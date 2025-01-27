Ворожі безпілотники зафіксовано на Київщині, працюють Сили ППО
Пізно ввечері понеділка, 27 січня, в Київській області працюють Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.
Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях",- йдеться у повідомленні.
Мешканців області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Раніше повідомлялося, що ввечері 27 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
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