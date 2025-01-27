Посол Ізраїлю Бродський заперечив передачу Україні захопленої в Лівані російської зброї: Не хочемо порушувати наші контакти з Росією
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що його країна не передаватиме Києву російську зброю захоплену в Лівані.
Про це він сказав у інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Коментуючи заяву заступниці міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель, про передачу Україні зброї Бродський зазначив, що в цьому випадку проявився ефект "зіпсованого телефону".
"Хтось чогось, напевно, не зрозумів. Шаррен Хаскель, коли була ще депутатом Кнесету, депутатом парламенту, а не заступником міністра закордонних справ, виступила з приватною законодавчою ініціативою, за якою Ізраїль би передав захоплену зброю російського виробництва Україні. Ця ініціатива не просунулася в Кнесеті. Відтоді вона стала заступником міністра закордонних справ і вже не може як член уряду подавати приватні законодавчі ініціативи, тому на цьому, я думаю, що можна поставити крапку. Те, що стосується передачі зброї, цілком і повністю перебуває у віданні армії і Міністерства оборони. Жодного такого рішення Міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало", - пояснив він.
Також посол підтвердив, що Ізраїдь не надає військової підтримки Україні, зокрема, через небажання порушувати контакти з Росією та небажання піддавати ізраїльську безпеку загрозі.
"При цьому я завжди кажу, що такі питання потрібно обговорювати не публічно, і будь-яке публічне обговорення тих питань тільки шкодить. У нас є канали зв'язку з Україною, ми обговорюємо найрізноманітніші питання, зокрема й канали зв'язку між спецслужбами. Там обговорюються дуже чутливі питання, дуже важливі для двох країн. Але зрозуміло, що ми з вами ці питання сьогодні не будемо обговорювати. І я думаю, що взагалі їх у пресі обговорювати не потрібно. Це, якщо коротко відповісти на ваше запитання", - додав Бродський.
Нагадаємо раніше МЗС Ізраїлю запропонували передати Україні захоплену ЦАХАЛом зброю російського виробництва. Українська сторона розраховує на позитивне рішення щодо цього.
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А чом вони не можуть так таємно зробити з допомогоюУкраїні - БО ЄРМАК З ТАТАРОВИМ на ПРоводі з Кремлем, й що головне - В ІЗРАЇЛІ ПРО ЦЕ ЗНАЮТЬ ! Отже й Трамп ТЕЖ! в підтвердженні словам Спартц. "Зеленській не ангел "- це занадто товстий натяк від Трампа .
А ЩО ЗРОБИЛО ДЛЯ ЦЬОГО зе ПІСЛЯ ШИРОКОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ ДРУЗІВ ЄРМАКА ?
Що зробили специ Ізраїля побачив увесь світ ... Вам повилазило?
Можливо нам варто щось міняти у зовнішній політиці ...?
- по суті вірно він сказав . В нас весь час так - навіщо , про такі речі , кричати публічно ?!
Ізраїль почав змінювати свою позицію щодо військової допомоги України, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3532607
Вони з тов. сирським часом не з однієї країни родом?
По его данным, на этой неделе несколько военно-транспортных самолетов Boeing C-17 ВВС США вылетели с авиабазы Рамштайн в Германии на авиабазу Хацерим на юге Израиля, после чего направились в город Жешув на юго-востоке Польши, передает DW. Этот населенный пункт является ключевым логистическим центром для военной помощи, предоставляемой Украине США и странами НАТО.
Среди возможных поставок - танки, противотанковые управляемые ракеты и боеприпасы. Это в дополнение к нескольким батареям зенитных ракетных комплексов Patriot, которые израильские военно-воздушные силы готовились вывести из эксплуатации и которые они также думали передать Украине, отмечает OSINTdefender.
Между тем посол еврейского государства в Киеве Михаил Бродский заявил, что Израиль не принимал решения о поставках Украине оружия российского производства."
https://twitter.com/i/status/1849534217102950900