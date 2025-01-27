МЗС України про "вибори" в Білорусі: Це фарс та політичне шоу однієї людини

Міністерство закордонних справ України назвало фарсом так звані "президентські вибори" у Білорусі та вважає їх нелегітимними.

Про це заявило зовнішньополітичне відомство, інформує Цензор.НЕТ.

"26 січня 2025 року в Білорусі відбулися так звані "президентські вибори", результат яких був заздалегідь відомий ще з початку електоральної кампанії. Важко назвати такі вибори чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на політичні репресії в Білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а самі вибори перетворили на політичне шоу однієї людини", - наголошує МЗС.

У відомстві зауважили, що не можуть вважати легітимними вибори в умовах "повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина заблокувала заяву Євросоюзу щодо "виборів" у Білорусі

МЗС України долучилося до заяви Європейської служби зовнішніх справ щодо результатів "виборів" у Білорусі та висловило підтримку білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни у своїй країні, її незалежність, збереження своєї національної гідності та самобутності.

"Білоруський народ заслуговує кращого майбутнього, ніж ще п’ять років бути заручником однієї людини, яка не лише позбавляє білорусів перспектив гідного розвитку в сім’ї європейських народів, до якої вони історично належать, але й створює безпекові загрози для сусідніх країн і європейського регіону в цілому. Переконані, що демократична та суверенна Білорусь, у якій народ, а не одна людина визначатиме майбутнє, буде фактором довгострокової стабільності в нашому регіоні, а не співучасником війни Росії проти України", - додало відомство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сікорський про результати "екзитполу" в Білорусі: Лише 87,6% білорусів люблять свого бацьку?

Нагадаємо, за білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, на фіктивних "виборах", що відбулися напередодні, за попередніми даними, нібито "проголосували" 86,82% виборців.