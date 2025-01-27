Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів, - Reuters

У Росії Рязанський нафтопереробний завод призупинив свою роботу після нещодавньої атаки українських безпілотників.

Про це пише агентство пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що полум'я охопило нафтосховище. Серед пошкодженого обладнання – залізнична естакада і установка гідроочищення, яка використовується для видалення домішок з нафтопродуктів.

Через пошкодження обладнання наразі відвантаження нафтопродуктів неможливе.

"Пошкоджено залізничне наливне обладнання. Залізничні відвантаження не здійснюються, зупинили переробку нафти", - розповів агентству співрозмовник, обізнаний із ситуацією.

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Інше джерело каже, що відвантаження було призупинено ще в п'ятницю, 24 січня. Цей співрозмовник також підтвердив, що роботу заводу було зупинено через неможливість відвантаження нафтопродуктів.

Нагадаємо, що 26 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

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