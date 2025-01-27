Угорщина заблокувала заяву Євросоюзу щодо "виборів" у Білорусі

Угорщина відмовилася підтримати спільну заяву країн ЄС щодо неприйняття результатів президентських "виборів" у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на співрозмовників в Брюсселі.

Представники країн Євросоюзу планували опублікувати спільну заяву про невизнання виборів у Білорусі, на яких усьоме переміг диктатор Олександр Лукашенко за якого нібито віддали майже 87% голосів.

Не маючи підписів представників усіх 27 країн ЄС, верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас разом із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос оприлюднили власну заяву.

Посадовиці розкритикували вибори в Білорусі як недемократичні, закликали звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема працівника представництва ЄС, і натякнули на можливість запровадження нових санкцій проти Мінська.

Спершу білоруська служба "Радіо Свобода" повідомила, що проєкт заяви не підтримали Угорщина та Словаччина. Згодом Братислава все ж погодила документ.

Нагадаємо, за білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, на фіктивних "виборах", що відбулися напередодні, за попередніми даними, нібито "проголосували" 86,82% виборців.

В останній момент Угорщина погодилася схвалити продовження санкцій проти Росії.

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