Посол Ізраїлю Бродський заперечив передачу Україні захопленої в Лівані російської зброї: Не хочемо порушувати наші контакти з Росією

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що його країна не передаватиме Києву російську зброю захоплену в Лівані.

Про це він сказав у інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи заяву заступниці міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель, про передачу Україні зброї Бродський зазначив, що в цьому випадку проявився ефект "зіпсованого телефону".

"Хтось чогось, напевно, не зрозумів. Шаррен Хаскель, коли була ще депутатом Кнесету, депутатом парламенту, а не заступником міністра закордонних справ, виступила з приватною законодавчою ініціативою, за якою Ізраїль би передав захоплену зброю російського виробництва Україні. Ця ініціатива не просунулася в Кнесеті. Відтоді вона стала заступником міністра закордонних справ і вже не може як член уряду подавати приватні законодавчі ініціативи, тому на цьому, я думаю, що можна поставити крапку. Те, що стосується передачі зброї, цілком і повністю перебуває у віданні армії і Міністерства оборони. Жодного такого рішення Міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало", - пояснив він.

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Також посол підтвердив, що Ізраїдь не надає військової підтримки Україні, зокрема, через небажання порушувати контакти з Росією та небажання піддавати ізраїльську безпеку загрозі.

"При цьому я завжди кажу, що такі питання потрібно обговорювати не публічно, і будь-яке публічне обговорення тих питань тільки шкодить. У нас є канали зв'язку з Україною, ми обговорюємо найрізноманітніші питання, зокрема й канали зв'язку між спецслужбами. Там обговорюються дуже чутливі питання, дуже важливі для двох країн. Але зрозуміло, що ми з вами ці питання сьогодні не будемо обговорювати. І я думаю, що взагалі їх у пресі обговорювати не потрібно. Це, якщо коротко відповісти на ваше запитання", - додав Бродський.

Нагадаємо раніше МЗС Ізраїлю запропонували передати Україні захоплену ЦАХАЛом зброю російського виробництва. Українська сторона розраховує на позитивне рішення щодо цього.

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