"Вибори" у Білорусі: ЦВК нарахувала Лукашенку понад 86% голосів
За білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, на фіктивних "виборах", що відбулися напередодні, за попередніми даними, нібито "проголосували" 86,82% виборців.
Про це заявив голова ЦВК Ігор Карпенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".
Найближчий його опонент, Сергій Сиранков отримав трохи більше 3% голосів. Не підтримали жодного кандидата 3,6% виборців.
Отже, ЦВК країни "намалювало" такі попередні результати "волевиявлення" у Білорусі:
- Гайдукевич Олег Сергійович - 2,02%;
- Канопацька Анна Анатоліївна - 1,86%;
- Лукашенко Олександр - 86,82%;
- Сиранков Сергій Олександрович - 3,21%;
- Хижняк Олександр Миколайович - 1,74%;
- проти всіх - 3,60%.
Нагадаємо, що у спільній заяві верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня. Сам Лукашенко вже встиг заявити, що йому "абсолютно фіолетово", чи визнає Євросоюз вибори.
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Так що ***** не легітимне, бо прийшло після перевороту, українці в курсі
Тоді б від Роісі прийшлося б відбиватися совковими залишками поки вони не закінчаться.
А допомоги від Заходу не було б.
Да і чим тоді Порох відрізнявся б від Луки, а Україна від Білорусі?
Стабільність і крєпкая рука.
Без демократії ти б вже десь у кацапському фільтраціонному таборі на стіні писав би, а не Цензорі.
А про Бучу, "просто оставлю это здесь"
Це питання безвідповідальності та бездіяльності обраного президента.
Але!!!
Без демократії (читай допомоги Заходу) те ж саме вже було б у Києві, Миколаєві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі.
Ти ж не дурний. І сам розумієш, що несеш *****.
Невизнання легітимності виборів у 2019 ррці та повний бан з боку Заходу був би кацапам тільки на руку. І це не тільки не зупинило б вторгнення, а прискорило б повний розгром України.
Довго б ми сам на сам протрималися б без зброї та фінансування?
Навіщо вона у складі РФ?
У нашій ситкауії без демократії шлях тільки у Роісю.
Питання тільки у кількості втрат.
Об'єктивні цифри знає лише КДБ.
Тем, что ОСМЕЛИЛИСЬ НЕ ПОЙТИ на выборы.