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Новини
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Угорщина заблокувала заяву Євросоюзу щодо "виборів" у Білорусі

Спільна заява ЄС про невизнання підсумків виборів президента Білорусі була заблокована Угорщиною

Угорщина відмовилася підтримати спільну заяву країн ЄС щодо неприйняття результатів президентських "виборів" у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на співрозмовників в Брюсселі.

Представники країн Євросоюзу планували опублікувати спільну заяву про невизнання виборів у Білорусі, на яких усьоме переміг диктатор Олександр Лукашенко за якого нібито віддали майже 87% голосів.

Не маючи підписів представників усіх 27 країн ЄС, верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас разом із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос оприлюднили власну заяву.

Посадовиці розкритикували вибори в Білорусі як недемократичні, закликали звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема працівника представництва ЄС, і натякнули на можливість запровадження нових санкцій проти Мінська.

Спершу білоруська служба "Радіо Свобода" повідомила, що проєкт заяви не підтримали Угорщина та Словаччина. Згодом Братислава все ж погодила документ.

Нагадаємо, за білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, на фіктивних "виборах", що відбулися напередодні, за попередніми даними, нібито "проголосували" 86,82% виборців.

В останній момент Угорщина погодилася схвалити продовження санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський про результати "екзитполу" в Білорусі: Лише 87,6% білорусів люблять свого бацьку?

Автор: 

Білорусь (7963) Угорщина (2335) Євросоюз (13632)


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Топ коментарі
+11
Цікаво, скільки ще буде продовжуватися це приниження ЄС?!?
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27.01.2025 11:59
+6
не мені когось повчати, але скільки часу вас (ЄС) юзатимуть ці міні падлюки? Фінансування перекрити віра не дозволяє?
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27.01.2025 11:59
+5
Ще треба доводити на кого працюють ці виродки орбан і сіярто ?
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27.01.2025 12:00
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недої.али
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27.01.2025 11:58 Відповісти
не мені когось повчати, але скільки часу вас (ЄС) юзатимуть ці міні падлюки? Фінансування перекрити віра не дозволяє?
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27.01.2025 11:59 Відповісти
Цікаво, скільки ще буде продовжуватися це приниження ЄС?!?
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27.01.2025 11:59 Відповісти
Ще треба доводити на кого працюють ці виродки орбан і сіярто ?
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27.01.2025 12:00 Відповісти
Для кого як, а для Угорщини це заздрість
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27.01.2025 12:01 Відповісти
мудак мудака баче здалека. уйобик йорбанизований таке ж лайно як і бульбашен совковий.
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27.01.2025 12:02 Відповісти
Они даже не скрываются
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27.01.2025 12:03 Відповісти
Ключом до розуміння ситуації буде явка в Німеччині на виборах в Парламент. Якщо явка буде висока - німці щось таке усвідомили. А на німців дивляться всі європейці.
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27.01.2025 12:34 Відповісти
Так хай залишає Європу і вступає в тайговий союз
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27.01.2025 12:32 Відповісти
І довго ще ЄС буде в ролі терпіли?
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27.01.2025 12:36 Відповісти
ЕС було створено практично на тих самих засадах, що і колгоспи в СРСР., тобто механізм вступу в колгосп був зрозумілий а ось механізму виходу з нього не існувало. Лише кладовище. Принцип консенсусу, який сповідує Захід, абсолютно неефективний і лише на руку диктаторам всіх мастей. Захід цього не розуміє або не хоче розуміє а тому зараз ми бачимо як західна Демократія тотально програє Диктатурі. І програє. А з нею програємо і ми. В мене особисто сумнівів тут немає.
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27.01.2025 12:43 Відповісти
Хтось питає чому Вугорщина не вийде з ЄС і НАТО. Да тому що Вугорщина в ЄС і НАТО принесе московському і китайському режимам більше користі чим коли вийде звідти
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27.01.2025 12:43 Відповісти
це зрозуміло

ЄС та НАТО мають її просто копняками випхати, а не панькатись як з капризною дитиною, яка ось-ось візьме сірники "погратись"
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27.01.2025 13:00 Відповісти
та Угорщина той ЄС ще не замахала?

подобаються їй рашка - най валить в таможений союз

збіговисько мазохистів та куколдів, а не ЄС
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27.01.2025 12:59 Відповісти
доколє?
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27.01.2025 13:13 Відповісти
Рано прийняли мадярів у ЄС і НАТО
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27.01.2025 13:34 Відповісти
Ох і правий же був старий сапер Водічка більше ста років тому!
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27.01.2025 13:50 Відповісти
 
 