Гарантії безпеки за прикладом Ізраїлю – це непогані пропозиції, але на шляху до НАТО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки за прикладом Ізраїлю, коли країна отримує від США та їх союзників всебічну допомогу, зокрема, військову, є "непоганими пропозиціями на шляху до НАТО".
Про це глава держави сказав в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський зауважив, що Ізраїль має фінансову та військову підтримку з боку США. Також президент зазначив, що США та інші союзники допомагали Ізраїлю збивати ракети та дрони під час масованої атаки Ірану восени минулого року.
У цьому контексті Зеленський заявив, що гарантії безпеки за прикладом Ізраїлю є "непоганими пропозиціями на шляху до НАТО".
"Це дуже непогані пропозиції. Так, авжеж, це не НАТО, але на шляху до НАТО. Тобто технології, ППО, гроші Ізраїль отримує, розвивається – це факт. Мало того, що відбиваються ракети, так ще й було нанесення ударів інших країн по їхніх ворогах. Поки що жодна країна по тих місцях РФ, звідки вилітали ракети, літаки, летіли по наших людях і вбивали, не робила обстріли у відповідь, навіть по військових цілях. Це факт. Тільки ми воюємо", - сказав очільник держави.
Також президент зазначив, що деякі держави були незадоволені, що "ми наносимо удари у відповідь по РФ, по їхній енергетиці, по їхніх військових цілях, що було абсолютно справедливо".
"Навіть це нам хотіли заборонити... Тому я хотів би зрозуміти, що це за гарантії безпеки. Я хотів би в деталях побачити ці пропозиції",- сказав Зеленський.
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до якого НАТО???
нас ще лиш в відкиту, прямо в очі, накуй не посилали, через мегакорупцію в вищих ешалонах влади...
натякають вже так що самий тупий ішак зрозумівби, небуде *****, ніякої нати....
НАТО, для чесних країн, з чесною владою.
для країн без паузи на конституції.
для країн в яких нема відмазаних від захисту цих країн, я про 3+ляма броньованих та відкуплених,
блатних та недоторканих!!!
для країн в яких жирні, цивільні морди не отримують ордени замість загиблих чи скалічених героїв.
про яке накуй нато, про який накуй шлях до нато????
за ці 5+ років, влада настільки проросла корупцією що її не викоринити поколіннями.
а таких в нато не беруть..
не з принципу, чи по статуту.
бояться!!!!!!!!! що цей писдець почнеться і у них!!!
1
Пентагон схвалив можливий продаж 50 винищувачів F-15 та обладнання на суму $19 млрд. Ізраїльський варіант передових винищувачів F-15EX та комплекти для існуючих 66 винищувачів ВПС Ізраїлю.
F-15IA, який є варіантом F-15EX, має можливість нести ядерну зброю. F-15E Strike Eagle, споріднена модель, успішно пройшла випробування з ядерною бомбою B61-12. Це вказує на те, що F-15IA також може бути оснащений подібними можливостями.
2
Інша угода включає передову систему протиракетної оборони під назвою Terminal High Altitude Area Defense THAAD, щоб допомогти Ізраїлю відбиватися від потенційних ракетних атак Ірану.
3
Міністерство оборони Ізраїлю підписало угоду зі США на 3 мільярди доларів на закупівлю третьої ескадрильї винищувачів F-35, включаючи 25 передових стелс-винищувачів, побудованих компанією Lockheed Martin. Літаки почнуть поставляти з 2028 року, партіями від трьох до п'яти на рік.
Израиль - имеет статус "основной союзник США вне НАТО". Поэтому ничего удивительного, было бы странно, если бы было наоборот.
Ніколи такого не було і знову сталося. Тепер вже військові отримали не браковані міни, а мраковані гранати Ф-1. Саме ними забеспечують військових на Курщині.
«Всередині мівіна, *****», - кажуть бійці. Це не диверсія, Володимир Зеленський?
Ще не встигла вщухнути історія з бракованими мінами, і ось продовження. У шоуменів все без змін!
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Сегодня нужно говорить о выводе войск рашистов и о возврате нашей территории, а всё остальное, вторично!