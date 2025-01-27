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Посол Ізраїлю Бродський заперечив передачу Україні захопленої в Лівані російської зброї: Не хочемо порушувати наші контакти з Росією

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що його країна не передаватиме Києву російську зброю захоплену в Лівані.

Про це він сказав у інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи заяву заступниці міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель, про передачу Україні зброї Бродський зазначив, що в цьому випадку проявився ефект "зіпсованого телефону".

"Хтось чогось, напевно, не зрозумів. Шаррен Хаскель, коли була ще депутатом Кнесету, депутатом парламенту, а не заступником міністра закордонних справ, виступила з приватною законодавчою ініціативою, за якою Ізраїль би передав захоплену зброю російського виробництва Україні. Ця ініціатива не просунулася в Кнесеті. Відтоді вона стала заступником міністра закордонних справ і вже не може як член уряду подавати приватні законодавчі ініціативи, тому на цьому, я думаю, що можна поставити крапку. Те, що стосується передачі зброї, цілком і повністю перебуває у віданні армії і Міністерства оборони. Жодного такого рішення Міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало", - пояснив він.

Читайте: Ізраїль почав змінювати свою позицію щодо військової допомоги України, - Зеленський

Також посол підтвердив, що Ізраїдь не надає військової підтримки Україні, зокрема, через небажання порушувати контакти з Росією та небажання піддавати ізраїльську безпеку загрозі.

"При цьому я завжди кажу, що такі питання потрібно обговорювати не публічно, і будь-яке публічне обговорення тих питань тільки шкодить. У нас є канали зв'язку з Україною, ми обговорюємо найрізноманітніші питання, зокрема й канали зв'язку між спецслужбами. Там обговорюються дуже чутливі питання, дуже важливі для двох країн. Але зрозуміло, що ми з вами ці питання сьогодні не будемо обговорювати. І я думаю, що взагалі їх у пресі обговорювати не потрібно. Це, якщо коротко відповісти на ваше запитання", - додав Бродський.

Нагадаємо раніше МЗС Ізраїлю запропонували передати Україні захоплену ЦАХАЛом зброю російського виробництва. Українська сторона розраховує на позитивне рішення щодо цього.

Також читайте: Зеленський провів зустріч з президентом Ізраїлю Герцогом: обговорили питання двосторонньої співпраці

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Ізраїль (1655) Ліван (122) зброя (7520) допомога (8428)


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Топ коментарі
+33
В Україні , сьогодні , офіційний траур з нагоди роковин холокосту ... Натомість багато країн , в т.ч. Ізраїль , вперто не хочуть бачити тих звірств , які скоїла Кацапщина , в Україні , зараз ...
Можливо нам варто щось міняти у зовнішній політиці ...?
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27.01.2025 21:18
+32
поставьте еще одну менору на крещатике
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27.01.2025 21:19
+22
ЯКЕ **** ЗЕ ТРІПЛО знахідка для рашистів !!! У НЬОГО ВЖЕ ДІАРЕЯ? НІ- то ЗРАДА!!!
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27.01.2025 21:16
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Вже передали.
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27.01.2025 21:15 Відповісти
Не "омманюй"! Не було передачі... Просто зброю розвантажили в Жешуві. А "прийомно-передаточні документи" "скурили"... А після попадання заряду "Корнета" в Т-90, серійний номер на боєголовці прочитать ду-уже важко... "А вы дакажите!..."
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27.01.2025 21:25 Відповісти
Іран таки буде ядерною державою
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27.01.2025 21:16 Відповісти
Чому "буде " якщо вже "є" ?
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28.01.2025 00:23 Відповісти
ЯКЕ **** ЗЕ ТРІПЛО знахідка для рашистів !!! У НЬОГО ВЖЕ ДІАРЕЯ? НІ- то ЗРАДА!!!
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27.01.2025 21:16 Відповісти
Як Ізраїль провернув усі останні най-най талановитіші свої операції? Мабуть про них не знав дружок хйла БІ-БІ а "Єрмака" свого мабуть вони в зародиші позбулися.
А чом вони не можуть так таємно зробити з допомогоюУкраїні - БО ЄРМАК З ТАТАРОВИМ на ПРоводі з Кремлем, й що головне - В ІЗРАЇЛІ ПРО ЦЕ ЗНАЮТЬ ! Отже й Трамп ТЕЖ! в підтвердженні словам Спартц. "Зеленській не ангел "- це занадто товстий натяк від Трампа .
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27.01.2025 21:25 Відповісти
"Як Ізраїль провернув усі останні най-най талановитіші свої операції?" ..... це ви про 7 жовтня 2023 року (( Дійсно , безпрецендентна за своїми результатами операція ((
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28.01.2025 00:25 Відповісти
Це тсаме той провал Нетаньяху, після якого він вимушений був допустити дно влади опозицію та створити уряд Єдності та Порятунку
А ЩО ЗРОБИЛО ДЛЯ ЦЬОГО зе ПІСЛЯ ШИРОКОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ ДРУЗІВ ЄРМАКА ?
Що зробили специ Ізраїля побачив увесь світ ... Вам повилазило?
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28.01.2025 17:08 Відповісти
Якраз повилазило "спецам ізраїлю " так так повилазило , що на стіні терористів упритул не бачили , цей епічний про..б ніякими успіхами не затьмарити ніколи . Щодо зе і його команди ..... свого часу вам особисто видно вилазило , коли йому рвалися дупу лизати , тому у мій бік своїм спіднім обхезаним тепер не махайте !
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28.01.2025 17:15 Відповісти
Воно ж і про контрнаступ почало тріпати за півроку, щоб попередити своїх братушків краще підготуватись.
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27.01.2025 21:35 Відповісти
Воно то може й так, але вже задовбав його словесний понос, і на харю мерзенну дивитися гидко.
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28.01.2025 00:06 Відповісти
Ух якби такими пушистими заради свого народу булаці двоголова неконституційна влада ... В Ізраїлі Нетаньяху за політчними рейтингами ганяючись, проспав паопередження розвідок про теракт ХАМСУ . Громадяни піднялися- й він не тільки владу під себе перестав будувати заради укріпися , а навіть пішов на УРЯД ЄДНАННЯ ТА ПОРЯТУНКУ. татко вовки там ? він не міг вовку надоумити ? мабуть ні, знаючи провсю його "баканівщину"
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27.01.2025 22:14 Відповісти
Ну я радий за Ізраїль, хоча бармалєєв ганяти не те саме що проти рашистів воювати. Але яке це все має відношення до нас? Вони внаглую підтримують рашистів тому що це вігидно для них, але дуже не ******* коли це про говорять!
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27.01.2025 22:31 Відповісти
Він онук ротшильда від покоївки, так.
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27.01.2025 21:42 Відповісти
Тшварісщ майор, у вас вус відклеївська
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27.01.2025 21:45 Відповісти
В Україні , сьогодні , офіційний траур з нагоди роковин холокосту ... Натомість багато країн , в т.ч. Ізраїль , вперто не хочуть бачити тих звірств , які скоїла Кацапщина , в Україні , зараз ...
Можливо нам варто щось міняти у зовнішній політиці ...?
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27.01.2025 21:18 Відповісти
Не щось, когось !
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27.01.2025 21:20 Відповісти
І не стільки у зовнішній як найперше у внутрішній
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27.01.2025 21:35 Відповісти
А може і те і інше ? ((
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28.01.2025 00:27 Відповісти
Бродський же дуже яскраво та вкрай зрозуміло висловився. Все вони бачать, та бабло дорожче. Немає такого злочину, який би кацапи скоїли, за який Ізраїль не взяв би баблом. Навіть якщо ізраїльський літак з ізраїльтянами зіб'є кyйлo над мінськом, це буде гарна нагода поговорити про відшкодування.
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27.01.2025 22:07 Відповісти
Ну, тепер в ООН нібензя буде голосувати ... знову за санкції проти Ізраїлю. Бо Ізраїль наїхав на друга ? Чи газ та нафту по Північному потоку в Ізраїль зупинять кацапи Сказав би чесно. Ми, євреї, брати кацапам. І з кацапстану так багато в Ізраїлі. Чоловіків та дружин.
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27.01.2025 21:18 Відповісти
поставьте еще одну менору на крещатике
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27.01.2025 21:19 Відповісти
Швидко Зелі відповідь прилетіла
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27.01.2025 21:21 Відповісти
Хіба лише він ? Чи думаєш тебе це не стосується ?
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27.01.2025 21:23 Відповісти
Зеля сказав шо Ізраіль почав на очах мінятися в відношені до Украіни
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27.01.2025 21:27 Відповісти
Ясно. Ізя, ти вже не друг.
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27.01.2025 21:22 Відповісти
От вам и весь куй до копейки. Аха, передали, держите в обе руки.
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27.01.2025 21:22 Відповісти
Колись я читав ,,Mein Kampf ." ,гарна книжка !
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27.01.2025 21:24 Відповісти
І що там "гарного"? Не ти один її читав... "Чував на абиженке" мріє про нездійсненне...
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27.01.2025 21:27 Відповісти
"При цьому я завжди кажу, що такі питання потрібно обговорювати не публічно, і будь-яке публічне обговорення тих питань тільки шкодить Джерело: https://censor.net/ua/n3532610
- по суті вірно він сказав . В нас весь час так - навіщо , про такі речі , кричати публічно ?!
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27.01.2025 21:25 Відповісти
Ото і я про те , навіщо Ізраїль публічно кричить що кацапською зброєю убивають його громадян ? Про це потрібно мовчати , а то ненароком параша образиться і будуть Ізраїлю непереливки , наприклад, іран ракети по ньому надумає запустити , або хусити єменські ізраїльські кораблі обстрілюватимуть , а так тихенько і ніхто Ізраїль не чіпає , навіть хамас нічого не робив ((
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28.01.2025 00:33 Відповісти
Ой не нервуйтеся так ...кажуть одне роблять друге ...чи зовсім нічого...головне шоб мізки не відключалися у час виборів ...за другим разом , та не фантузували , шо 🤡 такий як ми ,на нас схожий...бо нам треба шоб був не такий як ми ,а розумніший за нас
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27.01.2025 21:25 Відповісти
Хто брехун? Зє чи Бродський?
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27.01.2025 21:26 Відповісти
треба питати ХТО ЗДАВ ідею про передачу Ізраїлем зброї Лівану ?
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27.01.2025 21:29 Відповісти
неправильно задане питання - "хто більший" ? , а так відповідь одна - "обоє " ((
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28.01.2025 00:34 Відповісти
Ну якщо вони стрілецьке озброєння не хочуть віддати, то що вже казати про петріоти? І це при тому, що їм на допомогу у разі чого поприбігають нати та штати. Ну і зброю ********** їм необмежено відвантажують.
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27.01.2025 21:31 Відповісти
Здається, одна Гундосе чмо ************ енвчасно і зірвало таємну передачу зброї.
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27.01.2025 21:33 Відповісти
Нижче новина наш потужний потужно мовить просто мовить аби щось казати печалка
Ізраїль почав змінювати свою позицію щодо військової допомоги України, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3532607
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27.01.2025 21:34 Відповісти
Зейло вже всім розтріпав. Звичайно ізраїльтяни почали віднікуватись.
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27.01.2025 21:36 Відповісти
"Навіщо Нетаньяху міняти політику, яка працює. Якщо їх притиснуть до стінки, вони просто скажуть, що Україна дуже корумпована країна, як їй допомагати".
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27.01.2025 21:37 Відповісти
Не варто очікувати зміни політики Ізраїлю, особливо від Нетаньяху, який має давні зв'язки з Росією.
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27.01.2025 21:39 Відповісти
Зеля вчергове дозвиздівся.
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27.01.2025 21:37 Відповісти
Не сумнівався, що так і буде. Дивно, що заперечення так пізно прийшло. Щось у кацапів "виторгувовували"?
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27.01.2025 21:42 Відповісти
Єврей розповідає про непорушність відносин з нацистами. В принципі дивуватися нічому.
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27.01.2025 21:44 Відповісти
Тут в комментариях рассказывали что уже послали много оружия.
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27.01.2025 21:49 Відповісти
ага , носить назву "система оповіщення " . Правда , ніяк не запустять ((
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28.01.2025 00:36 Відповісти
Кацапи , підкиньте ще зброї ХАМАСу . Бо євреї так нічого і не зрозуміли .
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27.01.2025 21:55 Відповісти
Не здивуюся якщо евреї йому передадуть і ту що зараз у них .
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28.01.2025 00:37 Відповісти
Які можуть бути "контакти" з терористами, що воно меле? Дайте йому сельодкі!
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27.01.2025 21:55 Відповісти
Не по темі, але цікаво: чому цей посол говорить чистим кацапоболотним наріччям, з легким відтінком іжори?

Вони з тов. сирським часом не з однієї країни родом?
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27.01.2025 21:55 Відповісти
Кожен з них патріот своєї країни. Це у нас патріоти або на фронті або в СІЗО, але неяк не дипломатії та не в керівництві.
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27.01.2025 23:14 Відповісти
Якби ж дехто поменше пиНдів...
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27.01.2025 22:01 Відповісти
То що було б ? Вони свого часу відмовилися продати ракети до яких у них вже навіть списаних пускових немає ((
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28.01.2025 00:39 Відповісти
Посол Ізраїлю Бродський - эта не мы!
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27.01.2025 22:28 Відповісти
"Израиль, судя по информации из открытых источников, приступил к поставкам Украине российского оружия, захваченного в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщил проект OSINTdefender, занимающийся анализом военных конфликтов в Европе и других регионах мира.



По его данным, на этой неделе несколько военно-транспортных самолетов Boeing C-17 ВВС США вылетели с авиабазы Рамштайн в Германии на авиабазу Хацерим на юге Израиля, после чего направились в город Жешув на юго-востоке Польши, передает DW. Этот населенный пункт является ключевым логистическим центром для военной помощи, предоставляемой Украине США и странами НАТО.

Среди возможных поставок - танки, противотанковые управляемые ракеты и боеприпасы. Это в дополнение к нескольким батареям зенитных ракетных комплексов Patriot, которые израильские военно-воздушные силы готовились вывести из эксплуатации и которые они также думали передать Украине, отмечает OSINTdefender.

Между тем посол еврейского государства в Киеве Михаил Бродский заявил, что Израиль не принимал решения о поставках Украине оружия российского производства."
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27.01.2025 22:33 Відповісти
Ізраїль захопив дуже багато зброї, вистачить на дивізію

https://twitter.com/i/status/1849534217102950900
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27.01.2025 22:42 Відповісти
Ну нехай тепер тримають про запас , коли хамас дивізію сформує - тоді їх озброять , а не озброять то хамасівці самі це зроблять , як у 2023 ((
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28.01.2025 00:41 Відповісти
Усі хто працює на Московією не ангели.
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27.01.2025 23:10 Відповісти
мало їх хамаз різав
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27.01.2025 23:31 Відповісти
Хто обісрався?....
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28.01.2025 01:42 Відповісти
Оно и понятно, они всегда стараются оной задницей усидеть на нескольких стульях одновременно, это у них национальная черта, называется - ни вашим, не ихним.
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28.01.2025 07:38 Відповісти
НУ ВОТ И ВЫЯВИЛИ АГЕНТА ФСБ !)
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28.01.2025 19:41 Відповісти
 
 