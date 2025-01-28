Британія та Канада запровадили санкції проти Білорусі через сфальсифіковані вибори
У понеділок, 27 січня, Велика Британія разом із Канадою запровадила нові санкції проти Білорусі у відповідь на сфальсифіковані вибори президента.
Про це йдеться на сайті британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Під санкції потрапили керівники інституцій, відповідальних за серйозні порушення прав людини.
"Санкції також поширюються на компанії оборонного сектору Білорусі, які є стратегічно важливими для режиму Лукашенка та підтримують агресію Росії проти України", - йдеться у повідомленні.
Так, санкції запроваджено проти 6 осіб:
- Ігор Карпенко - голова Центральної виборчої комісії Білорусі.
- Віктор Дубровка - керівник виправної колонії №11, Вовковиськ.
- Павло Казаков - керівник в'язниці №1, Гродно.
- Андрій Цедрик - командир слідчого ізолятора №1, Мінськ.
- Андрій Ананенко - керівник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.
- Михайло Бедункевич - заступник керівника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.
А також трьох підприємств оборонного сектора:
- АЛЕВКУРП - компанія, що займається розробкою радіолокаційних систем і систем управління зброєю.
- Завод "Легмаш" - підприємство, що виробляє боєприпаси.
- КБ "Безпілотні вертольоти" - виробник безпілотних літальних апаратів.
"Світ уже звик до цинічної імітації Лукашенком демократії в Білорусі, в той час, як насправді він жорстоко придушує громадянське суспільство і голоси опозиції, щоб зміцнити свою владу. Велика Британія разом з нашими партнерами продовжуватиме підтримувати народ Білорусі й викривати тих, хто відмовляє йому в його законному праві на свободу й демократію", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.
Нагадаємо, за білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, на фіктивних "виборах", що відбулися напередодні, за попередніми даними, нібито "проголосували" 86,82% виборців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потужно !
А також трьох підприємств оборонного сектора:
АЛЕВКУРП - компанія, що займається розробкою радіолокаційних систем і систем управління зброєю.
Завод "Легмаш" - підприємство, що виробляє **********.
КБ "Безпілотні вертольоти" - виробник безпілотних літальних апаратів.
Джерело: https://censor.net/ua/n3532632
=========
Завжди думалося, що в таких бантустанах як кацапляндія, Ємен, Нікарагуа, Білорусь, Ефіопія, Афганістан тощо виробництво зброї (як приблизно казав Жванецький) - еще под санкциями уже! Тобто, за замовчуванням, а не за фактом засідання
Проводил опыты с мнимым кормлением (перерезание пищевода так, чтобы пища не попадала в желудок), сделав таким образом ряд открытий
.
"Історично школа Івана Павлова проводила жорстокі експерименти не лише на тваринах, але й на людях. Зокрема, для цих експериментів використовували безпритульних дітей віком від 6 до 15 років", - говориться у повідомленні. Київради