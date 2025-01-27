Угорщина заблокувала заяву Євросоюзу щодо "виборів" у Білорусі
Угорщина відмовилася підтримати спільну заяву країн ЄС щодо неприйняття результатів президентських "виборів" у Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на співрозмовників в Брюсселі.
Представники країн Євросоюзу планували опублікувати спільну заяву про невизнання виборів у Білорусі, на яких усьоме переміг диктатор Олександр Лукашенко за якого нібито віддали майже 87% голосів.
Не маючи підписів представників усіх 27 країн ЄС, верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас разом із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос оприлюднили власну заяву.
Посадовиці розкритикували вибори в Білорусі як недемократичні, закликали звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема працівника представництва ЄС, і натякнули на можливість запровадження нових санкцій проти Мінська.
Спершу білоруська служба "Радіо Свобода" повідомила, що проєкт заяви не підтримали Угорщина та Словаччина. Згодом Братислава все ж погодила документ.
Нагадаємо, за білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, на фіктивних "виборах", що відбулися напередодні, за попередніми даними, нібито "проголосували" 86,82% виборців.
В останній момент Угорщина погодилася схвалити продовження санкцій проти Росії.
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ЄС та НАТО мають її просто копняками випхати, а не панькатись як з капризною дитиною, яка ось-ось візьме сірники "погратись"
подобаються їй рашка - най валить в таможений союз
збіговисько мазохистів та куколдів, а не ЄС