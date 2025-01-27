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Новини
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Сікорський про результати "екзитполу" в Білорусі: Лише 87,6% білорусів люблять свого бацьку?

псевдовибори у Білорусі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував результати "екзитполу" так званих виборів у Білорусі, які відбулися сьогодні, 26 січня.

Про це Сікорський написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Лише 87,6% білорусів люблять свою бацьку?! Чи решта поміститься у в’язницях?" - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок про "вибори" в Білорусі: Народ не мав вибору. Це гіркий день для всіх, хто жадає свободи і демократії

Сікорський про вибори в Білорусі

Нагадаємо, у неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися так звані президентські вибори. За диктатора Олександра Лукашенка нібито віддали свій голос 87,6% білорусів.

Автор: 

Білорусь (7963) вибори (6717) Сікорський Радослав (277)


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Топ коментарі
+14
Заздрять деспотії?
Імператор лука... Весь світ заздрить... Чмошніку який навіть на море з'їздити не може... Посадять.
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27.01.2025 00:57
+12
пан Радослав язва ще та !

добре над лукою постібався!

.
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27.01.2025 00:14
+11
Залишок від 100% - б'ється у полку Калиновського.
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27.01.2025 00:15
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пан Радослав язва ще та !

добре над лукою постібався!

.
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27.01.2025 00:14 Відповісти
Заздрять деспотії?
Імператор лука... Весь світ заздрить... Чмошніку який навіть на море з'їздити не може... Посадять.
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27.01.2025 00:57 Відповісти
Як у пісеньці- і лєнін такой молодой і юний октябрь впєрєді. Це точно про нього-Луку Мудіщева.
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27.01.2025 06:59 Відповісти
Залишок від 100% - б'ється у полку Калиновського.
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27.01.2025 00:15 Відповісти
всі упирі бояться 90 % переплигувати
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27.01.2025 00:20 Відповісти
Жити під владою диктатора в третьому тисячолітті ганьба. За тридцять років на всю країну не знайшлось навіть одного патріота здатного знищити ката власного народу...
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27.01.2025 00:29 Відповісти
Нє мєшайтє..ві українци нє панімаєтє...у бєлорусов свой путь дємократічєскій..с шарікамі і цвєточкамі
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27.01.2025 02:34 Відповісти
Престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них ***** (с).
А ще бульбофюрер обіцяв "Арєшнік" з мордора виписати.Ну як за такого не проголосувать?
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27.01.2025 08:04 Відповісти
Стабільність, сер
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27.01.2025 08:50 Відповісти
У труні ще стабільніше. 😁
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27.01.2025 09:12 Відповісти
Поки рашка вливає бабки в білорашку безумовно не потрібний.
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27.01.2025 08:40 Відповісти
О, та у ***** та ******** повії однакові ретиги!
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27.01.2025 00:44 Відповісти
інші виїхали за параграфом "політичний біженець"
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27.01.2025 00:45 Відповісти
Білоруські овечки спершу ремигали зеленою травичкою. Потім пастух змінив режим, загнав отару в загони і став годувати сіном. Тепер будуть в стійлі жерти солому, а коли добряче схуднуть їх під ніж і прокоптять "димом отєчєства"...
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27.01.2025 00:46 Відповісти
Білоруси чахнуть в стійлі тому мені нічого не загрожує.
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27.01.2025 08:39 Відповісти
А чому він не правий? Доки в рашці гроші текли річкою, то і білоруси були більш-менш норм. Зараз з кожним роком все гірше. Маю знайомих, спілкуємось. Зарплатня сьогодні і те що вони на неї можуть собі дозволити і близько не стояла до того, як було до 2014-го
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27.01.2025 09:40 Відповісти
Якась ненормальна одержимість європейців бульбашами.
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27.01.2025 00:48 Відповісти
Та є від чого. Згадай, як Лука сирійців через кордон у Польщу гнав.
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27.01.2025 09:14 Відповісти
Скурвився
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27.01.2025 02:31 Відповісти
Всєх посадим,всех ограбим,всех убьем. На кривавій тряпці Лука слід намалювати-психопати всіх країн, соєдіняйтесь.
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27.01.2025 07:09 Відповісти
Сікорський так гадаю в цьому році отримає під сраку від поляків
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27.01.2025 08:09 Відповісти
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27.01.2025 08:19 Відповісти
Там досі неляканий совок, чекісти в пошані. "Лишь бы не было войны"
А розвалиться все, побудоване на неправді
Читайте Біблію
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27.01.2025 08:47 Відповісти
 
 