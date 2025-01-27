УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6208 відвідувачів онлайн
Новини
2 190 56

"Вибори" у Білорусі: ЦВК нарахувала Лукашенку понад 86% голосів

Вибори у Білорусі

За білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, на фіктивних "виборах", що відбулися напередодні, за попередніми даними, нібито "проголосували" 86,82% виборців.

Про це заявив голова ЦВК Ігор Карпенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".

Найближчий його опонент, Сергій Сиранков отримав трохи більше 3% голосів. Не підтримали жодного кандидата 3,6% виборців.

Отже, ЦВК країни "намалювало" такі попередні результати "волевиявлення" у Білорусі:

  • Гайдукевич Олег Сергійович - 2,02%;
  • Канопацька Анна Анатоліївна - 1,86%;
  • Лукашенко Олександр - 86,82%;
  • Сиранков Сергій Олександрович - 3,21%;
  • Хижняк Олександр Миколайович - 1,74%;
  • проти всіх - 3,60%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина заблокувала спільне звернення країн ЄС щодо невизнання "виборів" у Білорусі

Нагадаємо, що у спільній заяві верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня. Сам Лукашенко вже встиг заявити, що йому "абсолютно фіолетово", чи визнає Євросоюз вибори.

Автор: 

Білорусь (7963) вибори (6717) Лукашенко Олександр (2659)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Нажаль білоруси виявились ще більш терпіламі, ніж грузини. За шкалою терпілл на другому місці після кацапів
показати весь коментар
27.01.2025 09:33
+12
показати весь коментар
27.01.2025 09:42
+8
вибори лукашенкі пройшли як було заплановано
показати весь коментар
27.01.2025 09:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очевидно тільки одне. Бульбафюрер рано чи пізно здохне 100%. Навіть за підрахунками білоруської ЦВК.
показати весь коментар
27.01.2025 09:32 Відповісти
Буде, як з династією Асадів у Сирії.
показати весь коментар
27.01.2025 10:08 Відповісти
Це точно...
показати весь коментар
27.01.2025 10:26 Відповісти
вибори лукашенкі пройшли як було заплановано
показати весь коментар
27.01.2025 09:33 Відповісти
Нажаль білоруси виявились ще більш терпіламі, ніж грузини. За шкалою терпілл на другому місці після кацапів
показати весь коментар
27.01.2025 09:33 Відповісти
Глупости. Тогда можно назвать терпилами всех украинцев, которые сейчас находятся по тут сторону линии фронта.
показати весь коментар
27.01.2025 10:57 Відповісти
По ту сторону, це військова окупація. І так, відсотків 80 там також терпіли. Інші вже або виїхали, або не мають такої можливості по сімейним обставинам
показати весь коментар
27.01.2025 15:26 Відповісти
Силовой захват власти имеет такой же смысл, как и оккупация: силой захвачена территория в двух случаях.
показати весь коментар
27.01.2025 22:18 Відповісти
а де відбувся "силовой захват власти"?
показати весь коментар
28.01.2025 14:23 Відповісти
Угадай с трех раз.
показати весь коментар
28.01.2025 19:00 Відповісти
Напевно це маєте на увазі?
Разго́н Съе́зда наро́дных депута́тов и Верхо́вного Сове́та Росси́йской Федера́ции (также известный как «Штурм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Белого дома», «Расстрел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Дома Советов», «Чёрный октябрь», «Октябрьское восстание 1993 года», «Октябрьский переворот 1993 года», «Указ 1400», «Октябрьский путч»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-octobercoup-2 [1], «Ельцинский переворот 1993 года»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-3 [2]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-4 [3]) - внутриполитический конфликт в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 21 сентября - https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 4 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1993 года. Произошёл вследствие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1992%E2%80%941993) конституционного кризиса, развивавшегося в стране с декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1992 года. Противостояние сопровождалось вооружёнными столкновениями на улицах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москвы и последующими действиями войск, в ходе которых погибло не менее 158 человек и 423 были ранены или получили иные телесные поврежденияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-doklad_astrahankina-5 [4] (из них 3 и 4 октября - 124 убитых, 348 раненыхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-doklad_astrahankina-5 [4]).

Так що ***** не легітимне, бо прийшло після перевороту, українці в курсі
показати весь коментар
28.01.2025 19:11 Відповісти
Речь шла про Беларусь и Украину.
показати весь коментар
28.01.2025 19:13 Відповісти
Захват, це коли прийшли і захопили. Бацько там як примостився з 1994-го, так і перетворився з президента на царя. Де в цей час був народ? Картопляний таке саме створіння як і януковощ. І система виглядає так само як при ньому було. Ніби і мусора і бандюки під ним. Але якщо б його добре притиснули, то тікав би тільки п'ятами сверкав. Але білоруси, нажаль, виявились не спроможними. Занадто довго жили при монархії. Окацапились
показати весь коментар
28.01.2025 19:33 Відповісти
В 2020м власть в Беларуси была захвачена силой. Это очевидно и фактов предостаточно. Более 20ти погибших, тысячи брошенных за решетку и запытанных там. Не стоит сравнивать 2013 в +Украине с 2020м в Беларуси. Это глупо. В Украине в 2013ом был раскол элит + помощь извне (Запада). У беларусов этого ничего небыло.
показати весь коментар
28.01.2025 22:00 Відповісти
"Сиранков Сергій Олександрович - 3,21%" - на самом деле близко подобрался к усатому, нужно бежать за кордон, бо таракан точно на нары отправит.
показати весь коментар
27.01.2025 09:35 Відповісти
Не треба. Всі цифри узгоджені до останнього відсоткового пункту.
показати весь коментар
27.01.2025 09:45 Відповісти
Тобто 13,18% не підтримали "губєрнатара мінскай губєрніі і лічна памазаніка царя-батюшкі"? Не порядок. Час завозити "амон с братскай расіі", нехай той хоча б з днів 10 ходить по вулицях і всіх п...здить. А то, іш ти, распаясалісь!
показати весь коментар
27.01.2025 09:39 Відповісти
Так мав поступити Порошенко в 2019 році, але чомусь вирішив погратись з зебілами у демократію. Якби зараз був президентом Порошенко, а в США президентом Трамп, то і війни ніякої не було би. Доречі перемогу у Трампа демократи таки вкрали, бо навіщо тоді був штурм Шапітолію? Людина, яка впевнена у своїй перемозі мала діяти рішуче. І ще одне Крим віджали при Баракє Обамі, повномасштабне почалося при Байдене, а ЯО у нас забрали при Клінтоні. І всі вони демократи. Чи то вони такі м'якотілі чи це спланована така їх політика це велике питаня.
показати весь коментар
27.01.2025 09:41 Відповісти
Не мав.
Тоді б від Роісі прийшлося б відбиватися совковими залишками поки вони не закінчаться.
А допомоги від Заходу не було б.

Да і чим тоді Порох відрізнявся б від Луки, а Україна від Білорусі?
показати весь коментар
27.01.2025 10:11 Відповісти
Мене дуже бісять українці, які козиряють в інтернетах перед російськими ватниками, шо мол у нас тут демократія і ми можемо вибрати в президента навіть осла, а у них тіки ***** можна вибрати. Вибрали блть... осла.
показати весь коментар
27.01.2025 10:14 Відповісти
Можна не обирати. І буде, як на Роісє і у Роісє.

Стабільність і крєпкая рука.
показати весь коментар
27.01.2025 10:27 Відповісти
Можна і шапку на вокзалі програти в наперстки, там же все чесно
показати весь коментар
27.01.2025 10:29 Відповісти
Ну так не мели дурниць.

Без демократії ти б вже десь у кацапському фільтраціонному таборі на стіні писав би, а не Цензорі.
показати весь коментар
27.01.2025 10:32 Відповісти
Та ні, я пропетляю при будь якій формі державного устрою
показати весь коментар
27.01.2025 10:35 Відповісти
У Бучі стопудово теж так думали.
показати весь коментар
27.01.2025 11:15 Відповісти
А при чому тут Буча взагалі? Ми здаэться починали про політичний устрій в державі, а ти завернув чорт знає куда.
А про Бучу, "просто оставлю это здесь"
показати весь коментар
27.01.2025 11:23 Відповісти
І зразу в догонку, помогла демократыя жителям Бучі?
показати весь коментар
27.01.2025 11:26 Відповісти
А це вже не питання демократії.
Це питання безвідповідальності та бездіяльності обраного президента.

Але!!!
Без демократії (читай допомоги Заходу) те ж саме вже було б у Києві, Миколаєві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі.

Ти ж не дурний. І сам розумієш, що несеш *****.
Невизнання легітимності виборів у 2019 ррці та повний бан з боку Заходу був би кацапам тільки на руку. І це не тільки не зупинило б вторгнення, а прискорило б повний розгром України.
показати весь коментар
27.01.2025 15:30 Відповісти
Єдине, що нас відділяє покищо від них - та сама ненависна демократія. Без неї ***, а не допомога Заходу.

Довго б ми сам на сам протрималися б без зброї та фінансування?
показати весь коментар
27.01.2025 10:29 Відповісти
Відсутність своєї зброї якраз і випливає з вибору мудрого наріту. Це якесь болото і замкнене коло
показати весь коментар
27.01.2025 10:31 Відповісти
У Булорусі багато своєї зброї?
Навіщо вона у складі РФ?
показати весь коментар
27.01.2025 10:33 Відповісти
Демократія. Вибрали осла. Осел завернув ракетні програми і виробництво зброї та почав будувати дороги. Звідси залежність від заходу у постачанні зброї. Я це мав наувазі
показати весь коментар
27.01.2025 10:37 Відповісти
Ще раз:
У нашій ситкауії без демократії шлях тільки у Роісю.
показати весь коментар
27.01.2025 11:14 Відповісти
Ну тепер тільки так. Але шанс був
показати весь коментар
27.01.2025 11:19 Відповісти
Не було. Ніякого.

Питання тільки у кількості втрат.
показати весь коментар
27.01.2025 15:31 Відповісти
каломойський ще один серіальчик замутить і 73% виберуть табуретку на якій зєльцман шість років сидів . а може вже нажерлися . наржалися . наригалися і не виберуть ???
показати весь коментар
27.01.2025 11:35 Відповісти
.. де Ви бачили чи чули про масове зцілення ідіотів? Можна вилікувати примусово піввідсотка з 73 відсотків... Але інші невиліковні. І якщо не проголосують за хрипатого...то проголосуюсь за Притулу... чи навіть за Арестовича..))) Політична та розумова деградація українського нарІду досягла максимальних позначок, незважаючи на горе..кров.. тощо.
показати весь коментар
27.01.2025 11:59 Відповісти
Війна почалась не в 22 а в лютому 14, ще до Порошенка, якому вдалося її заморозити і виграти 7 років часу. По вашій логіці, щоб не допустити війни то не потрібно було виганяти Януковича. Можливо дійсно було б на краще і не було б сотень тисяч жертв і мільйонів біденців?
показати весь коментар
27.01.2025 10:23 Відповісти
Давай без оцього пафосу. Тоді війна почалася ще за часів Київської Русі. Війна для ВСІХ українців почалася сам 24.02.22. А до тієї дати для багатьох її не було, а для деяких і зараз нема
показати весь коментар
27.01.2025 10:27 Відповісти
При чому тут пафос? Ти пишеш, що Порошенку не треба було гратись у демократію, тоді навіщо було взагалі виходити на Майдан і відстоювати демократичні цінності? Мали б собі росіяни путіна, білоруси Лукашенка, а ми Януковича і всі би жили собі дружно під путінським наглядом
показати весь коментар
27.01.2025 10:35 Відповісти
Порошенко вже мав виходити з тії ситуації що склалася. Те що було до його приходу вже ролі не грало
показати весь коментар
27.01.2025 10:38 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2025 09:42 Відповісти
білоруси надивились на "новиє ліца в палітікє" у нас в Україні
показати весь коментар
27.01.2025 09:42 Відповісти
На стілець із цвяхом сів наш, його закололо, скочив, загнув в батька-матір, дістав цвях і поклав до кишені - знадобиться. Наступним сів москаль, уколовся, підскочив, обматюкав усе, стільця об стіну кинув. Останнім сів білорус, закололо, покрутився - "а можа, так і трэба?"
показати весь коментар
27.01.2025 09:42 Відповісти
Нащо ви публікуєте ці "результати"? Вони намальовані так, як вирішив сам бульбєнь.
Об'єктивні цифри знає лише КДБ.
показати весь коментар
27.01.2025 09:44 Відповісти
Який приклад для нашого прострочнного! Вальодья буде ретельновивчати досвід картопенпюрера бо йому теж киртить залиштся на посаді і красти, красти, красти.
показати весь коментар
27.01.2025 09:50 Відповісти
Є питання, це з Умкою, чи без, якщо умку не врахували, то з ним буде, ще більше сам бачив скільки він голосів віддавав на трьох нога стоячи
показати весь коментар
27.01.2025 09:57 Відповісти
В Беларусском федеральном округе, фраза из молитвы: ... и избави нас от Лукавого, признана экстремистской
показати весь коментар
27.01.2025 10:16 Відповісти
А что раньше было: подсчет голосов ЦВК или само голосование?
показати весь коментар
27.01.2025 10:25 Відповісти
Голосування, тому що голоси ніхто не рахував
показати весь коментар
27.01.2025 10:53 Відповісти
Беларусы в соцсетях безумно гордятся собой.
Тем, что ОСМЕЛИЛИСЬ НЕ ПОЙТИ на выборы.
показати весь коментар
27.01.2025 14:32 Відповісти
 
 