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Уламки "шахеда" впали на приватні будинки у Чернігові

уламки шахеда впали в Чернігові

У Чернігові через падіння уламків "Шахеду" були пошкоджені приватні будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Частково зруйновано 2 приватні будинки. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Брижинський зазначив, що на місці працюють аварійні служби, які вже провели першочергові заходи, пожежу локалізовано.

На місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції.

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Автор: 

обстріл (29006) Чернігів (793) Шахед (1131) Чернігівська область (931) Чернігівський район (40)


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