Ворожі безпілотники зафіксовано на Київщині, працюють Сили ППО

Пізно ввечері понеділка, 27 січня, в Київській області працюють Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях",- йдеться у повідомленні.

Мешканців області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері 27 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

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