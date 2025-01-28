Уламки "шахеда" впали на приватні будинки у Чернігові
У Чернігові через падіння уламків "Шахеду" були пошкоджені приватні будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
"Частково зруйновано 2 приватні будинки. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Брижинський зазначив, що на місці працюють аварійні служби, які вже провели першочергові заходи, пожежу локалізовано.
На місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції.
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