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Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів, - Reuters

Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів

У Росії Рязанський нафтопереробний завод призупинив свою роботу після нещодавньої атаки українських безпілотників.

Про це пише агентство пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що полум'я охопило нафтосховище. Серед пошкодженого обладнання – залізнична естакада і установка гідроочищення, яка використовується для видалення домішок з нафтопродуктів.

Через пошкодження обладнання наразі відвантаження нафтопродуктів неможливе.

"Пошкоджено залізничне наливне обладнання. Залізничні відвантаження не здійснюються, зупинили переробку нафти", - розповів агентству співрозмовник, обізнаний із ситуацією.

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Інше джерело каже, що відвантаження було призупинено ще в п'ятницю, 24 січня. Цей співрозмовник також підтвердив, що роботу заводу було зупинено через неможливість відвантаження нафтопродуктів.

Нагадаємо, що 26 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

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Автор: 

НПЗ (592) пошкодження (171) пожежа (4351) росія (65883) Удари по РФ (319)


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Топ коментарі
+7
Знову йо@ані каZапи збивають наші мирні дрони своїми нафтоперорбними заводами
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27.01.2025 20:11
+5
Кацапота то вам подарунок від ЗСУ. Не дякуйте бо нам Українцям пох.
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27.01.2025 20:06
+3
Краще було б читати "припинив своє існування"
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27.01.2025 20:36
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Кацапота то вам подарунок від ЗСУ. Не дякуйте бо нам Українцям пох.
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27.01.2025 20:06 Відповісти
Знову йо@ані каZапи збивають наші мирні дрони своїми нафтоперорбними заводами
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27.01.2025 20:11 Відповісти
Абломкі -єта фсьо...
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27.01.2025 20:12 Відповісти
Передайте рязанцям. Щоб мати роботу треба лише одне - вийти на вулиці проти війни !
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27.01.2025 20:15 Відповісти
Кацапи виходять на вулиці. Але тільки для того щоб стати на коліна у своїх відеозверненнях "путін, памагі". Живуть у гівні при величезній купі природних багатств своєї країни і ні в кого не виникає думки повстати. Адже страшніше за усе-злобне нато, яке засіхає на плісняву у їх будинках та холодні школи для їх дітей. Ну і сортири на вулиці. Аплодують під дешеве пойло, коли прилітає по наших багатоповерхівках. А коли по ним у відповідь (навіть не по цивільних)-"а нас за чьто" ?! Тому що причини та наслідки для них-речі незрозумілі. Закликати їх-безглуздо. Допоки царя з наближеними не стане. Може тоді дійде, але там мізки на багато років промиті.
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28.01.2025 00:13 Відповісти
Краще було б читати "припинив своє існування"
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27.01.2025 20:36 Відповісти
Наконец-то,а то с первого раза не дошло.
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27.01.2025 20:45 Відповісти
Призупинив, завтра відновив. А *** того, щоб був знищений треба не дрончики, а ракети, але ж велике асфальтівництво, не до ракет було, та й зараз гроші йдуть куди завгодно, аби не по ділу
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27.01.2025 20:48 Відповісти
післязавтра знов зупинив.
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28.01.2025 00:02 Відповісти
різянці, радуйтесь - повітря буде чистішим у місті різань
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27.01.2025 21:02 Відповісти
А чо?
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27.01.2025 21:32 Відповісти
 
 