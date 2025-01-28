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Новини
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Британія та Канада запровадили санкції проти Білорусі через сфальсифіковані вибори

Британія та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі

У понеділок, 27 січня, Велика Британія разом із Канадою запровадила нові санкції проти Білорусі у відповідь на сфальсифіковані вибори президента.

Про це йдеться на сайті британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Під санкції потрапили керівники інституцій, відповідальних за серйозні порушення прав людини.

"Санкції також поширюються на компанії оборонного сектору Білорусі, які є стратегічно важливими для режиму Лукашенка та підтримують агресію Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Так, санкції запроваджено проти 6 осіб:

  • Ігор Карпенко - голова Центральної виборчої комісії Білорусі.
  • Віктор Дубровка - керівник виправної колонії №11, Вовковиськ.
  • Павло Казаков - керівник в'язниці №1, Гродно.
  • Андрій Цедрик - командир слідчого ізолятора №1, Мінськ.
  • Андрій Ананенко - керівник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.
  • Михайло Бедункевич - заступник керівника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.

А також трьох підприємств оборонного сектора:

  • АЛЕВКУРП - компанія, що займається розробкою радіолокаційних систем і систем управління зброєю.
  • Завод "Легмаш" - підприємство, що виробляє боєприпаси.
  • КБ "Безпілотні вертольоти" - виробник безпілотних літальних апаратів.

Читайте також: "Вибори" у Білорусі: ЦВК нарахувала Лукашенку понад 86% голосів

"Світ уже звик до цинічної імітації Лукашенком демократії в Білорусі, в той час, як насправді він жорстоко придушує громадянське суспільство і голоси опозиції, щоб зміцнити свою владу. Велика Британія разом з нашими партнерами продовжуватиме підтримувати народ Білорусі й викривати тих, хто відмовляє йому в його законному праві на свободу й демократію", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Нагадаємо, за білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, на фіктивних "виборах", що відбулися напередодні, за попередніми даними, нібито "проголосували" 86,82% виборців.

Читайте також: МЗС України про "вибори" в Білорусі: Це фарс та політичне шоу однієї людини

Автор: 

Білорусь (7963) Велика Британія (5643) вибори (6717) Канада (2216) Лукашенко Олександр (2659) санкції (12058)


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Топ коментарі
+4
Санкції запроваджено проти 6 осіб .. Джерело: https://censor.net/ua/n3532632
Потужно !
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28.01.2025 00:13
+3
кращє ядерною бонбою по мінську.. ні, трьома одразу кращє.
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28.01.2025 00:22
+2
Краще томагавками по мінську.
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28.01.2025 00:10
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Краще томагавками по мінську.
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28.01.2025 00:10 Відповісти
кращє ядерною бонбою по мінську.. ні, трьома одразу кращє.
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28.01.2025 00:22 Відповісти
Я згоден
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28.01.2025 00:26 Відповісти
Шо згоден? Давай щоб по-чесноку все: одну ти кидаєш і одну я. На раз-два-три, домовились?
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28.01.2025 00:30 Відповісти
💣🎇♨️
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28.01.2025 00:39 Відповісти
Санкції запроваджено проти 6 осіб .. Джерело: https://censor.net/ua/n3532632
Потужно !
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28.01.2025 00:13 Відповісти
У вас мабуть і еякуляція передчасна...

А також трьох підприємств оборонного сектора:

АЛЕВКУРП - компанія, що займається розробкою радіолокаційних систем і систем управління зброєю.

Завод "Легмаш" - підприємство, що виробляє **********.

КБ "Безпілотні вертольоти" - виробник безпілотних літальних апаратів.

Джерело: https://censor.net/ua/n3532632
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28.01.2025 00:20 Відповісти
Ну і як же тепер бульбаши обійдуть ці санкції за допомогою прокладок-однодневок та інших методів кацапні?
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28.01.2025 06:50 Відповісти
А З?
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28.01.2025 00:14 Відповісти
А також трьох підприємств оборонного сектора
=========

Завжди думалося, що в таких бантустанах як кацапляндія, Ємен, Нікарагуа, Білорусь, Ефіопія, Афганістан тощо виробництво зброї (як приблизно казав Жванецький) - еще под санкциями уже! Тобто, за замовчуванням, а не за фактом засідання
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28.01.2025 00:33 Відповісти
Жалюгідна та безпорадна відповідь для галочки.
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28.01.2025 00:55 Відповісти
в Києві демонтували памятник серійному душегубу собак павлову !

Проводил опыты с мнимым кормлением (перерезание пищевода так, чтобы пища не попадала в желудок), сделав таким образом ряд открытий

.
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28.01.2025 01:01 Відповісти
але, це не все !!!

"Історично школа Івана Павлова проводила жорстокі експерименти не лише на тваринах, але й на людях. Зокрема, для цих експериментів використовували безпритульних дітей віком від 6 до 15 років", - говориться у повідомленні. Київради
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28.01.2025 01:05 Відповісти
Добре що демонтували, але яким чином це до бульбофюрера та санкцій Британії та Канади ? Поспамити нема де ?
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28.01.2025 08:15 Відповісти
одни люмпены делают встревоженные лица о судьбе других люмпенообразных
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28.01.2025 03:48 Відповісти
Бяшки не винні бо вони бяшки. Ну от що їм робити поза стійлом без годівниці? Це ж потрібно приймати самостійні рішення і відповідати за власний добробут, але бяшки до такого не звикли... жеруть все що господар в годівницю насипав...
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28.01.2025 04:03 Відповісти
дивно..а щр минулі не були сфальсифіковані? чи санкцій не було? чому?
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28.01.2025 11:36 Відповісти
 
 