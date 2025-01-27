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Ворожі безпілотники зафіксовано на Київщині, працюють Сили ППО

Сили ППО працють по

Пізно ввечері понеділка, 27 січня, в Київській області працюють Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях",- йдеться у повідомленні.

Мешканців області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері 27 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте також: Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4296) Київська область (4082) ППО (3261) війна в Україні (4586)


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Чому б тцк не перевести в мобільні групи щоб Киів спав спокійніше?
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27.01.2025 23:42 Відповісти
тцк набирають ці мобільні групи, моя ти швейцарська киця.
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28.01.2025 00:23 Відповісти
Ті кого набирають тцк одразу тікають в сзч, пєтрова
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28.01.2025 01:22 Відповісти
тцк всіх набирають, в тому числі і добровольців. а в сзч йдуть одиниці, риба мóя.
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28.01.2025 01:26 Відповісти
Вірю, дуже переконливо
В сзч одиниці, а на фронті кожен день територія України зменшується
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28.01.2025 01:39 Відповісти
Це залежить від того, в якому масштабі дивитись. Наприклад, в 2022 році Україна контролювала 73% своєї території, а в 2025 році Україна вже контролює 80% своєї території.
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28.01.2025 01:43 Відповісти
Пігулки
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28.01.2025 04:54 Відповісти
Та це не киця - це кацапський троль-стажёр. Ну такой себе, слабенький...
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28.01.2025 07:20 Відповісти
 
 