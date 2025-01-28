Британія та Канада запровадили санкції проти Білорусі через сфальсифіковані вибори

У понеділок, 27 січня, Велика Британія разом із Канадою запровадила нові санкції проти Білорусі у відповідь на сфальсифіковані вибори президента.

Про це йдеться на сайті британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Під санкції потрапили керівники інституцій, відповідальних за серйозні порушення прав людини.

"Санкції також поширюються на компанії оборонного сектору Білорусі, які є стратегічно важливими для режиму Лукашенка та підтримують агресію Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Так, санкції запроваджено проти 6 осіб:

Ігор Карпенко - голова Центральної виборчої комісії Білорусі.

Віктор Дубровка - керівник виправної колонії №11, Вовковиськ.

Павло Казаков - керівник в'язниці №1, Гродно.

Андрій Цедрик - командир слідчого ізолятора №1, Мінськ.

Андрій Ананенко - керівник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.

Михайло Бедункевич - заступник керівника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.

А також трьох підприємств оборонного сектора:

АЛЕВКУРП - компанія, що займається розробкою радіолокаційних систем і систем управління зброєю.

Завод "Легмаш" - підприємство, що виробляє боєприпаси.

КБ "Безпілотні вертольоти" - виробник безпілотних літальних апаратів.

Читайте також: "Вибори" у Білорусі: ЦВК нарахувала Лукашенку понад 86% голосів

"Світ уже звик до цинічної імітації Лукашенком демократії в Білорусі, в той час, як насправді він жорстоко придушує громадянське суспільство і голоси опозиції, щоб зміцнити свою владу. Велика Британія разом з нашими партнерами продовжуватиме підтримувати народ Білорусі й викривати тих, хто відмовляє йому в його законному праві на свободу й демократію", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Нагадаємо, за білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, на фіктивних "виборах", що відбулися напередодні, за попередніми даними, нібито "проголосували" 86,82% виборців.

Читайте також: МЗС України про "вибори" в Білорусі: Це фарс та політичне шоу однієї людини