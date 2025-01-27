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Новини
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МЗС України про "вибори" в Білорусі: Це фарс та політичне шоу однієї людини

МЗС України прокоментувало так звані вибори президента у Білорусі

Міністерство закордонних справ України назвало фарсом так звані "президентські вибори" у Білорусі та вважає їх нелегітимними.

Про це заявило зовнішньополітичне відомство, інформує Цензор.НЕТ.

"26 січня 2025 року в Білорусі відбулися так звані "президентські вибори", результат яких був заздалегідь відомий ще з початку електоральної кампанії. Важко назвати такі вибори чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на політичні репресії в Білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а самі вибори перетворили на політичне шоу однієї людини", - наголошує МЗС.

У відомстві зауважили, що не можуть вважати легітимними вибори в умовах "повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ". 

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МЗС України долучилося до заяви Європейської служби зовнішніх справ щодо результатів "виборів" у Білорусі та висловило підтримку білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни у своїй країні, її незалежність, збереження своєї національної гідності та самобутності.

"Білоруський народ заслуговує кращого майбутнього, ніж ще п’ять років бути заручником однієї людини, яка не лише позбавляє білорусів перспектив гідного розвитку в сім’ї європейських народів, до якої вони історично належать, але й створює безпекові загрози для сусідніх країн і європейського регіону в цілому. Переконані, що демократична та суверенна Білорусь, у якій народ, а не одна людина визначатиме майбутнє, буде фактором довгострокової стабільності в нашому регіоні, а не співучасником війни Росії проти України", - додало відомство.

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Нагадаємо, за білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, на фіктивних "виборах", що відбулися напередодні, за попередніми даними, нібито "проголосували" 86,82% виборців.

Автор: 

Білорусь (7963) МЗС (4159) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+10
Узурпація влади Єрмаком - це не фарс? Перш ніж ******* про когось, про себе треба подумати. З Білорашкою все давно ясно, але те, що ми котимось по аналогічному сценарію - оце вже біда
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27.01.2025 21:06
+5
Чия б корова мичала! В нас гундоса сопля узурпувала владу!
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27.01.2025 21:09
+4
Ще подивимось що буде чудити на виборах квартальна порноактриса.
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27.01.2025 21:15
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Узурпація влади Єрмаком - це не фарс? Перш ніж ******* про когось, про себе треба подумати. З Білорашкою все давно ясно, але те, що ми котимось по аналогічному сценарію - оце вже біда
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27.01.2025 21:06 Відповісти
ТОЧНО. ТОЧНО. І вже пора про це казати вголос. Бо ці "зрадники" в ОПісі святкують свято "ЛАханулі Украину".
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27.01.2025 21:10 Відповісти
Так, фарс. От у нас був не фарс, справжні вибори президента. Але, бл...дь, краще б був теж фарс!!!!!!!!
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27.01.2025 21:08 Відповісти
Забули хто після Ющенко прийшов ? Фарс таким виборцям не допоможе. Знову якогось лідора знайдуть на кухні. Або в огороді.
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27.01.2025 21:12 Відповісти
Чия б корова мичала! В нас гундоса сопля узурпувала владу!
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27.01.2025 21:09 Відповісти
Невже не зрозуміло - чим більше ви гавкаєте на Зеленського - тим довше він буде президентом !
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27.01.2025 21:12 Відповісти
Але президент єрмак з папашею в гру.
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27.01.2025 21:13 Відповісти
Доречі, власник ютюб-каналу 'тарас юрист одєссца' підтримує лукашенка, чи не час сбу його на пляшку вдягнути?
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27.01.2025 21:09 Відповісти
Так приїдь і "вдягни". Та воно ж краще по "цюріхах" ничкаритись. Як вже дістали оці "імпортні" поцрійоти
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27.01.2025 21:40 Відповісти
Мусор, роби що я наказав. Ти - слуга народа 😁
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27.01.2025 22:30 Відповісти
Ще подивимось що буде чудити на виборах квартальна порноактриса.
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27.01.2025 21:15 Відповісти
Так це "чудіння " швидко набридне США і його приберуть ,як колись панамського норьєгу.
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27.01.2025 21:19 Відповісти
А в білорусії зараз макарони пюрешку дають.
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27.01.2025 21:21 Відповісти
В Украине тоже шоу одного клоуна,но при поддержке 73 процентов
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27.01.2025 21:26 Відповісти
Зельоне шобло завидки беруть. Вже декілька років голову ламають, як подібне провернути.
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27.01.2025 21:38 Відповісти
 
 