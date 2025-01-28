Росіяни вдарили по Харкову "шахедом", у місті пожежа

В ніч на 28 січня внаслідок прильоту російського "шахеда" по Харкову в місті спалахнула пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Маємо приліт у місті. Попередньо - Холодногірський район. На місці пожежа. Деталі уточнюються", - написав міський голова.

Згодом Терехов уточнив, що росіяни вдарили по території цивільного підприємства у Новобаварському районі. На місці влучання масштабна пожежа.

Даних щодо постраждалих наразі немає.

Раніше повідомлялось, що російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

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