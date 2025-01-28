Росіяни вдарили по Харкову "шахедом", у місті пожежа
В ніч на 28 січня внаслідок прильоту російського "шахеда" по Харкову в місті спалахнула пожежа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Маємо приліт у місті. Попередньо - Холодногірський район. На місці пожежа. Деталі уточнюються", - написав міський голова.
Згодом Терехов уточнив, що росіяни вдарили по території цивільного підприємства у Новобаварському районі. На місці влучання масштабна пожежа.
Даних щодо постраждалих наразі немає.
Раніше повідомлялось, що російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль