Гарантії безпеки за прикладом Ізраїлю – це непогані пропозиції, але на шляху до НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки за прикладом Ізраїлю, коли країна отримує від США та їх союзників всебічну допомогу, зокрема, військову, є "непоганими пропозиціями на шляху до НАТО".

Про це глава держави сказав в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зауважив, що Ізраїль має фінансову та військову підтримку з боку США. Також президент зазначив, що США та інші союзники допомагали Ізраїлю збивати ракети та дрони під час масованої атаки Ірану восени минулого року.

У цьому контексті Зеленський заявив, що гарантії безпеки за прикладом Ізраїлю є "непоганими пропозиціями на шляху до НАТО".

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"Це дуже непогані пропозиції. Так, авжеж, це не НАТО, але на шляху до НАТО. Тобто технології, ППО, гроші Ізраїль отримує, розвивається – це факт. Мало того, що відбиваються ракети, так ще й було нанесення ударів інших країн по їхніх ворогах. Поки що жодна країна по тих місцях РФ, звідки вилітали ракети, літаки, летіли по наших людях і вбивали, не робила обстріли у відповідь, навіть по військових цілях. Це факт. Тільки ми воюємо", - сказав очільник держави.

Також президент зазначив, що деякі держави були незадоволені, що "ми наносимо удари у відповідь по РФ, по їхній енергетиці, по їхніх військових цілях, що було абсолютно справедливо".

"Навіть це нам хотіли заборонити... Тому я хотів би зрозуміти, що це за гарантії безпеки. Я хотів би в деталях побачити ці пропозиції",- сказав Зеленський.

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