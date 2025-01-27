Сікорський про результати "екзитполу" в Білорусі: Лише 87,6% білорусів люблять свого бацьку?

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував результати "екзитполу" так званих виборів у Білорусі, які відбулися сьогодні, 26 січня.

Про це Сікорський написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Лише 87,6% білорусів люблять свою бацьку?! Чи решта поміститься у в’язницях?" - написав він.

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Нагадаємо, у неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися так звані президентські вибори. За диктатора Олександра Лукашенка нібито віддали свій голос 87,6% білорусів.