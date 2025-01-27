Сікорський про результати "екзитполу" в Білорусі: Лише 87,6% білорусів люблять свого бацьку?
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував результати "екзитполу" так званих виборів у Білорусі, які відбулися сьогодні, 26 січня.
Про це Сікорський написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Лише 87,6% білорусів люблять свою бацьку?! Чи решта поміститься у в’язницях?" - написав він.
Нагадаємо, у неділю, 26 січня, у Білорусі відбулися так звані президентські вибори. За диктатора Олександра Лукашенка нібито віддали свій голос 87,6% білорусів.
Топ коментарі
+14 Ікер Кавіляс
показати весь коментар27.01.2025 00:57 Посилання
+12 Alex Mishkevich #599370
показати весь коментар27.01.2025 00:14 Посилання
+11 Владислав Сварчевський
показати весь коментар27.01.2025 00:15 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
добре над лукою постібався!
.
Імператор лука... Весь світ заздрить... Чмошніку який навіть на море з'їздити не може... Посадять.
А ще бульбофюрер обіцяв "Арєшнік" з мордора виписати.Ну як за такого не проголосувать?
А розвалиться все, побудоване на неправді
Читайте Біблію