Україні потрібно більше зброї та ППО, щоб зупинити зсув лінії фронту,- Каллас

Україна потребує більше військової допомоги, щоб зупинити просування російської армії. Зокрема, Збройним силам України потрібно більше боєприпасів та більше засобів протиповітряної оборони.

Про це заявивла висока представниця ЄС із закордонних справ й політики безпеки Кая Каллас, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що наразі Євросоюз є найбільшим донором для України.

"Ми надали загалом більш як 134 мільярди євро, але є очевидним, що Україна потребує більше. Лінія фронту переміщується на захід, але вона має рухатися на Схід. Україні потрібно більше боєприпасів, більше протиповітряної оборони, більше тренування для солдатів", - заявила Каллас.

Топдипломатка привітала ухвалене сьогодні рішення європейських міністрів продовжити дію санкцій проти Росії, оскільки вони будуть надалі позбавляти Путіна доходів, за допомогою яких він продовжує свою війну.

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"Більше військової допомоги для України і застосування потужних санкцій проти Росії є двома сторонами однієї монети. Надання більшої військової підтримки для України є дуже важливим для нашої власної безпеки також", - додала Каллас.

Нагадаємо, що 27 січня міністри закордонних справ ЄС на засіданні Ради у Брюсселі ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

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