"Вибори" у Білорусі: ЦВК нарахувала Лукашенку понад 86% голосів

За білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, на фіктивних "виборах", що відбулися напередодні, за попередніми даними, нібито "проголосували" 86,82% виборців.

Про це заявив голова ЦВК Ігор Карпенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".

Найближчий його опонент, Сергій Сиранков отримав трохи більше 3% голосів. Не підтримали жодного кандидата 3,6% виборців.

Отже, ЦВК країни "намалювало" такі попередні результати "волевиявлення" у Білорусі:

Гайдукевич Олег Сергійович - 2,02%;

Канопацька Анна Анатоліївна - 1,86%;

Лукашенко Олександр - 86,82%;

Сиранков Сергій Олександрович - 3,21%;

Хижняк Олександр Миколайович - 1,74%;

проти всіх - 3,60%.

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Нагадаємо, що у спільній заяві верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос оголосили про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня. Сам Лукашенко вже встиг заявити, що йому "абсолютно фіолетово", чи визнає Євросоюз вибори.