра половина нашої армії просто піде додому — тоді треба було здаватися у перший день війни. Якщо завтра половина армії просто піде додому, то Путін просто нас усіх уб’є. Абсолютно всіх", - наголосив президент.

Він додав, що воєнний стан передбачає мобілізацію усіх наявних в країні ресурсів, зокрема людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демобілізації в Україні до завершення війни не буде, звільнити можуть тільки певні категорії військових, - "слуга народу" Веніславський

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував бажання США знизити призовний вік в Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) мобілізація (3105) демобілізація (110) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+44
Може, задіяти другу половину армії? Яка в тилу окопалась та втримує позиції з ментами в глибокому тилу?
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27.01.2025 19:57
+40
так це ж ти, курво, разом з твоєю єрмачньой, перетворив мобілізацію на бусифікацію. Такої ганьби за 33 роки Україна не знала. Коли в 2022 Залужний та інші командири казали, що треба велика мобілізація, треба призвати 500 тисяч людей, ти, курво робив все, щоб цього не відбулося тоді. Хоча тоді люди залюбки пішли б в ЗСУ, бо на фоні наших перемог це було реально можливо, але ж ти думало про свій рейтинг, який тобі дорожче за Україну та українців. З 2022 втрачений час, втрачені можливості створення резерву, армія виснажена і все це на фоні мародерства твоєї зеленої ******** ******. І тут ти корчиш з себе ніпанімашку, мовляв, чого так багато СЗЧ? Чому так всьо плохо, то напевно плахіє військові винні? Так? Тобі, втродок, місце за гратами за все що ти спаплюжив, спаскудив, дискредитував та витер свої брудні копита. Найліпший план перемоги це ти з твоїми посіпаками за гратами і чим швидше тим скоріше переможемо.
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27.01.2025 20:10
+35
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27.01.2025 20:10
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Дивись, щоб ми не провели народну демобілізацію.
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27.01.2025 22:48 Відповісти
Че, охота повоевать за великую Рассею?
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27.01.2025 23:37 Відповісти
Якщо чесно, мені за 34 місяці вже пофіг, я достатню вже на дивився в ЗСУ і на гражданці.
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28.01.2025 00:05 Відповісти
Клоунів в армію не беруть. Що і де ви могли бачити.
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28.01.2025 15:37 Відповісти
Чому, я клоун, тим що, написав, що більшість моїх колег, що прийшли в 2022 році хочуть вже звільнитися, чи тим, що багатьом вже пофіг. Якщо, президент та військове керівництво вважає, що всі такі вмотивовані, чому не змінять закон про мобілізація та не про пишуть конкретні строки, для тих, хто втратив мотивацію.
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29.01.2025 00:58 Відповісти
так иди на фронт трипер зелёный и зе-ка манду с собой захвати.
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27.01.2025 23:12 Відповісти
Усіх нас, мабуть, ні. А тебе - точно да!
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27.01.2025 23:37 Відповісти
Дивно, що лише в цьому випадку воно себе порівнює із народом. Як підвищити пенсії, зарплатні або виплати, то "нас" - це лише їх. Шановний, вас всіх вже давно прості люди хочуть вбити, і х..ло тут ні до чого
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27.01.2025 23:50 Відповісти
Підказка - ресурсів багато у прокурорів і суддів. І депутатів "служок злодіїв".
А ще мінти мають військову підготовку, ну принаймі для галочки в документі
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28.01.2025 00:09 Відповісти
не слухай що кажуть, дивись що роблять
а роблять те, щоб половина війська загинула.
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28.01.2025 09:26 Відповісти
Воно так скоро і буде,якщо ти та твоя шобла буде і далі при владі,і вбьють вас всіх зелених не пукін ,а свої.
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28.01.2025 09:54 Відповісти
Краще би говорив від своїх мізків,а не те,що дімалітвін сотворить в черговий раз,а він ретранслює.
Його власні озвучувані думки в якості преза-оригінальні.То цілий квартал-є з чого поржати.
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28.01.2025 16:56 Відповісти
От цікаво, а ***** вб'є цього Лідора ********** ?
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28.01.2025 19:06 Відповісти
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