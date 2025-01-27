УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7038 відвідувачів онлайн
Новини
2 477 31

Гарантії безпеки за прикладом Ізраїлю – це непогані пропозиції, але на шляху до НАТО, - Зеленський

Зеленський про гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки за прикладом Ізраїлю, коли країна отримує від США та їх союзників всебічну допомогу, зокрема, військову, є "непоганими пропозиціями на шляху до НАТО".

Про це глава держави сказав в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зауважив, що Ізраїль має фінансову та військову підтримку з боку США. Також президент зазначив, що США та інші союзники допомагали Ізраїлю збивати ракети та дрони під час масованої атаки Ірану восени минулого року.

У цьому контексті Зеленський заявив, що гарантії безпеки за прикладом Ізраїлю є  "непоганими пропозиціями на шляху до НАТО".

Читайте також: Лише реальні гарантії безпеки для України стануть гарантіями безпеки для всіх у Європі, - Зеленський

"Це дуже непогані пропозиції. Так, авжеж, це не НАТО, але на шляху до НАТО. Тобто технології, ППО, гроші Ізраїль отримує, розвивається – це факт. Мало того, що відбиваються ракети, так ще й було нанесення ударів інших країн по їхніх ворогах. Поки що жодна країна по тих місцях РФ, звідки вилітали ракети, літаки, летіли по наших людях і вбивали, не робила обстріли у відповідь, навіть по військових цілях. Це факт. Тільки ми воюємо", - сказав очільник держави.

Також президент зазначив, що деякі держави були незадоволені, що "ми наносимо удари у відповідь по РФ, по їхній енергетиці, по їхніх військових цілях, що було абсолютно справедливо".

"Навіть це нам хотіли заборонити... Тому я хотів би зрозуміти, що це за гарантії безпеки. Я хотів би в деталях побачити ці пропозиції",- сказав Зеленський.

Читайте також: Україна хоче заручитися надійними гарантіями безпеки від Трампа до переговорів з РФ, - Зеленський

Автор: 

безпека (944) Зеленський Володимир (24250) Ізраїль (1655) НАТО (6512) гарантія (268)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
27.01.2025 22:04
+5
який шлях???
до якого НАТО???
нас ще лиш в відкиту, прямо в очі, накуй не посилали, через мегакорупцію в вищих ешалонах влади...
натякають вже так що самий тупий ішак зрозумівби, небуде *****, ніякої нати....
НАТО, для чесних країн, з чесною владою.
для країн без паузи на конституції.
для країн в яких нема відмазаних від захисту цих країн, я про 3+ляма броньованих та відкуплених,
блатних та недоторканих!!!
для країн в яких жирні, цивільні морди не отримують ордени замість загиблих чи скалічених героїв.
про яке накуй нато, про який накуй шлях до нато????
за ці 5+ років, влада настільки проросла корупцією що її не викоринити поколіннями.
а таких в нато не беруть..
не з принципу, чи по статуту.
бояться!!!!!!!!! що цей писдець почнеться і у них!!!
показати весь коментар
27.01.2025 22:01
+4
Убогий на твоїх руках тисячі Українців іди ти на й. Ви однакові з пуйлом горіть в пеклі нелюди.
показати весь коментар
27.01.2025 22:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп: "Зеленській не ангел "- це занадто товстий натяк , чи не так?
показати весь коментар
27.01.2025 21:49 Відповісти
Я саме про те, що Трамп дає натяк хйлу - готовий тебе вислухати про все, що знаєш про цих двох лідарів...
показати весь коментар
27.01.2025 21:50 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2025 21:58 Відповісти
"Тому я хотів би зрозуміти, що це за гарантії безпеки. Я хотів би в деталях побачити ці пропозиції".
показати весь коментар
27.01.2025 21:59 Відповісти
И именно поэтому ты руками своего моносброда отказался от гарантий в 2021 году? Идиот.
показати весь коментар
27.01.2025 22:00 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2025 22:04 Відповісти
який шлях???
до якого НАТО???
нас ще лиш в відкиту, прямо в очі, накуй не посилали, через мегакорупцію в вищих ешалонах влади...
натякають вже так що самий тупий ішак зрозумівби, небуде *****, ніякої нати....
НАТО, для чесних країн, з чесною владою.
для країн без паузи на конституції.
для країн в яких нема відмазаних від захисту цих країн, я про 3+ляма броньованих та відкуплених,
блатних та недоторканих!!!
для країн в яких жирні, цивільні морди не отримують ордени замість загиблих чи скалічених героїв.
про яке накуй нато, про який накуй шлях до нато????
за ці 5+ років, влада настільки проросла корупцією що її не викоринити поколіннями.
а таких в нато не беруть..
не з принципу, чи по статуту.
бояться!!!!!!!!! що цей писдець почнеться і у них!!!
показати весь коментар
27.01.2025 22:01 Відповісти
То так і скажи шо НАТО нам не світить
показати весь коментар
27.01.2025 22:04 Відповісти
Хіба Трамп хоч раз заікнувся шо хоче взяти під крило Украіну - як Ізраіль
показати весь коментар
27.01.2025 22:13 Відповісти
Так мы сами от этого отказались в 2021. И как в эту хотелку вписывалось избрание дважды судимого любителя ***** в президенты?
показати весь коментар
27.01.2025 22:17 Відповісти
Цього бажав Байден, але Зеленський відмовився.
показати весь коментар
27.01.2025 23:02 Відповісти
Ізраїль був найбільшим сукупним одержувачем зовнішньої допомоги США з моменту свого заснування, отримавши приблизно 310 мільярдів доларів загальної економічної та військової допомоги.
показати весь коментар
27.01.2025 22:07 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/GZY2GjRXIAAyPI2?format=jpg&name=900x900
показати весь коментар
27.01.2025 22:08 Відповісти
Пентагон оголосив про щонайменше три угоди з Ізраїлем, пов'язані з майбутньою підтримкою.

1
Пентагон схвалив можливий продаж 50 винищувачів F-15 та обладнання на суму $19 млрд. Ізраїльський варіант передових винищувачів F-15EX та комплекти для існуючих 66 винищувачів ВПС Ізраїлю.
F-15IA, який є варіантом F-15EX, має можливість нести ядерну зброю. F-15E Strike Eagle, споріднена модель, успішно пройшла випробування з ядерною бомбою B61-12. Це вказує на те, що F-15IA також може бути оснащений подібними можливостями.

2
Інша угода включає передову систему протиракетної оборони під назвою Terminal High Altitude Area Defense THAAD, щоб допомогти Ізраїлю відбиватися від потенційних ракетних атак Ірану.
3
Міністерство оборони Ізраїлю підписало угоду зі США на 3 мільярди доларів на закупівлю третьої ескадрильї винищувачів F-35, включаючи 25 передових стелс-винищувачів, побудованих компанією Lockheed Martin. Літаки почнуть поставляти з 2028 року, партіями від трьох до п'яти на рік.
показати весь коментар
27.01.2025 22:10 Відповісти
Я давно говорю - чтобы к тебе относились как к Израилю или Тайваню - нужно и вести себя как Израиль или Тайвань, а не как условное Сомали. Это так, к слову.

Израиль - имеет статус "основной союзник США вне НАТО". Поэтому ничего удивительного, было бы странно, если бы было наоборот.
показати весь коментар
27.01.2025 22:15 Відповісти
Убогий на твоїх руках тисячі Українців іди ти на й. Ви однакові з пуйлом горіть в пеклі нелюди.
показати весь коментар
27.01.2025 22:12 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2025 22:13 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2025 22:15 Відповісти
Цілком очікувано...
показати весь коментар
28.01.2025 00:49 Відповісти
Березовый сок
Ніколи такого не було і знову сталося. Тепер вже військові отримали не браковані міни, а мраковані гранати Ф-1. Саме ними забеспечують військових на Курщині.

«Всередині мівіна, *****», - кажуть бійці. Це не диверсія, Володимир Зеленський?

Ще не встигла вщухнути історія з бракованими мінами, і ось продовження. У шоуменів все без змін!
https://t.me/BerezaJuice/52129
показати весь коментар
27.01.2025 22:22 Відповісти
У цьому контексті Зеленський заявив, що гарантії безпеки за прикладом Ізраїлю є "непоганими пропозиціями на шляху до НАТО". Маючи статус основного союзника США поза НАТО,не потрібне НАТО,котре у випадку з допомогою Україні, показує себе багаточисельним клубом імпотентів.котрі три роки збираються "трахнути" рашистського насильника "трупіна"
показати весь коментар
27.01.2025 22:28 Відповісти
А чому ти відмовився від союзництва з США в 2020 році ?
показати весь коментар
27.01.2025 22:59 Відповісти
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заперечив інформацію про ізраїльську ініціативу передати Україні захоплену у Лівані ізраїльськими військовими зброю російського виробництва. Про це він https://suspilne.media/934819-izrail-ne-iniciuvav-peredacu-ukraini-rosijskoi-zbroi-zahoplenoi-v-livani-posol-brodskij/ сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
показати весь коментар
28.01.2025 00:47 Відповісти
Потужно-незламного з вологих фантазій вже не повернути! Агов, лідор, прокидаємось!
показати весь коментар
28.01.2025 01:22 Відповісти
А у очах порожнеча та аудіт Трампа
показати весь коментар
28.01.2025 06:51 Відповісти
Решать всё нужно поэтапно, а не хвататься за всё сразу!

Сегодня нужно говорить о выводе войск рашистов и о возврате нашей территории, а всё остальное, вторично!
показати весь коментар
28.01.2025 07:24 Відповісти
 
 